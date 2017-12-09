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    Українська правда
    Папа Римський Франциск впевнений, що молитву "Отче наш" пора змінити
    09.12.2017 - 20:25

    На думку Папи, читаючи переклад молитви на різні мови, можна подумати, що Бог може, якщо захоче, ввести нас у спокусу.

    В українській версії "Отче наш" цей рядок звучить: "І не введи нас у спокусу…".

    "Це недобрий переклад, тому що натякає на те, що Бог нібито провокує нас на спокусу", – вважає понтифік.

    Папа розповів, що у Франції уже змінили текст молитви.

    Тепер цей рядок звучить так: "І не дозволь нам піддатися спокусі".

    Папа вважає, що в такому перекладі провина у спокусі лежить виключно на людині.

    Молитва "Отче наш", як і інші Євангелія, написана гелленською (давньогрецькою) мовою.

    Від редактора: вставки спотворили не лише Господню молитву. Про це докладніше читайте у книзі І. Каганця "Євангеліє Ісуса Хреста".

    Речення про "спокусу" і "лукавого" є вставкою в Євангеліє: Молитва «Отче наш» без вставок

    Дивіться також: Живе Слово і арійські молитви

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    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Зоріна Небокрай.

    Стосовно папи Франческа, пропоную подивитись ось таке коротеньке відео. Факт реальності сьогодні. Прошу до уваги, присядьте на стілець.
    https://www.youtube.com/watch?v=MbkWnBCtSaM

    Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

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