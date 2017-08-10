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    Тетяна ЧЕРНЕЦЬКА
    Магазин зі штучним інтелектом без продавців сам розвозить продукти
    10.08.2017 - 15:08

    У Китаї тестують автономний мобільний магазин "Мобі Март". Його створила шведська компанія спільно з вченими університету міста Хефей. Усіма процесами пересувної крамниці керує комп'ютерна програма — штучний інтелект. Магазин працює на сонячній енергії, сам їздить до покупців. Викликають його за допомогою програми на смартфоні.

    Супермаркет подорожує країною в тестовому режимі. 

    "Мобі Март" працює цілодобово. Двері розблоковуються за допомогою тієї ж програми. Працівників нема. На стінах установлені камери відеоспостереження. На полицях — продукти харчування, напої, ліки, журнали. Покупці обирають необхідні товари та сканують штрихкоди. Гроші за покупки автоматично списуються з платіжної карти покупця. Замість продавця-консультанта — комп'ютерна голограма. Вона відповідає на запитання.

    Автономний магазин відстежує наявність товарів. Коли щось закінчується, їде до постачальників і поповнює запаси. Завдяки сучасним технологіям, крамниця є екологічно чистою й економною, запевняють винахідники. Заощаджує на оплаті праці персоналу. 

    Наші інтереси: 

    Ультраіндустріальне майбутнє вже тут.

    блоґ Світ Зелений
    Гравець: 
    Світ Зелений

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    Коментарі

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Як у такому світі не деградувати фізично а потім ментально і дати дітям здорову генетику...

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Рекламний відеоролик доволі таки моторошний. Але китайцям подобається :)

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

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