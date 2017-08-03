25 червня 2017 року в день проведення 28 конференції Інституту Міжмор'я в смт.Східниці група учасників під орудою психотерапевта з Мюнхена Володимира Мороза здійснила сходження в гори для зустрчі світанку. Там Володимир Мороз провів з учасниками походу оздоровлюючу руханку.
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Коментарі
Садиба "ЯрДана" в Східниці
Садиба "ЯрДана" в Східниці особливе місце..!!
Цього року чудово провела відпустку. Прекрасні враження від організації проживання, сироїдного харчування і взагалі спілкування:).
Додам що у відео звучить
Додам що у відео звучить "Ранок" із музики норвезького композитора Едварда Гріга до сюїти "Пер Гюнт".
В Східниці під час 28 конференції не чув і не бачив жодного комара. Але попід лісом, де ми зустрічали світанк, їх виявилось напрочуд багато. Прполітаючи перед о'бєктивом камери виглядали бегемотами. Це малопомітно лише через велике пришвидшення відео. Трохи погризли.
Дякую за подароване світло
Дякую за подароване світло всім, хто гостював у мене в садибі.