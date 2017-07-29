Уявімо собі, що ельфи вже є і вони метикують над тим, що непогано об’єднатися в політичну партію. Але як її назвати, щоб було зручно, цікаво і по-ігровому весело?
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Уявімо собі, що ельфи вже є і вони метикують над тим, що непогано об’єднатися в політичну партію. Але як її назвати, щоб було зручно, цікаво і по-ігровому весело?
Ви запитаєте, навіщо Україні ще одна (скажімо, п’ятисота) партія? Річ у тім, що існуючі партії орієнтовані на діяльність в існуючій системі. Проте в усьому світі діє виразна тенденція переходу до постіндустріальної формації. Україна не є винятком.
Формування політичних основ постіндустріальної української нації має відбуватися легально, у відповідності з чинним законодавством. Для цього потрібна політична партія. Дуже важливо, щоб вона мала правильну назву, адже як корабель назвеш, так він і попливе.
Почнемо з того, що партія, спрямована на творення нової цивілізації, повинна мати чітку концептуальну основу. Тому назви типу «Світанок» чи «Платформа Івана Петровича» не проходять.
В ідеалі в назві партії мають бути присутніми:
Це дає значні переваги, адже тоді сама назва партії пропагує ключові ідеї, а її прихильники можуть легко пояснити неофітам, які вартості вони підтримують.
Для дослідження цього питання скористаємось наробками Ельфійського проекту. Його сенс у тому, що творення нового світу вимагає розкриття творчого потенціалу людини, вищим проявом якого є «відновлення зв’язку» і досягнення рівня фізичного безсмертя. В ігрових термінах Міжмор’я люди, які досягнули цього рівня, називаються ельфами. Найкращий спосіб піднесення до рівня ельфів полягає в тому, щоб розпочати гру в ельфів – вважати, що ми вже ними є.
Отже, ельфи вже є і вони метикують над тим, що непогано об’єднатися в політичну партію. Як її правильно назвати?
Світогляд – це комплекс найширших уявлень про життя і своє місце в ньому. Світогляд описує модель всесвіту, дає уявлення про мету людини та шляхи її досягнення, істину і облуду, правду і кривду. Світоглядом постіндустріального Міжмор’я є аріянство. Слово «арії» (на санскриті – ар’я) означає «шляхетні, благородні, сонячні, ярі». Відповідно, аріянство – це світогляд і спосіб життя шляхетних людей – аріїв.
Згідно з цим світоглядом, людина – це втілена божественна сутність, яка є частинкою Творця всесвіту – доброго і святого. Тому для неї найбільше щастя – творити себе і навколишній світ, тобто розвиватися, пізнавати чудесне, окультурювати природу, конструювати техносферу, народжувати дітей, вдосконалювати свій рід. Головна аріянська духовна практика – усвідомлення себе божественним гравцем згідно з найголовнішою заповіддю шляхетної людини: Люби господа – бога твого!
Аріянський світогляд властивий для Трипільської цивілізації, відичного вчення, брахманізму, вчення Ісуса Хреста, яке так і називалося –аріянство. Інші його назви – хрестиянство, аріохрестиянство, гелленохрестиянство, социніанство, унітаріянство, козацька віра. Аріянство було державною релігією Римської імперії Костянтина Великого і Русі Володимира Великого. Лідером європейського аріянства у 17 ст. був ідеолог тодішнього Міжмор’я, козацький полковник Юрій Немирич.
Будь-які серйозні зміни завжди починаються з духовно-світоглядного імпульсу. Тому в назві партії позначення світоглядно-релігійної системи має стояти на першому місці. Партія ельфів Міжмор’я має бути аріянська.
Світогляд, пристосований до практичного застосування, називається ідеологією. Ідеологію визначають як систему політичних, правових, етичних, художніх, релігійних, філософських поглядів. Відтак ідеологія – це систематизований світоглядний концентрат. Ідеологія пропонує усвідомлену, чітко визначену мету суспільної діяльності. Ідеологією постіндустріального Міжмор’я є солідаризм.
У широкому сенсі, солідаризм – це вчення про взаємовигідну, синергетичну взаємодію в середовищі будь-яких спільнот. Для підкреслення того, що йдеться про реалізацію принципу солідарності в національних спільнотах, ми застосовуємо термін Національний Солідаризм. У справі творення цивілізації Міжмор’я надзвичайно важливим є той факт, що базовою ідеологією США – нашого головного союзника – також є Національний Солідаризм.
Ідеологія є похідною від світогляду, тому в назві політичної партії ельфів на другому місці має бути термін «національний солідаризм».
Є два базові типи державного устрою – республіка і диктатура. У республіці органи влади формуються знизу догори, у диктатурі – згори донизу. Згідно з ідеологією Національного Солідаризму, постіндустріальна держава має бути республікою.
Республіка може бути президентською або парламентською. У першому випадку президент обирається громадянами, у другому – парламентом. При цьому вибори президента громадянами можуть бути прямими і ступеневими, наприклад, двоступеневими як в США (громадяни обирають колегію виборців, а виборці – президента).
Головним недоліком такої виборчої системи є те, що виборці обирають людей, з якими персонально не знайомі, відтак голосують не за реальних людей, а за їхні «іміджи», створені медіа. Це дає широкі можливості для зловживань. Другим недоліком є те, що вибори відбуваються раз на кілька років, що в умовах сучасного прискорення подій гарантує постійне відставання від життя.
Ельфійський проект пропонує передову систему виборів, основану на можливостях сучасних комунікацій та інформаційних технологій.
По-перше, вибори відбуваються в демосах – організованих спільнотах персонально знайомих людей чисельністю від 5 до 105 осіб.
По-друге, вибори відбуваються не раз на кілька років, а тоді, коли виникає потреба.
По-третє, демоси нижчого рівня (рої) вільно об’єднуються у демоси вищого рівня – сотні, полки, коші, гетьманати, співдружність.
Такий державний устрій є динамічною 6-рівневою мережею демосів. Оскільки йдеться про владу, то такий устрій позначається терміном «демосократія». Відповідно, на третьому місці в назві партії ельфів має бути слово «демосократична».
На основі сказаного вище назвою політичної партії ельфів може бути Аріянська Національно Солідаристська Демосократична Партія, скорочено АНСДП.
Очевидно, що сьогодні інтерес до цієї теми має суто академічний характер, проте цілком можливо, що за кілька років такого роду напрацювання стануть актуальними.
Кого зацікавило ігрове конструювання партії ельфів Міжмор’я – пишіть свої думки в коментарях.
Гурт Wardruna (Норвегія) - Algir (Альгіз - руна святості)
Продовження: АНСДП – перша партія ельфів постіндустріального Міжмор’я: стартові проекти
Розробляємо основи нової цивілізації.
Коментарі
Цікаво.В цій партії мабуть
Цікаво.В цій партії мабуть має бути певна ієрархія чи нетак?Якщо починати гру ю.то треба визначити правила
назва партії - Державна
назва партії - Державна далекоглядність !!!
Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.
Несподівано... А тепер поясни
Несподівано... А тепер поясни, які у цієї партії ДД світогляд, ідеологія і державний устрій.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Посил однозначно супер,
Посил однозначно супер, цікаво тільки чи буде звучати така абревіатура АНСДП.
Жнива почалися, браття!
Ось це ми й перевіримо. За
Ось це ми й перевіримо. За рік отримаємо точну відповідь.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Якщо використовувати
Якщо використовувати скорочені назви, то це "арійська партія", а її члени - арії.
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Назва партії логічно
Назва партії логічно обгрунтована.Але для широкого вжитку вона(назва)має поєднувати розум і серце-бути зрозумілою і викликати радісні емоції в гобітів і людей і звичайно ж у аріїв.Назва має бути коротка і влучна. КДБ добре поміркувало .вибираючи для свого проекту слово "Бандера".бо "бандерівці" легше вимовляти .ніж "мельниківці" чи "коновальці"."Бандера"- це "прапор"
На мою думку назва повинна
На мою думку назва повинна бути дещо лаконічнішою АНСП
ВС
4 букви - це статика, а 5 -
4 букви - це статика, а 5 - динаміка. У магічних формулах Живого Слова зажди використовується непарна кількість слів.
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Тоді пропоную ще коротше НСП,
Тоді пропоную ще коротше НСП, аріянство можна відобразити програмно, демосів також
ВС
Перше правило маркетингу -
Перше правило маркетингу - "привернути увагу". Якщо цього нема, то не буде й наступного кроку - "зацікавити".
А тепер, друже Володимире, скажи мені, яка назва більше привертає увагу інтелектуальної людини: АНСДП чи НСП?
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Складні абревіатури та
Складні абревіатури та старомодні назви нецікаві молоді. Назва "ельфійська партія" спонукатиме до гри: ми будуємо досконале суспільство досконалих людей.
По -перше, АНСДП - це
По-перше, АНСДП - це ельфійська партія.
По-друге, ми застосовуємо ті назви, які подобаються нам - людям, які розвивають цей проект роботою і грошима. Думка всіх інших практично ніяк не впливає на розвиток нашої справи, то який сенс на них орієнтуватися?
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Якщи ти маєш на увазі молодь,
Якщи ти маєш на увазі молодь, яка не осилить абревіатуру з 5 літер ("забагато букофф"), то така молодь нас не цікавить. Якщо ти маєш на увазі молодь, яка в погоні за "новизною" спілкується на смартфонах ігноручи елементарні правила орфографії і придумає новомодні скорочення, то така молодь нас не цікавить.