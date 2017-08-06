Велика Британія погодилася заплатити до 36 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 40 млрд євро), щоб врегулювати фінансові зобов'язання перед Євросоюзом після Brexit, повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в уряді.
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Коментарі
Британія заплатить і більше,
Британія заплатить і більше, аби тільки від неї одчепилися європаразити.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Миро Продум каже:Британія
Вони так просто не відчепляться. Потрібна ланцюгова реакція, потрібен ще хтось, хто б послідував прикладу Британії, інакше Британія стане дійною коровою для цих паразитів: почнуть їй перекривати різного плану угоди, ігнорувати товари вироблені в Британії, тощо.
Si vis pacem, para bellum