Технологія заснування ельфійської партії логічно випливає з аріянського світогляду, ідеології національного солідаризму і принципу демосократії. Якщо все зробимо швидко, то факт заснування першої постіндустріальної партії можна буде обговорити на черговому зібранні Інституту Міжмор’я.
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Коментарі
Скільки в нас є активних
Скільки в нас є активних членів Народного Оглядача? Скільки є реальних інвесторів? На мою думку це першочергове завдання яке треба вирішити. Бо партія як і війна спочатку гроші.
ВС
У Просторі волі інші закони:
У Просторі волі інші закони: тут завжди отримуєш стільки ресурсів, скільки спроможний ефективно застосувати.
Для заснування і розвитку АНСДП потрібно створювати демоси і захищати дипломні проекти. Це все можна і треба робити на власних ресурсах - так, як це було досі.
З одного боку, які додаткові гроші потрібні для того, щоб знайти 4 прихильників і заснувати рій?
З другого боку, розширення кількості прихильників автоматично веде до зміцнення матеріальної бази проекту. Нагадаю, що до демосів залучаємо прихильників, спроможних підтримувати їх діяльність роботою або грошима.
Працюємо!
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Цікаво, що у просторі волі
Цікаво, що у просторі волі ресурси з'являються тоді, коли починаєш втілювати на них плани.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Я ось звернула увагу на
Я ось звернула увагу на абревіатуру - АНСДП. Щоб її правильно написати я підглядала на зразок, бо не могла по порядку визначити букви.
Це я до того, що занадто складно і ще, до того, треба визубрити, що вони значать. Так де ж поділося просте і легке?
А Благозвучність? Щось так замудровано, дорогі друзі.
Пропоную забрати трохи, гармонізувати, щоб надати суті цьому слову.
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!
Пропоную можливий варіант:
Пропоную можливий варіант: Демосократична Аріянська Партія Солідарів - ДАПС.
Стосовно- Національна, то вже є визначення Аріянська, Демосократична-- адже ці слова чисто українські, то навіщо повторення.
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!
Обговорення назви у
Обговорення назви у попередній статті, тут обговорюємо порядок заснування.
ВС
Стосовно фінансів, то це
Стосовно фінансів, то це інструмент до мети. Яким шляхом буде реалізовуватись мета- невідомо, і треба відпускати мету. А варіанти подій будуть складатись самі, якщо крутити слайд готової мети, а не думати про інструменти.
Добродію Володимиру пропоную книгу Зеланда " Трансерфінг реальності". Я кожний тиждень її відкриваю, щоби нагадати собі про себе, як я реагую на події. Тренуюсь і виховую себе.
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!
Для поліпшення фінансового
Для поліпшення фінансового стану найкраще читати Універсальну форму №10. Окрім притягування матеріальних ресурсів, вона активує дві нижні чакри, тобто підвищує біологічну життєспроможність людини. Також добре впливає на відновлення ніг.
Третій рівень ЖС: форми 9 і 10, а також кармічні форми
Ельфи можуть читати через реальсоти.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Прошу пробачити, д.
Прошу пробачити, д. Володимире , що не слідкувала за розвитком ідеї, не читала попередні статті, тому, коли проснулася, то і сказала ))) ...
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!
Дякую, Миро! Дуже доречно!
Дякую, Миро! Дуже доречно! Треба згадати про універсальні форми, бо відпустила їх вже давненько...
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!