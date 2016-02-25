Фізичний, психічний і навіть духовний стан людини залежить від стану простору її проживання. Для його поліпшення застосовуємо обряди (ритуали) освячення. Найпростіший – і водночас найефективніший – ритуал може виконати кожна людина за допомогою Живого Слова, води і вогню.
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Коментарі
Читаю Живе Слово вже 4-й рік,
Читаю Живе Слово вже 4-й рік, треба спробувати
ВС
Запитання: чи має значення в
Запитання: чи має значення в яку сторону світу ми стоїмо? Чи має критичне значення пора доби для читання?
Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.
Стоїмо або рухаємось так, щоб
Стоїмо або рухаємось так, щоб було комфортно. Ритуал можна проводити коли завгодно, проте найсильніша дія (за інших рівних умов) буде тоді, якщо почати ритуал десь за півгодини до сходу сонця.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Робив в своєму помешкані
Робив в своєму помешкані такий ритуал. Діє. До ритуалу дружина і старша дочка почувались не комфортно. Декілька раз вночі "нападала" темна сутність на мене. А коли ночувала сестра, то теж вночі щось її лякало. Зараз все гаразд. Я дружині говорив, що буду освячувати житло, але коли саме, не сказав. Та коли зробив ритуал і дружина прийшла з роботи, то зразу спитала: "Ти вже зробив? Бо стало затишно і спокійно". Сама відчула зміни.
Зірковий корабель серед зірок золотистих надає Землі і Людям стрімке спонукання до руху.
"Живого Слова, води і вогню."
"Живого Слова, води і вогню."="молитві, води і вогню". Можна додати звук (дзвін, на приклад).
Васту підказує, що:
- стояти краще в центрі, або північно-східній частині будинку/квартири. Але не в туалеті/ванній.
- стартові зміни починаються з приблизно 40ї хвилини молитви. Приміривши це до часу тонких енергій Сонця (оджес+теджес), отримуємо початок десь за 1 год. до сходу Сонця.
- кожний першоелемент, з якого складається матеріальний світ, очищає.
- свічкою можна "пройтись" по приміщенню, по всіх кутах (і верхніх і нижніх). а на закінчення процедури - вже покропити. Також можна "проДЗВОНити" хату і кути навіть невеличким дзвоником.
- помічне накладання на простір таких собі янтр. всім знайоме хрещення простору? але навіть не у всіх священників це виходить..
- потужним "виганяльщиком підселенців" (тонких мутних сутностей) являється постійна тиха молитва/духовна музика, що звучить в просторі. зациклюємо духовну пісню на старому телефоні і підселенцям стає ну дуже не комфортно...
"Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"
Пропоную здійснювати ритуал
Пропоную здійснювати ритуал згідно руху Сонця.Наприклад, якщо окроплювати приміщення водою.
Радіймо!
Перевірено !Це дійсно діє!
Перевірено! Це дійсно діє! Були підозри на спробу темного енергетичного впливу. Дружина почувалась некомфортно, боліла голова. Почав освячення помешкання і двору формою 6+ і вже за 10 хв. після читання дружина почала себе добре почувати.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Це працює. Дякую!
Це працює. Дякую!
Хай Буде!
Правильно! Добре що подали
Правильно! Добре що подали чудовий і дієвий метод! Я ним вже давно користувалась, від початку ознайомлення ЖС. Я ходила по кімнаті, по всіх кутках і читала. Няньчила хлопчика 2 роки, то він ходив за мною слідом, хвостиком )).
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!
Богдане, а можеш порадити,
Богдане, а можеш порадити, звідки завантажити музику для освячення простору?
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Може це? http://vozmimp3.com
Може це? http://vozmimp3.com/s1/down3/6-12v4-p9-f8a8cfaed6327d/Krajon__Celitelnaya_muzyka_Krajona_Prekrasna_dlya_seansov_Rejki.mp3
Хай Буде!
Щиро дякую! Саме те, що мені
Щиро дякую! Саме те, що мені зараз треба!
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Точно не це. Абсолютно не це.
Точно не це. Абсолютно не це.
Треба духовний звук: голос святих, або щиро молячихся/оспівуючих Бога, людей. Або хоча-б перевірений мотив, молитовний, мантровий.. Це перевірено працює. Є кілька відичних мантр, які для цього пристосовані, але й в інших традиціях є ці інструменти чистоти.
радити не буду, бо ймовірність критики/відкидання пропозицій прагне 100 відсоткам. "зі старту не підійде" )
"Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"
Тоді скинь мені в приватному
Тоді скинь мені в приватному листі посилання на таку музику чи спів..буду вдячний..
Вірю в те, що розумію.
Богдане, у нас тут сміливий
Богдане, у нас тут сміливий пошук і відверте обговорення. Так що давай мантри! - а там побачимо. Може знаєш музику з дзвіночками - також давай.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Не такий вже тут пошук
Не такий вже тут пошук сміливий і обговорення не завжди є обговоренням. Яскравий приклад - "заглушена" стаття про спів Студитів.
Ось щодо "давай мантри"
"Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"
А як зрозуміти те, що ми вже
А як зрозуміти те, що ми вже спеціально цього не робимо, але в наших будинках і квартирах все прекрасно?
Хай Буде!
Після досягнення певного
Після досягнення певного рівня простір освячується самою присутністю світлої людини. Вітаю!
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
+ Після досягнення певного
+ Після досягнення певного рівня простір відкриває свою забрудненість світлій людині. )
"Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"
Я ще спробувала ощищати речі,
Я ще спробувала ощищати речі, та й все що було в кімнаті за допомогою відео-матриці О. Філатовича. Був ефект потужніший ніж сама читала.
Ірина Світла каже:Я ще
Радіймо! Підкажіть як називається це відео і чи є воно у відкритому доступі.
Я свого часу проходила
Я свого часу проходила лікування в О.Філатовича, на той час це відео було платним (воно йшло додатком до лікувальних матриць). Називається: Відеофільм Універсальна матриця №16. Є ще й звукові диски. На сайті Живого слова в меню Про книги:
https://filatovich.org/universal-ni-matrytsi-zhyvogo-slova#.
Я б з радістю з Вами поділилась, але файл відео великий через електронну пошту не пройде, тільки звукові можуть пройти. По іншому не вмію....
І ще хотілось би почути адміністрацію сайту, чи такі мої дії не будуть суперечити правилам? Або як можна поділитись так щоб це було за правилами, якщо ці матриці власність О. Філатовича?
Можна викласти відеофайл на
Можна викласти відеофайл на гугл-диску і давати приватно доступ до нього тим, хто зацікавиться.
Хто його собі завантажив, хай тобі віддячить галами за виконану роботу. Більше нічого не треба.
Пізніше реалізуємо краще рішення для подібних ситуацій.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Дякую. Так і зроблю.
Дякую. Так і зроблю.
Як усе буде готово, повідомлю.))
Все що маю завжди поширюю
Все що маю завжди поширюю безкоштовно, поки що позовів не було
ВС
Файли завантажила, можу
Файли завантажила, можу поділитись.
Кого цікавить пишіть в приват.
Вже давно маю питання: як
Вже давно маю питання: як спрацює ритуал, якщо не окроплювати стіни, стелю та інші речі, що бояться води? Можливо їх треба накрити якимсь прозорим матеріалом і окропить? Також я думаю, що формою №6+ Ж. С. можна освячувати всі речі та предмети, щоб менше ламались.
Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то... ти щасливий.
Окроплення водою є допоміжним
Окроплення водою є допоміжним засобом. Головним засобом освячення є фізична присутність, світлі думки і виголошене слово.
Освячені предмети справді краще працюють.
Все, що робиться з власної волі, - добро!