У Китаї тестують автономний мобільний магазин "Мобі Март". Його створила шведська компанія спільно з вченими університету міста Хефей. Усіма процесами пересувної крамниці керує комп'ютерна програма — штучний інтелект. Магазин працює на сонячній енергії, сам їздить до покупців. Викликають його за допомогою програми на смартфоні.
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Коментарі
Як у такому світі не
Як у такому світі не деградувати фізично а потім ментально і дати дітям здорову генетику...
Вірю в те, що розумію.
Рекламний відеоролик доволі
Рекламний відеоролик доволі таки моторошний. Але китайцям подобається :)
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