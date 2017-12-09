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    Народна правда
    Ідеальний овоч: бореться із хворобами, допомагає одужати, найперший засіб проти раку
    09.12.2017 - 16:15

    Вчені зі США встановили, що регулярне вживання в їжу звичайної моркви допомагає захиститися від цілої низки недуг, і цей простий коренеплід насправді сильно недооцінений в своєму оздоровчому потенціалі.

    Американські терапевти розповіли, що в простий моркві містяться речовини, які зміцнюють організм.

    “Завдяки хімічній сполуці бета-каротин терта морква є домашнім засобом номер один проти раку”, – відзначили дослідники.

    За словами медиків, бета-каротин (провітамін А) бере участь в синтезі статевих гормонів і необхідний для здорового скелета. Також цей мікроелемент покращує стан слизових і шкіри, зубів, волосся, допомагає відновитися нервовій системі після великих навантажень і стресу, підвищує стійкість організму до інфекцій. Особливо багато бета-каротину в яскравій і соковитій помаранчевійї моркві.

    В силу цілющих властивостей моркви її порівнюють не тільки з яблуками, але також з часником і цибулею. Наприклад, пожувавши шматок моркви, можна зменшити кількість мікробів в порожнині рота і позбутися неприємного запаху. При застуді морквяний сік з медом допомагає швидше стати на ноги.

    Крім того, морквяний сік корисний при підвищеній кислотності шлунка і “ледачому” кишечнику, запальних процесах горла, набряклості. Але пити його у великих кількостях не можна, а, крім того, морквяний сік протипоказаний при виразці шлунка і 12-палої кишки, а також при загостренні гастриту.

    Нагадаємо також, фахівці з Британського психологічного товариства спробували визначити, яким чином вживання фруктів і овочів пов’язано з відчуттям благополуччя, щастя і задоволеності життям. Вчені дійшли висновку, що дієта, багата фруктами і овочами, пов’язана з більшим щастям, задоволенням життям і позитивним впливом. 

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Миро Продум.

    Тепер зрозуміло, чому мені так подобається морква! Правильні інстинкти не обманеш.

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