Праві та ліві: базові політичні ідеології та їх порівняльний аналіз (відео)

Сенс націоналізму, фашизму, соціалізму, лібералізму, анархізму та їх перспективи в постіндустріальному суспільстві. Ці питання досліджували футуролог Ігор Каганець і політолог Богдан Бень в оновленій студії Intermarium.TV.
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Коментарі
Гарна картинка, чистий звук,
Гарна картинка, чистий звук, цікава розмова! Віктор Макаренко знову перевершив себе!
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Богдань Бень висловив багато
Богдань Бень висловив багато продуктивних думок.
По-перше, він запропонував два додаткові критерії для класифікації ідеологій:
1) колективізм (соціалізм, комунізм) та індивідуалізм (лібералізм); націоналізм поєднує індивідуалізм і колективізм.
2) ідеалізм (націоналізм) і матеріалізм (етатизм, лібералізм).
По-друге, він запропонував, цитуючи Ціцерона, важливий принцип, що найкращий лад поєднує демократію, аристократію і монархію.
Це саме те, що відповідає нашій моделі демосократії, в якій:
- відбувається виборність знизу догори;
- старшина демосів формує аристократію;
- аристократія обирає монарха (гетьмана, президента).
Все, що робиться з власної волі, - добро!
По-третє, Богдан висловив
По-третє, Богдан висловив важливу думку, що ідея етатизму виникла з ідеї римського (іудохристиянського) папства (папа, як намісник Бога, є головним сувереном).
Остаточно ідею етатизму сформулював філософ-матеріаліст 17-го ст. Томас Гоббс. На його переконання, природний стан суспільства - це "війна всіх проти всіх". Для забезпечення миру люди повинні передати свої права державі, яка виступає в ролі самостійної колективної істоти - Левіафана.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Цікаво, що виборна монархія -
Цікаво, що виборна монархія - це націоналістична ідея. Понад те, це природна ідея, закладена на рівні соціобіології. Наприклад, у мурашок, які обирають собі королеву, а якщо вона погано працює, то можуть її усунути і обрати нову.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Зверніть увагу, що солідаризм
Зверніть увагу, що солідаризм, республіканізм, традиціоналізм, консерватизм, фашизм, націонал-соціалізм - це все націоналізм.
Чому це для нас важливо?
Тому що атака на солідаризм, республіканізм, традиціоналізм, консерватизм, фашизм чи націонал-соціалізм - це атака на український націоналізм.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Дякую творцям діалогу який
Дякую творцям діалогу, який закликає кожного з нас стати його учасником і розібратись, які ідеї нам близькі і наскільки ідеологія важлива у формуванні суспільства. Такі розмови треба продовжити в широкому обговоренні, бо кожна ідеологія має практичний бік. В системі цього, так би мовити, сценарію ми живемо. І яким буде наше життя завтра залежить від ідеї до якої йдемо і яка нам близька та зрозуміла. Якраз ідеї об'єднують людей.
Хай живе Міжмор’я!
Корисна дискусія. Дуже
Корисна дискусія. Дуже важливо чітко окреслити різні поняття та розібратись з термінологією.
Чітке розуміння праві і ліві
Чітке розуміння праві і ліві.Чудова розмова.
Щодо формату відео,то в якості освітньої сторони все добре,а зі сторони залучення нових Гравців,то по часі надто тривале на мою думку.Люди зараз цінять свій час і не готові слухати відео по 100 хвилин.
Вірю в те, що розумію.
Це ж не пряма трансляція по
Це ж не пряма трансляція по телевізору. Людина завжди може поставити на паузу, а потім додивитися.
Хто поспішає, може прочитати текст статті - там є посилання.
Особисто мені подобаються тривалі занурення у предмет, оскільки тільки так можна справді чогось навчитися. Це відео також можна просто слухати.
Все, що робиться з власної волі, - добро!