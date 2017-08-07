Лаос, Пакистан, Казахстан, Джібуті, Греція ... На перший погляд, у цих країн нема нічого спільного. Однак, як пише RFI , Права газета Le Figaro знайшла те, що їх об'єднує. Саме через ці країни Китай прокладає свої нові шовкові шляхи за допомогою тунелів, вокзалів, портів, доріг і торгових хабів. Найбільший порт Середземного моря, грецький Пірей, уже повністю перейшов під контроль китайців.
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Коментарі
Одне ствердно про Китайську
Одне ствердно про Китайську експансію можна сказати наступне, якби не лояльність Європи до Китаю то і самої як такої китайської експансії та загрози європейської кінчини були б відсутніми..
ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ