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    Три правила продуктивного спілкування на сайті «Народний Оглядач» і в АНСДП
    09.08.2017 - 22:28

    Навколо нас діють люди, які значно розвиненіші за нас і яких ми поки що неспроможні зрозуміти. Проте правильно  взаємодіяти з ними треба вже сьогодні.

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    Що підживлюємо, те й отримуємо!
    Що підживлюємо, те й отримуємо!

    Нас об’єднує спільна мета, проте у кожного власний життєвий досвід і ми перебуваємо на різних рівнях розвитку. Хто виривається вперед, той намагається підтягнути за собою тих, хто внизу; хто зірвався вниз, той може розраховувати на підстраховку групи. Усе це нагадує сходження на високу гору групи альпіністів.

    Та якими б розвиненими ми не були, завжди пам’ятаймо, що навколо нас діють люди, які значно розвиненіші за нас і яких ми поки що неспроможні зрозуміти. Але з ними треба вчитися взаємодіяти.

    Не секрет, що поява чогось незрозумілого може викликати тривогу, острах, несприйняття. Важливо розібратися, що це – правда чи обман? Тут нам допоможуть три критерії істини:

    1) цілісність (відсутність суперечностей як усередині явища, так і з зовнішнім фактажем);

    2) позитивні емоції, краса;

    3) добрі плоди, позитивний особистий приклад.    

    Життя показало, що у початківців найбільше роздратування викликають повчання про правильне харчування і духовні практики. Для уникнення непорозумінь пропоную:

    1. Зосередитися на особистому досвіді.

    2. Не повчати там, де тебе не запитують.

    3. Заохочувати позитивні якості один одного та ігнорувати негативні. Тоді позитивні якості будуть розквітати, а негативні залишаться без підживлення і самі засохнуть.

    Обов’язково прочитайте:

    Додаткові міркування: 

    Метою нашої спільноти є формування основ постіндустріальної цивілізації Міжмор’я. Досягнення цієї величної мети можливе тільки у просторах позитивних подій – Просторі пригод і Просторі волі. Про це у статтях:

    Вищий рівень Простору волі в Євангелії називається Царством божим. Для надійного перебування в ньому треба стати боголюдьми, синами Божими, в ігрових термінах Міжмор’я – ельфами:

    Піднятися у цей простір можливо і необхідно – про це говорить вчення Гермеса Трісмегіста, до цього прямо закликає «Добра Новина Ісуса Хреста, сина Божого»: Шукайте найперше Царства божого і правди його, а все інше вам додасться!

    Колективне вдосконалення значно ефективніше, ніж індивідуальне, а досягнення вищих рівнів розвитку взагалі можливе тільки у спільноті однодумців. Саме така спільнота сформувалася на сайті «Народний Оглядач»:

    Для того, щоб було цікавіше, ми започаткували проект «партії ельфів» під назвою АНСДП. Про це у статтях:

    Досягнення нашої мети є процесом тривалим, тут варто розраховувати щонайменше на 25 років – саме стільки треба для формування нової генерації. Тому нам потрібне активне довголіття:

    Проте позитивні результати отримуємо вже сьогодні:

    • поліпшення стану здоров’я, розчинення хронічних хвороб;
    • зменшення витрат грошей і часу на боротьбу з хворобами;
    • досягнення ментальної і економічної самодостатності;
    • витіснення зі свого життя негативних подій;
    • збільшення кількості часу;
    • можливість займатися цікавою роботою;
    • гармонізація соціального оточення тощо.

    Читайте про наші успіхи і чудеса

    Воплi Вiдоплясова - Гармонія

    Наші інтереси: 

    Синергія - рушійна сила солідаризму. 

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    Гравець: 
    Ігор Каганець

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