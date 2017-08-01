Коли людина переходить на природне харчування, то отримує 2 основні ресурси для самореалізації: надздоров’я і час. Важливо одразу почати правильно використовувати ці найцінніші ресурси у правильному напрямі - для постійного вдосконалення себе і навколишнього світу.
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Коментарі
Чудовий семінар! Окрім
Чудовий семінар! Окрім концентрації всього, напрацьованого на нашому сайті щодо оздоровлення і харчування, відео дозволяє дізнатися про багато нових цікавих і корисних речей. Рекомендую!
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Вітаю, Михайле, прекрасне
Вітаю, Михайле, прекрасне опрацювання й подання наукового й «живого» матеріялу!
Майже під усім підписуюся — «майже», тому, що випробовую не все, про що ти розповів.
Сироїдкою я вже кілька років.
Якщо ще колиль «кидалася» на французькі сири, то вони вже мені геть нецікаві! Інколи ще сама собі роблю наш традиційний СИР (зі СИРого молока — яка українська мова природня!!!), але й він поволі стає вийнятком.
Навіть зі салатиками поволі прощаюся, стаю сироїдкою інтуїтивною.
Тобто, їм живу садовину-городину, коли мені «захочеться»: слухаю свої три тіла.
Дистильована вода, від 36-тої хвилини твого відео : дистилятор у мене працює третій рік. П’ю з нього пару — прочищену воду з крану.
Це той сам процес, що чистий дощ.
Весь бруд залишається на дні баняка (в якому кипить вода): чудо!
Вислід: більше ніяких видатків грошей, ані часу, на сумнівну «мінералку», чи заміну фільтрів!
Але маю запитання: Французи радять до тої чистої води додавати кілька крапельок цитрини, щоби зменшити кислоту. Не розумію цієї поради - чи можеш пояснити, і чи годишся з нею?
Михайле, розкажи теж, як ти дійшов до цієї конференції, і звідки прийшли слухачі...?
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
!Гарна практика: "дистилятор
!Гарна практика: "дистилятор у мене працює третій рік. П’ю з нього пару — прочищену воду з крану.
Це той сам процес, що чистий дощ.
Весь бруд залишається на дні баняка (в якому кипить вода): чудо! "
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Важливе питання:чи додавати
Важливе питання:чи додавати щось у воду чи ні?
Якщо вода містить харчові домішки, навіть кілька крапель соку, то тіло сприймає її як їжу і працює з нею зовсім інакше. А йому якраз потрібна чиста вода, для роботи лімфатичної, кровоносної та ін. систем. Цю воду він використовує для очистки і гідратації. В цьому й полягає зневодненість багатьох фрукторіанців, які вважають, що води плодів цілком достатньо. Але чиста вода важливіша за їжу, навіть якщо людина з'їдає за день велику кількість соковитих плодів. Пізніше більш детально опишу чому.
Крім фруктів потрібно давати організму мінімум (!) 2 л. чистої води, а краще 3.5-4.
Важливо ще не лише скільки пити, а як? У відео є інформація про це. Додам лише, що максимальне водоспоживання має чинитися в час будь-яких фізичних занять, мінімальне - у стані спокою.
І ще одне краще пити відстояну воду з міського водогону, ніж не пити взагалі. Але ідеально пити дистильовану.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Найважливіший процес -
Найважливіший процес - дистиляція води.
А хто хоче чогось особливого раджу дистилят заморожувати і пити талу воду, можна ще після цього настоювати на Сонці.
Тала дистильована вода - ідеально підходить для магічних практик з Живим Словом для надання їй особливих магічних можливостей.
Особисто я проводжу процес дистиляція - замороження -танення на Сонці (бажано в час сходу). Але це не обов'язково.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Дуже цікаво, я цього не знала
Дуже цікаво, я цього не знала:
Михайло Харачко «Якщо вода містить харчові домішки, навіть кілька крапель соку, то тіло сприймає її як їжу і працює з нею зовсім інакше».
Ну можливо потрібна кількість води залежить і від ваги (я важу 42 кг)...?
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
42-це гарна ельфійська вага.
42-це гарна ельфійська вага. 2 літри - мінімум для будь-якої ваги, особливо в перший рік-два вживання дистильованої. Причина тут в обов’язковому промиванні (душ з середини) тіла. Левову частку води вживати під час руху, що інтенсивніший - то караще. Про гідратацію тіла тут: https://www.youtube.com/watch?v=nlScUqqykeA
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Сама ідея з'явилася, коли на
Сама ідея з'явилася, коли на практиці переконався, що співпрацювати і впроваджувати нові ідеї найкраще з людьми, хто перейшов на природне харчування.
Причини:
1.В них інакше працює свідомість.
2.Легко сприймають нову нове, навіть якщо воно відрізняється від аксіом нашпигованих нам з дитинства. Причина в тому, що вони вже перевірили на практиці брехливість сучасної теорії харчування і в них зародилося творче пинання: [b]якщо нас система обманює в одному, то запросто може в іншому.[/b]
3.В них значно більше вільного часу(природне харчуванння звільняє багато часу), який вони сповна використовують на саморозвиток і творення цікавих справ.
Саме тому я дійшов висновку, що майбутнє можна будувати з такими людьми, тому спочатку треба, щоб люди отримали в своє розпорядження надлишок вільного часу і вільний простір в свідомості, а це якраз є результатом природного харчування.
Звичайно можна гарно співпрацювати і людьми, які традиційно харчуються, але це більше виняток із правил.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Хороший, змістовний, цікавий
Хороший, змістовний, цікавий семінар! На мою думку потрібний.
Михайло, глянь трішки глибше, проаналізуй зі сторони. Перш ніж Ти щось їстимеш думаєш про страву.
Завжди перше думка, а наступне дія. Думка як мінімум іде з свідомості. Свідомість очищається, змінюється інформацією яка може іти від одного джерела або декількох, як з середини так і з-зовні.
Харчування свідомість кардинально змінити не може.
Є багато випадків коли люди випереджають свою свідомість (духовний стан) діями (харчуванням) і завжди це приводить до небажаних результатів, викликає важкість і неминуче повернення до звичного стану і поведінки.
Якщо "згустити фарби", то абсолютно світла людина спроможна перетравити, нейтралізувати без шкоди для себе будь-яку отруту.
При правильному розвитку фізичне тіло "підтягується" під рівень свідомості, тоді це сталий результат. На перехідному періоді важливо вміти спостерігати за діями і бажаннями свого тіла - це допомагає аналізувати духовний стан.
Спершу бажання змін (це думка) далі збір інформації, аналіз (це думки) і наступне виконання дій (це харчування, поведінка і т.д.).
Душі структура над плоттю домінує.
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=F8UFW2HxQI0&t=5s
Знайомтесь, доктор фізико -математичних наук, професор, директор українського інституту екології людини - Михайло Курик. Справа в тому, що в цьому фільмі, він простою мовою пояснює: чиста дистильована вода є дуже агресивною. Власне, коли ми прагнемо когось в чому переконати, то мусимо знати, як це трактують науковці. Бо людська свідомість - це вітер! А важливо в тексті: теза - атнтитеза - синтез. Інакше ми тільки бачимо посмішку каширського кота, який поступово фрагментарно зникає, а посмішка залишається. Кота немає - посмішка є! Зустрінемось у королеви?.. Хто грає той розуміє, а хто ні- перебуває, як капелюшник в галюцінації через власну необізнаність. Граймо!
Якщо уважно придивитись до
Якщо уважно придивитись до цього професора, доктора, директора, то із зовнішнього вигляду зразу видно - це хронічно хвора людина.
Так само нам часто показують всяких експертів з дієтології із зайвою вагою і мішками під очима, хворих докторів медичних наук, які говорять про передові досягнення медицини і т.п.
? Де їх особистий переконливий приклад на підтвердження теорій??
Знайомтесь Поль Брегг - харчувався сирою рослинною їжеюі і дистильованою водою. Він детально дослідив це питання і став прикладом міцного здоров’я і довголіття. Загинув у 90 з гаком років активно катаючись на вітрильнику. Розтин тіла шокував дослідників: виявив чудовий стан всіх тканин і органосистем, як у немовляти(!!!)
Тепер, хто виглядає переконливіше??? Хворий "експерт" чи абсолютно здоровий теоретик і практик.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Хочу зауважити, що зовнішній
Хочу зауважити, що зовнішній вигляд людини ще не свідчить про його інтелект, моральні якості чи хвороби.
Наукові висновки треба заперечувати чи стверджувати науковими даними, а не емоційними виступами.
***
Щодо Поля Брега... Це унікальна людина.
Такого ж плану людину я також знаю, але він не був ні вегетаріанцем, ні сироїдом, ні веганом.
Протягом 5 років (останній раз я його бачив у 2015-му...) я був знайомий і постійно спілкувався з одним ветераном 1923 року народження. У 1941-му він добровольцем пішов на фронт. Був розвідником, двічі закидався на окуповані території (Київська область і Білорусь)... Після війни закінчив інститут і працював у народному господарстві. Все життя харчувався традиційно, з м'ясом, рибою... Не відмовляв собі в чарці спиртного... У 2014-му декілька разів іздив в експедиції на розкопки... Нарівні з усіма йшов по маршруту десяток кілометрів, ніс свій рюкзак, копав лопатою... За вечерею випивав грамів 200 коньяку... Спав у спальнику, як усі :-)
Пане Володимире зовнішній
Пане Володимире зовнішній вигляд характеризує в людині ВСЕ. Тільки треба вміти БАЧИТИ.
Будь-яка людина, яка вживає алкоголь, м'ясо і тому подібну отруту - є на низькому енергетичному рівні! Від того примітивність, обмеженість в сприйнятті, розумінні інформації з високими вібраціями (або взагалі пропускання мимо), розвитку і правильному вдосконаленні.
Від того помилкові рішення, висновки і неспроможність проаналізувати в першу чергу самого себе, вже не кажучи про глибоке розуміння ВСЬОГО чим цікавиться людина і навколишнього середовища.
Проте, ця примітивність (яка включає начитаність, інтелект і розум разом з науковими ступенями і захищеними дисертаціями) може бути подоланою самою людиною. Одна умова, якщо людина сама цього ХОЧЕ. Відповідно змінить спосіб життя (для початку мислення, харчування).
Може досить оправдовувати м'ясоїдство:)... результат цієї страшної недуги спостерігаю кожного дня на знайомих.
Пані Ірино, ви щиро і
Пані Ірино, ви щиро і наполегливо прагнете пізнати сутність речей. Я теж. Коли пізнаєте, це призведе до іншого розуміння того, що це власне таке. Можете мені не виріти, та я знаю вам буде боляче.... Бо чим більше пізнаєш, тим менше розумієш, і розумієш всю оману тих знань, які раніше здавалися непогрішними. Чому я це пишу? Щоб ви зрозуміли, відповідальність за те в що щиро виріте. Віра й істина не тотожні. Наведу науковий приклад вибрацій, власне як про це пишуть науковці: в лабораторії нейро - и психофізоології научного інституту ім.В.М.Бехтєрева записували електроенцефалограми семи учасників мозку людей під час молитви ( ЖС - теж молитви). Ось що про це писав професор В.Б. Селезин : " Мы были потрясены тем, что увидели. мы видели постепенное урежение ритма биотоков мозга - наконец остались только медленные дельта - ритмы ( с частотой 2-3Гц). После окончания молитви ритм электрических импульсов вернулся к обычным альфа- (8-12Гц) и бета - ритмам(13-30Гц)". Тож який висновок з цього можна зробити, а саме, - низькі вибрації є вибраціями зв'язку людини з Творцем . Можете й надалі перебувати у просторі " волі"- це ваша воля- нехтувати науковими досягненнями, і хай вам щастить. І наостанок, коли будете говорити, щось на кшталт зміни свідомості, то поцікавтесь, що це таке. Зокрема А.Кондратьєв про це хорошо пише, так є така технологія "холотропного дихання", що може змінити стан свідомості. Але без допомоги психолога це зробити не можна. Хто вам про це ще скаже? Ніхто з простору "волі", бо знання мусять бути недоступні для демосу?! Головне віра! Прошу Редактора, не гратись з моїми коментарями (не удаляти) - це непорядно. Ліпше щось аргументованіше наведіть в приклад.
Пані Ірино, я дотримуюся
Пані Ірино, я дотримуюся певної етики у спілкуванні на нашому сайті, тому майже не беру участі в обговоренні певних тем... Але мене дивує агресивність і нетерпимість до іншої точки зору з боку прихильників т. зв. сироїдства!
Безумовно, Ви можете ще пару сотень раз назвати мене "примітивним...", "обмеженим...", "неспроможним..." і т.п. - у нас на сайті свобода слова і відсутність цензури. Але від цього Ваші проповіді не стануть більш аргументованими :-)
Так так, Вашу етику я
Так так, Вашу етику я помітила. Особливо не нав'язливо любите погомоніти про м'ясоїдство:) і маєте наслідки. Така інформація на НО завжди матиме спротив.:)
А аргументів скільки б Вам не навести всерівно не помітити:). Я Вас ніким не називала, це Ваші висновки.
Я проповідями не займаюсь :), знову ж Ваше сприйняття:). Взагалі б навіть не реагувала на усілякі дискусії, як би сайт був закритим колом спілкування.:)
Друже Володимире, може зробиш
Друже Володимире, може зробиш для себе відкриття, але спробуй ще раз придивитися до власних коментарів. Часто повністю заперечуєш практичний досвід багатьох гравців, які випробували на собі різні методики харчування, порівняли і вчинили вибір в бік природнього харчування. Скажи як можна стверджувати, що це неможливо?
Можна максимум сказати я не пробував не вивчав, але знайомий з інформацією традиційного харчування, яка доводить зворотнє до вашого досвіду.
Розумію, що ти на свій вік добре себе почуваєш, і маєш порівняно високі можливості. І все це завдяки сильному від природи організму, злагодженій роботі видільних систем(особливо лімфатичної) фізичним навантаженням і ще іншим факторам. Але ти міг би мати більше.
Але поряд з цим є більшість ровесників, які не можуть похвалитись такими результатами, вони хворіють, рано помирають...
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Дивно це чути: "він не був ні
Дивно це чути: "він не був ні вегетаріанцем, ні сироїдом..."
Якраз Поль Брегг харчувався природною їжею (сирі овочі та фрукти), практикував тривалі голодування і пив дистильовану воду. Хтось робить помилкові висновки шукаючи дані в його "біографії" написаній на замовлення чи лжесвідченнях очевидців.
Почитай його книги - там він чітко все пояснює як що працює на власному прикладі.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Увага важливо: проти нас
Увага важливо: проти нас ведеться інформаційна війна. Системі потрібні раби-донори і вона всіма засобами намагається втримати позиції.
Саме тому на всіх активних гравців, які пропагують природне харчування або інші практики, які виводять людей із рабства зняті матеріали, які обливають їх брудом ніби "спростовуючи" всі їхні теорії, називають їх шарлатанами і заявляють, що вони банально заробляють на людях кошти. І мало хто думає, кому насправді вигідно, що якраз світові харчові та фарм-корпорації заробляють сотні трильйонів доларів.
В мережі легко можна знайти "компромат" )) на Романа Мілованова, Арсена Маркаряна, Арнольда Ерета, Поля Брегга - всіх, які стали заважати системі.
Брегг - дуже заважає системі навіть мертвий. Проти нього особливо багато бруду в мережі. Пеша в цьому списку - Вікіпедія. Особисто я давно перестав їй довіряти.
Дуже дивно, що люди ведуться на таку відверту брехню, навіть не намагаючись порівняти, замість того, щоб почитати їх праці і самим випробувати на практиці ефективність. Вони задовольняються малим, бо звикли вважати, що це максимум з того, що можуть мати.
Але поки одиниці здогадуються, що їх можливості набагато більші...
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Друже Михайле, будь ласка,
Друже Михайле, будь ласка, уважніше читай коментарі...
Моя фраза "Такого ж плану людину я також знаю, але він не був ні вегетаріанцем, ні сироїдом, ні веганом..." стосується 93-річного ветерана, про якого я розповідаю нижче...
Тоді, вибач.
Тоді, вибач.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Якраз все навпаки. Тут діє
Якраз все навпаки. Тут діє принцип: що всередині - те назовні. за зовнішнім виглядом можна визначити не лиш фізичний стан організму, а й харчові звички, характер, орієнтовний світогляд і ще багато чого цікавого. Особисто зустрічав таких людей. Частково сам можу сказати про стан здоров'я, світогляд, харчування, основний емоційний стан по зовнішності людини.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Це інформаційна закладка і
Обережно! Це інформаційна закладка і поширювана хуцпа, що Поль Брегг Хрестос, Будда - унікальні люди. Мета - закрити людям шлях до спроб повторити їх можливості, хоча і Брегг і Хрестос говорили, що їх можливості може мати кожен і своє життя присвятили саме навчанню людей як це здійснити.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Порівнювати Брегга з Ісусом
Порівнювати Брегга з Ісусом Хрестом це явне богохульство!
Чому?
Чому?
Обоє несли людям істинні знання, вчення обох систе намамагалася заглушити різними методами. Обоє корисні плоди свого вчення закріпили власним прикладом. Різниця в тім, Що Брегг вчив як створити тіло над, яким не владний час, а Хрестос як стати богом.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Друже, ти ж збирався у
Друже, ти ж збирався у відпустку. Відпочинь трохи, оздоровись, піднімись у кращий простір подій. Потім повертайся у гарному настрої.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Михайле ,МОЛОДЕЦЬ ! Більшість
Михайле ,МОЛОДЕЦЬ ! Більшість прихильників НО в темі, але такі семінари потрібні для людей. Берімо приклад з Михайла і створюймо свою відео-продукцію на інші теми.
!Браво, саме це я і мав на
!Браво, саме це я і мав на думці на нашій конференції, коли казав, що кожен з нас, хто має позитивний досвід у будь-чому повинен ефективно нести його в маси всіма можливими засобами.
Стаємо алхіміками - перетворюємо сірку навколишнього простору в золото!
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Таргитаю, дякую за тепле
Таргитаю, дякую за тепле слово, але якось незручно, що ви мене бачите, а я вас ні!
Якщо ми знайомі, може напишете мені у приватному повідомленні, хто ви?
Якщо ви читали Живе Слово, то повинні відчути його силу, і піднятися над осудженням гравців. Мабуть ви більше не практикуєте...
Як би не було, прошу не «хмарити» нашого простору приватними розмовами.
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
Радіймо ! У м. Львові є
Радіймо ! У м. Львові є нагода купити виноград сорту молдова по 35грн, придбав і видавив 1 літру свіжо віджатого напитку №1 ... потужний приплив енергії відчувся за декілька хвилин.
Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.
Чому виноград не дає такого
Чому виноград не дає такого відчуття припливу енергії як вичавлений із нього сік...чи може це відчуття має меншу амплітуду але більше розтягнуте у часі та не помічається...
Вірю в те, що розумію.
Друже Михайле, перш за все
Друже Михайле, перш за все пораджу не вдаватися в конспірологічні схеми...
По-друге, уважніше вивчай поради Брегга... Цитую без перекладу, щоб уникнути неточностей.
По-третє, давайте будемо чесними в інформації...
Згідно з легендою, Брегг помер в результаті нещасного випадку: накрила хвиля, коли він катався на дошці. Але насправді Брегг помер в лікарні від серцевого нападу. До речі, Брегг збрехав ще і щодо своєї дати народження: заявляв, що народився в 1881 році, а в документах значився 1895 рік.
(Народження: 6 лютого 1895 р., Batesville, Індіана, США
Смерть: 7 грудня 1976 р., Маямі-Біч, Флорида, США)
Безсумнівно, можна виглядати значно молодше, якщо накинути собі півтора десятка неіснуючих років.
І, нарешті, належність до однієї з груп, що харчуються правильно, як би робить людей особливими в їх власному поданні. Вони, безсумнівно, кращі, чистіші, добріші і щасливіші за інших. :-)
Хочу нагадати, що в Індії, наприклад, поширене древнє вчення про здоров'я - Аюрведа. Аюрведа говорить про те, що всі ми складаємося з трьох типів енергії - вони називаються дошами. Весь світ складається з трьох дош. Немов би тримається на трьох китах. Три компонента - це завжди стійко. Спробуй прибрати хоч один, і структура розвалиться. Аюрведа говорить також про те, що кожна людина індивідуальна, її харчування індивідуальне. Нічого не заперечуючи, аюрведа м'яко регулює, закликаючи до балансу трьох дош як на фізичному, так і на ментальному, духовному рівні.
І знову ти стверджуєш, що
І знову ти стверджуєш, що було саме так, а не інакше. Ніби сам бачив де помер і від чого Брегг. Ти взяв фрагмент навіть не з його книги а зі стороннього джерела, яке про нього пише.
Прочитай для початку хочаб кілька кних з його праць і дещо спробуй на собі - тоді зможеш сказати хто правий і кому вигідно поширювати певну інформацію.
Щераз повторю: На всіх хто пропагує спосіб життя на вихід із системи, вона реагує потокам інформаційного шуму з відвертою брехнею.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Дякую всім учасникам
Дякую всім учасникам обговорення за отриману інформацію для роздумів. Роздуми поки залишу при собі.