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    Британія заплатить 40 млрд євро відкупу за вихід з Євросоюзу
    06.08.2017 - 17:21

    Велика Британія погодилася заплатити до 36 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 40 млрд євро), щоб врегулювати фінансові зобов'язання перед Євросоюзом після Brexit, повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в уряді.

    Урядовці дійшли до висновку, що дана пропозиція - єдиний спосіб вийти з глухого кута, в який зайшли в ході переговорів. При цьому вони збираються висунути зустрічні умови про фінансове врегулювання.

    Зазначається, що Велика Британія готова виплатити суму в 40 млрд євро, тільки якщо ЄС погодиться обговорити фінансове врегулювання в рамках угоди по майбутнім відносинам, включаючи торговельну угоду.

    Як пише видання, ця пропозиція була озвучена Лондоном вперше.

    Раніше ЗМІ повідомляли про 50 мільярдів, але нібито прем'єр-міністр Тереза Мей відкинула цю суму як занадто велику.

    Наші інтереси: 

    Дорого, але таки сторгувались. Нарешті будуть вільні!

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Миро Продум.

    Британія заплатить і більше, аби тільки від неї одчепилися європаразити.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Андрій Ясун.

    Миро Продум каже:
    Британія заплатить і більше, аби тільки від неї одчепилися європаразити.

    Вони так просто не відчепляться. Потрібна ланцюгова реакція, потрібен ще хтось, хто б послідував прикладу Британії, інакше Британія стане дійною коровою для цих паразитів: почнуть їй перекривати різного плану угоди, ігнорувати товари вироблені в Британії, тощо.

    Si vis pacem, para bellum

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