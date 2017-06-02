Завжди пам’ятай, що всередині тебе живе безмежно сильна, мудра і любляча божественна сутність – твоє істинне Я. І що б ти не робив, з ким би не спілкувався – завжди думай про те, як би в тій чи інший ситуації діяла ця божественна сутність.
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Коментарі
«Люби господа, бога твого,
«Люби господа, бога твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією силою твоєю і всією думкою твоєю: це найбільша й найперша заповідь. А друга подібна до неї: люби ближнього твого, як себе самого. Іншої, більшої від цих, заповіді нема»
Чув іншу інтерпретацію:
«Люби господа, бога твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією силою твоєю і всією думкою твоєю: це найбільша й найперша заповідь. А друга подібна до неї: люби себе як господа свого. Третя: люби ближнього твого, як себе самого. Іншої, більшої від цих, заповіді нема»
ВС
Це було у нас на сайті. Ми
Це було у нас на сайті. Ми тоді ще не знали, що в Євангелії словом "бог" називається саме внутрішня божественна сутність.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Після того як перша заповідь
Після того як перша заповідь виконана по максимуму,всі інші заповіді вже не потрібні,бо вони виконуються автоматично.
Вірю в те, що розумію.
Заповідь «люби ближнього
Заповідь «люби ближнього твого» заохочує до соціальної активності.
Будь серед людей, спрямовуй їх і організовуй!