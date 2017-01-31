Концепція Міжмор’я може стати дієвою відповіддю «Русскому міру». На сьогодні існує кілька типів такого геополітичного союзу: Intermarium – від Балтійського до Чорного моря; польська концепція АБЧ – Адріатичне, Балтійське і Чорне моря; концепція Єжи Гедройца – Україна, Литва, Білорусь.
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Коментарі
Гадаю у Білорусі це також вже
Гадаю у Білорусі це також вже зрозуміли. Варто лише звернути увагу на те, як кардинально змінилася риторика білоруського Бацьки Лукашенка в сторону націоцентризму щодо "рускаваміра", політичної та економічної незалежності, а також білоруської мови.
Думаю, що скоро в Білорусі гряде білорусизація, яка за найкоротший термін буде мати більше успіхів ніж українізація в Україні за 25 років.
Враховуючи те, що у Білорусі сильна владна вертикаль, та слабка массова національна свідомість, там цей рух почнеться зверху вниз.
В Україні навпаки - знизу вверх, бо влада в Україні по суті не просто антиукраїнська, а глибинно проросійська, наскрізь просякнута агентурою кремля.
Такий рух "знизу вверх" буде тривалим.
Отже заважати процесу об'єднання буде відсутність синхронізації.