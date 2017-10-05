Невдовзі після маршів у Шарлотсвілі і руйнування історичних пам'яток на півдні країни представниками руху «Життя чорних мають значення» (Black Lives Matter) знову почалися протести.
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Невдовзі після маршів у Шарлотсвілі і руйнування історичних пам'яток на півдні країни представниками руху «Життя чорних мають значення» (Black Lives Matter) знову почалися протести.
Цього разу вони стосуються нашого національного гімну і прапора на стадіонах по всій країні. Вперше «протест на колінах» ввів в ужиток колишній квотербек команди американського футболу «Сан-Франциско Форті-Найнерс» Колін Кейпернік (Colin Kaepernick) близько року тому, але з тих пір рух набрав обертів, і багато чорношкірих спортсменів, які отримують мільйонні гонорари, також виступили на знак солідарності проти гноблення з боку білих і проти расизму.
Білі становлять близько 75% населення Америки, і проти них було висунуто безліч звинувачень. Вони стали мішенню для обурення і протестів.
Так, чорношкірих кілька століть назад привезли в Америку як рабів, але рабство придумали не тут, і зараз воно тут не практикується, на відміну від деяких африканських і мусульманських країн.
Насправді Америка боролася в громадянській війні, щоб покласти край рабству. Минуло понад 150 років після Декларації про звільнення рабів, і доля сучасних чорних залежить не від вчорашніх рабовласників, а від сьогоднішніх злощасних чорношкірих керівників, що навмисно утримують чорношкіре населення Америки на уявних плантаціях, змушуючи їх сприймати самих себе як жертв.
Наполягаючи на тому, що сьогоднішні чорні є жертвами білого расизму і «пріоритету білих», чорні представники влади (Ел Шарптон (Al Sharpton), Джессі Джексон (Jesse Jackson), Луїс Фарахан (Louis Farrakhan) і Максін Уотерс (Maxine Waters) - і це лише кілька прикладів) не тільки сформували світогляд, що вимагає надання чорним привілеїв, а й створили залежність і безпорадність, особливо поширену серед молодого чорношкірого населення в бідних районах міст нашої країни.
Не «сніжки» здійснюють 62% пограбувань, 57% вбивств, 45% нападів в 75 найбільших регіонах всіх Сполучених Штатів. При цьому чорне населення становить там всього 15% населення.
91% чорних виявляються убитими іншими чорними. Чорношкіре населення становить близько 10% від усього населення США, але його представники здійснюють 42% пограбувань і 34% тяжких злочинів.
Як випливає з доповіді Міністерства юстиції, за 30 років з 1980 по 2008 роки чорні зробили половину всіх вбивств в США, незважаючи на те, що вони складають всього 13% населення.
Більш того, за даними ФБР, в 2007 році було зафіксовано 433 934 злочини, вчинених чорними проти білих і 55 685 злочинів, скоєних білими проти чорних. Що стосується міжрасових згвалтувань, то це майже виключно злочин, скоєне чорними щодо білих: зафіксовано 14 тисяч відносно білих жінок, і жодного випадку зґвалтування чорної жінки білим чоловіком.
У своїй книзі «Війна проти копів: як нова атака на закон і порядок робить нас усіх вразливішими» Хезер МакДональд (Heather McDonald) веде хроніку війни, яку в бідних районах чорні чоловіки ведуть проти інших чорних чоловіків.
У Чикаго 76% всіх вбивств відбувається чорним населенням, 78% затримань неповнолітніх відбувається серед чорних.
У порівнянні з даними, що стосуються білого населення, показники чорного населення в сфері освіти - гнітючі. У доповіді 2012-2013 років, підготованій Фондом Шотт під назвою «Життя чорних мають значення: доповідь про державну освіту і чоловіче чорношкіре населення», повідомлялося, що всього 59% чорних чоловіків закінчують середню школу. У латиноамериканців цей показник становить 65%, а у білих - 80%.
У Детройті - місті, яким чорне керівництво управляло кілька десятків років, - всього 20% чорношкірих чоловіків закінчують середню школу. Ось це звинувачення, ось це ганьба!
Білі також не несуть відповідальності за стрімке зростання кількості позашлюбних дітей. У 2013 році 71% новонароджених з'явилися у темношкірих незаміжніх жінок.
Ці діти народилися в бідності і були позбавлені батьків. Такі діти часто стають ізгоями, починають приймати наркотики, втрачають роботу, здійснюють самогубства і опиняються у в'язниці набагато частіше, ніж білі, азіати і латиноамериканці.
Так, у чорного співтовариства є проблема, але вона пов'язана виключно з ним самим, і білі занадто часто стають жертвами його неблагополуччя.
Америка в останні кілька десятків років марнотратно витратила мільярди доларів платників податків на поліпшення державного утворення, програми допомоги і рівних можливостей, такі як Правовий захист чорних в бідних районах, але до чого це призвело?
Ми відійшли в сторону і тихо спостерігали, як місто за містом, кожне з яких колись було безпечним і процвітаючим, перетворювалося в куточок з третього світу через десятиліття корумпованого правління чорних демократів. Вони збагачувалися за рахунок недотриманих обіцянок, в той час як все інше населення зазнавало труднощів.
Протягом десятиліть, починаючи з 60-х років, концепція провини білих підігрівалася і охопила країну рухом за громадянські права.
Багато чорних з успіхом потрапляли в ЗМІ, пресу, освіту, спорт, правоохоронні органи, урядові кабінети. Кульмінацією цього процесу стало обрання першого чорного президента Барака Хуссейна Обами.
Багато білих, прагнучи вгамувати почуття провини через багато років виправдань, проголосували не за найкращого кандидата на посаду президента, а за символ, який, як вони сподівалися, покладе кінець расовою конфлікту раз і назавжди.
Однак обрання Обами лише загострило напругу між чорними і білими. Багато чорних відчули в цьому заохочення і захист їхніх прав, і тепер расистські протестні дії проти поліції стали доволі звичні.
Тепер часто можна було почути, як представники руху «Життя чорних мають значення» скандують: «Що нам потрібно? Мертві копи! Коли нам вони потрібні? Зараз!»
У результаті це вилилося у війну проти поліцейських, в якій безліч співробітників поліції були вбиті при виконанні свого обов'язку в Нью-Йорку, Далласі, Батон-Ружі, Сан-Антоніо і в інших містах по всій країні.
Це не вам потрібен захист від нас. Це нам потрібен захист від вас. Проблеми чорних створили вони самі, історія довела, що ніякими викинутими на них грошима цю проблему не вирішити.
Пошук цапів-відбувайлів стомлює і є небезпечним. Не читайте нам лекцій про соціальну несправедливість і наш борг перед вами.
Єдине, що повинно бути надано будь-кому з нас - це рівні можливості, і ми надали вам їх удосталь.
Пора чорній спільноті подивитись на себе, і коли це буде зроблено, вона зрозуміє, що проблемою є не відсутність можливостей, а відсутність цінностей.
Освіта, самодостатність, відкладена винагорода, відповідальність, наполеглива праця, амбіції і незаперечність сім'ї - ось головні цінності тих, хто веде повноцінне порядне життя.
Значній частині чорного співтовариства цього не вистачає. Ганьба тим, хто проявляє невдячність і порочить Америку - країну, яка дала чорним спортсменам можливість заробляти мільйони, займаючись спортом, про який молоді люди в Африці можуть тільки мріяти, країну, яка дала чорним свободу і можливості.
Ганьба вам і тим, хто встає на коліно разом з вами.
Довідка:
Рік тому, Колін Кейпернік, зірка американського футболу, квотербек команди «Сан-Франциско Форті Найнерс», демонстративно не встав при виконанні національного гімну США в знак протесту проти расизму.
Давня американська традиція передбачає, що перед початком гри на стадіоні лунає гімн США: його слід слухати стоячи - в знак поваги до людей, які віддали життя, захищаючи свободу і незалежність країни. Він залишився сидіти під звуки гімну перед початком передсезонної гри і заявив, що таким чином висловлює протест проти расової нерівності та що буде продовжувати сидіти, поки в країні не відбудуться суттєві зміни на краще.
Рівні можливості - не означає однаковий розвиток. Пора чорним зрозуміти, що проблема не у відсутність можливостей, а у відсутністі цінностей.
Коментарі
ЧОРНИЙ РАСИЗМ породжує
ЧОРНИЙ РАСИЗМ породжує чорношкіру злочинність!
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
Колєга,що живе у Нью-Йорку
Колєга,який живе у Нью-Йорку каже,що негри котрі отримали освіту і нормальну роботу вже не селяться у "чорних" районах...
Вірю в те, що розумію.
Логічно!
Логічно!
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
Сам факт появи таких статей
Сам факт появи таких статей свідчить, що маятник расових поглядів пішов у протилежному напрямку.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Ми добре знаємо звідки все це
Ми добре знаємо звідки все це йде. Є ще одні "богообрані - позбавлені всіх прав і жертви Голокосту".
Si vis pacem, para bellum
Якось наприкінці 1990-х років
Якось наприкінці 1990-х років бачив у журналі "The Economist" цікаву таблицю, де розглядались різні категорії чорношкірого населення США (народжені в США, емігранти з Африки, емігранти з Карибських островів тощо - вже й не пам'ятаю всіх категорій, яких було, здається, шість чи сім). Там розглядались різні пункти, зокрема, рівень освіти, середній заробіток тощо. Так ось, чорношкірі, народжені у США, були в нижній частині таблиці. У них і рівень освіти, і рівень заробітку був нижче, ніж у більшості чорношкірих емігрантів.
Творю, отже існую.
Це ще раз підтверджує,що
Це ще раз підтверджує,що результати дослідів вченого етолога Джона Келхуна можна застосовувати і до гомо сапієнс.
Вірю в те, що розумію.
В тему: "Чорні, білі –
В тему: "Чорні, білі – бояться чорних однаково"
Творю, отже існую.