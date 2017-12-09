Папа Римський Франциск впевнений, що молитву "Отче наш" пора змінити

На думку Папи, читаючи переклад молитви на різні мови, можна подумати, що Бог може, якщо захоче, ввести нас у спокусу.
Розсилка новинРанкова пошта
Підписатися
На думку Папи, читаючи переклад молитви на різні мови, можна подумати, що Бог може, якщо захоче, ввести нас у спокусу.
В українській версії "Отче наш" цей рядок звучить: "І не введи нас у спокусу…".
"Це недобрий переклад, тому що натякає на те, що Бог нібито провокує нас на спокусу", – вважає понтифік.
Папа розповів, що у Франції уже змінили текст молитви.
Тепер цей рядок звучить так: "І не дозволь нам піддатися спокусі".
Папа вважає, що в такому перекладі провина у спокусі лежить виключно на людині.
Молитва "Отче наш", як і інші Євангелія, написана гелленською (давньогрецькою) мовою.
Від редактора: вставки спотворили не лише Господню молитву. Про це докладніше читайте у книзі І. Каганця "Євангеліє Ісуса Хреста".
Речення про "спокусу" і "лукавого" є вставкою в Євангеліє: Молитва «Отче наш» без вставок
Дивіться також: Живе Слово і арійські молитви
Правда пробиває дорогу у світ.
Коментарі
Стосовно папи Франческа,
Стосовно папи Франческа, пропоную подивитись ось таке коротеньке відео. Факт реальності сьогодні. Прошу до уваги, присядьте на стілець.
https://www.youtube.com/watch?v=MbkWnBCtSaM
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!