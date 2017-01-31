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    У Литві запропонували об'єднатися з Україною, Білоруссю і Польщею для боротьби з Московією
    31.01.2017 - 14:13

    Концепція Міжмор’я може стати дієвою відповіддю «Русскому міру». На сьогодні існує кілька типів такого геополітичного союзу: Intermarium – від Балтійського до Чорного моря; польська концепція АБЧ – Адріатичне, Балтійське і Чорне моря; концепція Єжи Гедройца – Україна, Литва, Білорусь.

    Про це в інтерв’ю Delfi заявив куратор проекту Intermarium історик Альвідас Нікжентайтіс.

    «Для мене ж Intermarium найбільш близький за змістом до концепції Гедройца. Він навіть міркував про те, яким у цьому регіоні має бути порядок після падіння комунізму і СРСР. Його ідея полягала в тому, що без демократичних держав в Україні, Білорусі та Литві не може існувати і незалежна Польща. Тому, що стосується мене, то з точки зору Литви я можу сказати те ж саме: без демократичної Польщі, України і Білорусі не може бути і вільної, демократичної Литви», – підкреслив історик.

    Нікжентайтіс висловив надію, що з часом до Intermarium, крім українців і поляків, приєднається і Білорусь.

    «І якщо говорити про ситуації, що змінилася, ми не можемо забувати про фактор Росії. Все ж Росія з анексією Криму зробила те, що ніхто в XX і XXI столітті не очікував. Ніхто не очікував, що можна силою змінювати міждержавні кордони, і в цьому випадку сумне минуле першої половини двадцятого століття нас наздоганяє, змушує думати і шукати можливі альтернативи на «чорний день», – зазначив він. 

    Наші інтереси: 

    Створення такого союзу життєво необхідне, якщо не хочемо повертатися у минуле.

    В тему: 
    Об'єднання Литви, України і Польщі є способом протистояння «русскому миру»
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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Златояр Забава.

    Гадаю у Білорусі це також вже зрозуміли. Варто лише звернути увагу на те, як кардинально змінилася риторика білоруського Бацьки Лукашенка в сторону націоцентризму щодо "рускаваміра", політичної та економічної незалежності, а також білоруської мови.
    Думаю, що скоро в Білорусі гряде білорусизація, яка за найкоротший термін буде мати більше успіхів ніж українізація в Україні за 25 років.
    Враховуючи те, що у Білорусі сильна владна вертикаль, та слабка массова національна свідомість, там цей рух почнеться зверху вниз.
    В Україні навпаки - знизу вверх, бо влада в Україні по суті не просто антиукраїнська, а глибинно проросійська, наскрізь просякнута агентурою кремля.
    Такий рух "знизу вверх" буде тривалим.
    Отже заважати процесу об'єднання буде відсутність синхронізації.

     
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