Ідеальний овоч: бореться із хворобами, допомагає одужати, найперший засіб проти раку

Вчені зі США встановили, що регулярне вживання в їжу звичайної моркви допомагає захиститися від цілої низки недуг, і цей простий коренеплід насправді сильно недооцінений в своєму оздоровчому потенціалі.
Розсилка новинРанкова пошта
Підписатися
Вчені зі США встановили, що регулярне вживання в їжу звичайної моркви допомагає захиститися від цілої низки недуг, і цей простий коренеплід насправді сильно недооцінений в своєму оздоровчому потенціалі.
Американські терапевти розповіли, що в простий моркві містяться речовини, які зміцнюють організм.
“Завдяки хімічній сполуці бета-каротин терта морква є домашнім засобом номер один проти раку”, – відзначили дослідники.
За словами медиків, бета-каротин (провітамін А) бере участь в синтезі статевих гормонів і необхідний для здорового скелета. Також цей мікроелемент покращує стан слизових і шкіри, зубів, волосся, допомагає відновитися нервовій системі після великих навантажень і стресу, підвищує стійкість організму до інфекцій. Особливо багато бета-каротину в яскравій і соковитій помаранчевійї моркві.
В силу цілющих властивостей моркви її порівнюють не тільки з яблуками, але також з часником і цибулею. Наприклад, пожувавши шматок моркви, можна зменшити кількість мікробів в порожнині рота і позбутися неприємного запаху. При застуді морквяний сік з медом допомагає швидше стати на ноги.
Крім того, морквяний сік корисний при підвищеній кислотності шлунка і “ледачому” кишечнику, запальних процесах горла, набряклості. Але пити його у великих кількостях не можна, а, крім того, морквяний сік протипоказаний при виразці шлунка і 12-палої кишки, а також при загостренні гастриту.
Нагадаємо також, фахівці з Британського психологічного товариства спробували визначити, яким чином вживання фруктів і овочів пов’язано з відчуттям благополуччя, щастя і задоволеності життям. Вчені дійшли висновку, що дієта, багата фруктами і овочами, пов’язана з більшим щастям, задоволенням життям і позитивним впливом.
Черпаємо здоров'я у природи.
Коментарі
Тепер зрозуміло, чому мені
Тепер зрозуміло, чому мені так подобається морква! Правильні інстинкти не обманеш.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!