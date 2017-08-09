Навколо нас діють люди, які значно розвиненіші за нас і яких ми поки що неспроможні зрозуміти. Проте правильно взаємодіяти з ними треба вже сьогодні.
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Навколо нас діють люди, які значно розвиненіші за нас і яких ми поки що неспроможні зрозуміти. Проте правильно взаємодіяти з ними треба вже сьогодні.
Нас об’єднує спільна мета, проте у кожного власний життєвий досвід і ми перебуваємо на різних рівнях розвитку. Хто виривається вперед, той намагається підтягнути за собою тих, хто внизу; хто зірвався вниз, той може розраховувати на підстраховку групи. Усе це нагадує сходження на високу гору групи альпіністів.
Та якими б розвиненими ми не були, завжди пам’ятаймо, що навколо нас діють люди, які значно розвиненіші за нас і яких ми поки що неспроможні зрозуміти. Але з ними треба вчитися взаємодіяти.
Не секрет, що поява чогось незрозумілого може викликати тривогу, острах, несприйняття. Важливо розібратися, що це – правда чи обман? Тут нам допоможуть три критерії істини:
1) цілісність (відсутність суперечностей як усередині явища, так і з зовнішнім фактажем);
2) позитивні емоції, краса;
3) добрі плоди, позитивний особистий приклад.
Життя показало, що у початківців найбільше роздратування викликають повчання про правильне харчування і духовні практики. Для уникнення непорозумінь пропоную:
1. Зосередитися на особистому досвіді.
2. Не повчати там, де тебе не запитують.
3. Заохочувати позитивні якості один одного та ігнорувати негативні. Тоді позитивні якості будуть розквітати, а негативні залишаться без підживлення і самі засохнуть.
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Додаткові міркування:
Метою нашої спільноти є формування основ постіндустріальної цивілізації Міжмор’я. Досягнення цієї величної мети можливе тільки у просторах позитивних подій – Просторі пригод і Просторі волі. Про це у статтях:
Вищий рівень Простору волі в Євангелії називається Царством божим. Для надійного перебування в ньому треба стати боголюдьми, синами Божими, в ігрових термінах Міжмор’я – ельфами:
Піднятися у цей простір можливо і необхідно – про це говорить вчення Гермеса Трісмегіста, до цього прямо закликає «Добра Новина Ісуса Хреста, сина Божого»: Шукайте найперше Царства божого і правди його, а все інше вам додасться!
Колективне вдосконалення значно ефективніше, ніж індивідуальне, а досягнення вищих рівнів розвитку взагалі можливе тільки у спільноті однодумців. Саме така спільнота сформувалася на сайті «Народний Оглядач»:
Для того, щоб було цікавіше, ми започаткували проект «партії ельфів» під назвою АНСДП. Про це у статтях:
Досягнення нашої мети є процесом тривалим, тут варто розраховувати щонайменше на 25 років – саме стільки треба для формування нової генерації. Тому нам потрібне активне довголіття:
Проте позитивні результати отримуємо вже сьогодні:
Читайте про наші успіхи і чудеса!
Синергія - рушійна сила солідаризму.
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