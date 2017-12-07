ФБР надало заяву про законну допомогу українським антикорупціонерам - текст

У відповідь на запит Української служби "Голосу Америки" Федеральне бюро розслідувань надало офіційну заяву з приводу характеру роботи цієї державної агенції США в Україні.
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У відповідь на запит Української служби "Голосу Америки" Федеральне бюро розслідувань надало офіційну заяву з приводу характеру роботи цієї державної агенції США в Україні.
"У червні 2016-го року, ФБР та НАБУ ухвалили Меморандум щодо порозуміння.
Цей меморандум дозволяє ФБР надавати НАБУ та Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП) допомогу у сфері розслідувань, підготовки розвитку. ФБР дотримується законів України і ніколи не працює за межами визначеними Меморандумом щодо порозуміння.
Співробітники ФБР працюють за цим напрямком у НАБУ на тимчасовій, ротаційній основі на підтримку відносин між сторонами. Ці спеціальні агенти та аналітики не є оперативними (are not operational - мова оригіналу). Будь-які заяви про протилежне - неправдиві.
Викорінення корупції є пріоритетом для ФБР і ми постійно працюємо з нашими партнерами у правоохоронних агенціях в цілому світі, щоб розслідувати корупцію та надати допомогу, коли нас про це просять.
Ми цінуємо наші відносини з НАБУ та САП і вважаємо, що їх співробітники професіонали та заслуговують на довіру. НАБУ та САП це молоді організації, які зіткнулись із великими викликами у роботі, яку вони здійснюють для України.
ФБР й надалі надаватиме НАБУ та САП підтримку та допомогу, яка їм необхідна у їх важливій роботі заради народу України", - йдеться у відповіді отриманій "Голосом Америки" від ФБР.
Пізніше ФБР додали до первинного тексту наступне речення: "У боротьбі з корупцією усі правоохоронні органи мають працювати спільно".
Американський досвід корисний Україні.
Коментарі
Україна рухається до
Україна рухається до прийняття власного закону RICO.
Закон RICO (від англ. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, який дослівно перекладається як "Акт про організації, що знаходяться під впливом рекетирів і корупції") - це федеральний закон Сполучених Штатів.
Ми про це писали 3 роки тому:
Як перемогти корупцію, коли в країні нема судів і прокуратури
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Як вони розцінили останні
Як вони розцінили останні події, пов'язані зі зривом операції НАБУ? Як для них "узгоджена співпраця" правоохоронних органів по-українському? Напевно сміються. Хоча смішного тут дуже мало. Та й без кацапів, думаю, не обійшлося.
Si vis pacem, para bellum