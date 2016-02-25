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    Як провести простий і ефективний обряд освячення простору
    25.02.2016 - 15:16

    Фізичний, психічний і навіть духовний стан людини залежить від стану простору її проживання. Для його поліпшення застосовуємо обряди (ритуали) освячення. Найпростіший – і водночас найефективніший – ритуал може виконати кожна людина за допомогою Живого Слова, води і вогню.

    160225-osvyachennya.jpg

    Все суще - визначаємо!
    Все суще - визначаємо!

    Загальний підхід до ритуалів описано у статті: Конструктор ритуалів – релігійних технологій постіндустріальної ери

    Для освячення помешкання й усіх, хто в ньому перебуває, робимо такі дії.

    1. Впорядковуємо помешкання: прибираємо сміття, миємо підлогу, протираємо пил, видаляємо зайві та непотрібні речі.

    2. Ставимо перед собою посудину з водою, запалюємо свічку.

    3. Прочитуємо універсальну форму №6 Живого Слова, а ще краще – форму 6+ (з енергосотами). Читати краще стоячи, проходжуючись простором, який освячуємо.

    4. Після прочитання окроплюємо водою простір і все, що в ньому перебуває: людей, тварин, рослин, підлогу, стіни, стелю, особливо кутки.

    Під час виконання ритуалу відбувається генерування позитивної інформації («світла»), яка витісняє негативну інформацію, гармонізує простір і наповнює його життєдайною енергією здоров’я, бадьорості, щастя. 

    При цьому у присутніх можуть відбуватися зміни: прискорення пульсу, підвищення тиску, відчуття тепла та інше – це все прояви позитивної дії ритуалу.

    Тривалість ритуалу – до 1 години.

    Здійснюємо ритуал, ділимося враженнями! 

    Наші інтереси: 

    Ми можемо власними силами гармонізовувати наш внутрішній і зовнішній простір. Кожен арієць - священик. Кожна арійка - чарівниця.  

    В тему: 
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    Перемога аріянства буде блискавичною. Радіймо!
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    Що таке спасіння
    блоґ Ігор Каганець
    Гравець: 
    Ігор Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Володимир Самотий.

    Читаю Живе Слово вже 4-й рік, треба спробувати

    ВС

    Зображення користувача Володимир Світлий.

    Запитання: чи має значення в яку сторону світу ми стоїмо? Чи має критичне значення пора доби для читання?

    Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Стоїмо або рухаємось так, щоб було комфортно. Ритуал можна проводити коли завгодно, проте найсильніша дія (за інших рівних умов) буде тоді, якщо почати ритуал десь за півгодини до сходу сонця.

    Володимир Світлий каже:
    Запитання: чи має значення в яку сторону світу ми стоїмо? Чи має критичне значення пора доби для читання?

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Андрій Гончаренко.

    Робив в своєму помешкані такий ритуал. Діє. До ритуалу дружина і старша дочка почувались не комфортно. Декілька раз вночі "нападала" темна сутність на мене. А коли ночувала сестра, то теж вночі щось її лякало. Зараз все гаразд. Я дружині говорив, що буду освячувати житло, але коли саме, не сказав. Та коли зробив ритуал і дружина прийшла з роботи, то зразу спитала: "Ти вже зробив? Бо стало затишно і спокійно". Сама відчула зміни.

    Зірковий корабель серед зірок золотистих надає Землі і Людям стрімке спонукання до руху.

    Зображення користувача Богдан ДуБ.

    "Живого Слова, води і вогню."="молитві, води і вогню". Можна додати звук (дзвін, на приклад).

    Васту підказує, що:
    - стояти краще в центрі, або північно-східній частині будинку/квартири. Але не в туалеті/ванній.
    - стартові зміни починаються з приблизно 40ї хвилини молитви. Приміривши це до часу тонких енергій Сонця (оджес+теджес), отримуємо початок десь за 1 год. до сходу Сонця.
    - кожний першоелемент, з якого складається матеріальний світ, очищає.
    - свічкою можна "пройтись" по приміщенню, по всіх кутах (і верхніх і нижніх). а на закінчення процедури - вже покропити. Також можна "проДЗВОНити" хату і кути навіть невеличким дзвоником.
    - помічне накладання на простір таких собі янтр. всім знайоме хрещення простору? але навіть не у всіх священників це виходить..
    - потужним "виганяльщиком підселенців" (тонких мутних сутностей) являється постійна тиха молитва/духовна музика, що звучить в просторі. зациклюємо духовну пісню на старому телефоні і підселенцям стає ну дуже не комфортно...

    "Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"

    Зображення користувача Василь Глод.

    Пропоную здійснювати ритуал згідно руху Сонця.Наприклад, якщо окроплювати приміщення водою.

    Радіймо!

    Зображення користувача Михайло Харачко.

    Перевірено! Це дійсно діє! Були підозри на спробу темного енергетичного впливу. Дружина почувалась некомфортно, боліла голова. Почав освячення помешкання і двору формою 6+ і вже за 10 хв. після читання дружина почала себе добре почувати.

    Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

    Зображення користувача Сергій Остапенко.

    Це працює. Дякую!

    Хай Буде!

    Зображення користувача Зоріна Небокрай.

    Правильно! Добре що подали чудовий і дієвий метод! Я ним вже давно користувалась, від початку ознайомлення ЖС. Я ходила по кімнаті, по всіх кутках і читала. Няньчила хлопчика 2 роки, то він ходив за мною слідом, хвостиком )).

    Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Богдане, а можеш порадити, звідки завантажити музику для освячення простору?

    Богдан ДуБ каже:
    - потужним "виганяльщиком підселенців" (тонких мутних сутностей) являється постійна тиха молитва/духовна музика, що звучить в просторі. зациклюємо духовну пісню на старому телефоні і підселенцям стає ну дуже не комфортно...

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Сергій Остапенко.

    Може це? http://vozmimp3.com/s1/down3/6-12v4-p9-f8a8cfaed6327d/Krajon__Celitelnaya_muzyka_Krajona_Prekrasna_dlya_seansov_Rejki.mp3

    Хай Буде!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Щиро дякую! Саме те, що мені зараз треба!

    Сергій Остапенко каже:
    Може це? <a href="http://vozmimp3.com/s1/down3/6-12v4-p9-f8a8cfaed6327d/Krajon__Celitelnay... rel="nofollow">http://vozmimp3.com/s1/down3/6-12v4-p9-f8a8cfaed6327d/Krajon__Celitelnay...

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Богдан ДуБ.

    Точно не це. Абсолютно не це.

    Треба духовний звук: голос святих, або щиро молячихся/оспівуючих Бога, людей. Або хоча-б перевірений мотив, молитовний, мантровий.. Це перевірено працює. Є кілька відичних мантр, які для цього пристосовані, але й в інших традиціях є ці інструменти чистоти.

    радити не буду, бо ймовірність критики/відкидання пропозицій прагне 100 відсоткам. "зі старту не підійде" )

    "Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Тоді скинь мені в приватному листі посилання на таку музику чи спів..буду вдячний..

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Богдане, у нас тут сміливий пошук і відверте обговорення. Так що давай мантри! - а там побачимо. Може знаєш музику з дзвіночками - також давай.

    Богдан ДуБ каже:
    Точно не це. Абсолютно не це.
    Треба духовний звук: голос святих, або щиро молячихся/оспівуючих Бога, людей. Або хоча-б перевірений мотив, молитовний, мантровий.. Це перевірено працює. Є кілька відичних мантр, які для цього пристосовані, але й в інших традиціях є ці інструменти чистоти.
    радити не буду, бо ймовірність критики/відкидання пропозицій прагне 100 відсоткам. "зі старту не підійде" )

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Богдан ДуБ.

    Не такий вже тут пошук сміливий і обговорення не завжди є обговоренням. Яскравий приклад - "заглушена" стаття про спів Студитів.

    Ось щодо "давай мантри"

    "Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"

    Зображення користувача Сергій Остапенко.

    А як зрозуміти те, що ми вже спеціально цього не робимо, але в наших будинках і квартирах все прекрасно?

    Хай Буде!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Після досягнення певного рівня простір освячується самою присутністю світлої людини. Вітаю!

    Сергій Остапенко каже:
    А як зрозуміти те, що ми вже спеціально цього не робимо, але в наших будинках і квартирах все прекрасно?

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Богдан ДуБ.

    + Після досягнення певного рівня простір відкриває свою забрудненість світлій людині. )

    "Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"

    Зображення користувача Ірина Чорна.

    Я ще спробувала ощищати речі, та й все що було в кімнаті за допомогою відео-матриці О. Філатовича. Був ефект потужніший ніж сама читала.

    Зображення користувача Юрій Люзьняк.

    Ірина Світла каже:
    Я ще спробувала ощищати речі, та й все що було в кімнаті за допомогою відео-матриці О. Філатовича. Був ефект потужніший ніж сама читала.

    Радіймо! Підкажіть як називається це відео і чи є воно у відкритому доступі.

    Зображення користувача Ірина Чорна.

    Я свого часу проходила лікування в О.Філатовича, на той час це відео було платним (воно йшло додатком до лікувальних матриць). Називається: Відеофільм Універсальна матриця №16. Є ще й звукові диски. На сайті Живого слова в меню Про книги:
    https://filatovich.org/universal-ni-matrytsi-zhyvogo-slova#.
    Я б з радістю з Вами поділилась, але файл відео великий через електронну пошту не пройде, тільки звукові можуть пройти. По іншому не вмію....
    І ще хотілось би почути адміністрацію сайту, чи такі мої дії не будуть суперечити правилам? Або як можна поділитись так щоб це було за правилами, якщо ці матриці власність О. Філатовича?

    Зображення користувача Миро Продум.

    Можна викласти відеофайл на гугл-диску і давати приватно доступ до нього тим, хто зацікавиться.

    Хто його собі завантажив, хай тобі віддячить галами за виконану роботу. Більше нічого не треба.

    Пізніше реалізуємо краще рішення для подібних ситуацій.

    Ірина Світла каже:
    Я свого часу проходила лікування в О.Філатовича, на той час це відео було платним (воно йшло додатком до лікувальних матриць). Називається: Відеофільм Універсальна матриця №16. Є ще й звукові диски. На сайті Живого слова в меню Про книги:<a href="https://filatovich.org/universal-ni-matrytsi-zhyvogo-slova#." rel="nofollow">https://filatovich.org/universal-ni-matrytsi-zhyvogo-slova#.</a>
    Я б з радістю з Вами поділилась, але файл відео великий через електронну пошту не пройде, тільки звукові можуть пройти. По іншому не вмію....
    І ще хотілось би почути адміністрацію сайту, чи такі мої дії не будуть суперечити правилам? Або як можна поділитись так щоб це було за правилами, якщо ці матриці власність О. Філатовича?

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Ірина Чорна.

    Дякую. Так і зроблю.
    Як усе буде готово, повідомлю.))

    Зображення користувача Володимир Самотий.

    Все що маю завжди поширюю безкоштовно, поки що позовів не було

    ВС

    Зображення користувача Ірина Чорна.

    Файли завантажила, можу поділитись.
    Кого цікавить пишіть в приват.

    Зображення користувача Дмитро Вернигора.

    Вже давно маю питання: як спрацює ритуал, якщо не окроплювати стіни, стелю та інші речі, що бояться води? Можливо їх треба накрити якимсь прозорим матеріалом і окропить? Також я думаю, що формою №6+ Ж. С. можна освячувати всі речі та предмети, щоб менше ламались.

    Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то... ти щасливий.

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    Окроплення водою є допоміжним засобом. Головним засобом освячення є фізична присутність, світлі думки і виголошене слово.

    Освячені предмети справді краще працюють.

    Дмитро Вернигора каже:
    Вже давно маю питання: як спрацює ритуал, якщо не окроплювати стіни, стелю та інші речі, що бояться води? Можливо їх треба накрити якимсь прозорим матеріалом і окропить? Також я думаю, що формою №6+ Ж. С. можна освячувати всі речі та предмети, щоб менше ламались.

    Все, що робиться з власної волі, - добро!

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