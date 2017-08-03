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    Зустріч сонця в Східниці учасниками 28 конференції Інституту Міжмор'я (Intermarium.TV)
    03.08.2017 - 21:01

    25 червня 2017 року в день проведення 28 конференції Інституту Міжмор'я в смт.Східниці група учасників під орудою психотерапевта з Мюнхена Володимира Мороза здійснила сходження в гори для зустрчі світанку. Там Володимир Мороз провів з учасниками походу оздоровлюючу руханку.

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    Володимир Мороз і його команда

     

     

    Наразі Володимир Мороз опікується створенням реабілітаційного центру в першу чергу для воїнів АТО і членів їх сімей. Докладніше про це він розповіів сам на 28 конференції Інституту Міжмор'я (з 35хв.50с)

     

     

    Учасниця походу Наталія Недосєко - господиня приватної садиби "Ярдана" на території якої відбулась 28 конференція Інституту Міжмор'я. В наступному відео пані Наталія розповідає про свою садибу, сім'ю і про себе.

     

     

    Наші інтереси: 

    Єднаємось з природою. 

    блоґ Віктор Макаренко
    Гравець: 
    Віктор Макаренко

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    Коментарі

    Зображення користувача Ірина Чорна.

    Садиба "ЯрДана" в Східниці особливе місце..!!
    Цього року чудово провела відпустку. Прекрасні враження від організації проживання, сироїдного харчування і взагалі спілкування:).

    Зображення користувача Віктор Макаренко.

    Додам що у відео звучить "Ранок" із музики норвезького композитора Едварда Гріга до сюїти "Пер Гюнт".
    В Східниці під час 28 конференції не чув і не бачив жодного комара. Але попід лісом, де ми зустрічали світанк, їх виявилось напрочуд багато. Прполітаючи перед о'бєктивом камери виглядали бегемотами. Це малопомітно лише через велике пришвидшення відео. Трохи погризли.

    Зображення користувача Наталія Недосєко.

    Дякую за подароване світло всім, хто гостював у мене в садибі.

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