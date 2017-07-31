25 червня 2017 року в смт. Східниця, що на Львівщині, під час проведення 28 конференції Інституту Міжмор'я відбувся майстер-клас з приготування страв живої їжі. Його провела Ірина Чорна (м.Тернопіль). Допомагала їй господиня приватної садиби "Ярдана", на території якої проходило дійство, - Наталія Недосєко.
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Коментарі
Гарна робота! Смачна кухня і
Гарна робота! Смачна кухня і можливість навчитися - ознаки справжнього постіндустріального монастиря!
Все, що робиться з власної волі, - добро!
В мене питання до аріїв: як
В мене питання до аріїв: як можна найкраще вирішити клопіт з вітаміном D. Сонячні ванни до уваги не беремо.
Просто я більше захоплююсь чисто сирими продуктами рослинного походження: капуста, морква, буряк, шпинат, цибуля і т.д . Зимою добавляю пророщене насіння,сало... - і от маю симптоми( піду перевірю в клініку вміст вітаміну D в крові, бо за статистикою 80% мають його нестачу) , а виходить, треба збалансовано до цього підходити. Зокрема добавляти в харчування яєчний білок, тут можна добавити ще і жирну морську рибу. Тут питання ще в іншому, а саме, чи залишаюсь я,таким чином, сироїдом. На загал, я інколи добавляв яйце в раціон - десь раз на тиждень, та цього недостатньо. Ось нині подибав в інтернеті і надибав, що норма для людини це вживати два жовтки в день. В інтернеті, звичайно, є все. Та мені, власне, у цьому питанні цікава думка практиків НО .
Я якось не зрозумів, що для
Я якось не зрозумів, що для вас головне: здоров'я чи статус "сироїда" :-)
Для мене важливо, в моєму
Для мене важливо, в моєму житті, незалежно від обставин це - залишатися людиною. Все інше то гра: сироїдство, вегатаріанство, голодуваня за П.Брегом і т.д. Інша річ, що адміністратор сайту, мабуть, і сам заблукав між реальністю і грою. Вас, , мабуть, ще не було, коли тут на сайті була полеміка в цьому питанні. Зокрема про те, що людина смертна, а може, богоподібна і безсмертна. Власне, я твердо стою на науковій точці зору - людина смертна. В цьому конфлікт... Як бачите, статус "сироїда" не є головним в моєму житті. Власне, для себе вирішив, я "умиваю руки". Хай інші собі і комусь доказуть - як жити. Хай щастить!
Маленька підказка (згідно
Маленька підказка (згідно сказаного Вами) : Ви не сероїд, навіть не вегетаріанець.
Прийміть себе таким як Ви є. Це буде перший крок. Коли зрозумієте, що споживання сала (плоть мертвої тварини) це рівень м'ясоїдста, і від нього почнете рух вгору - це буде розвиток. В іншому випадку ситуація з конфліктами, суперечками і нерозумінням про що заперечуєте буде продовжуватись.
Ви смертні - це правда:).
Арій Хрестовий каже:
Арій Хрестовий каже:
Я писав саме про свіжий жовток яйця, тобто сирий. З Енциклопедичного довідника медицини і здоров'я дізнався, що норма споживання 2-3 штуки на тиждень. Обмеження пов'язано з високим вмістом холестерину. За розповідями про методику "Око відродження" монахи, що практикують ці ритуали, вживають 1 жовток щодня. А яким чином перевіряєш вміст вітаміну Д в крові?
Дякую за відповідь. Особливо про досвід монахів тому, що я зараз, власне, на перетику переусвідомлення вживання живої їжи. Питанні лише в тому, що в мене є страх вживання сирих яєць, оскільки наляканий сальмоноллезом. Стосовно перевірки вітаміну D, то на практиці я ще не знаю, але лікарі в інтернеті говорять, що такі аналіз можна зробити. Власне, я вчора зранку почав вживати риб'ячий жир разом з салатом - як не дивно, але позитив відчув уже під вечір : симптоми почали зникати. Зокрема, це втома від фізичного навантаження, біль у м'язах ніг ( дуже важко було піднятися на 7 -й поверх), навіть появилася веселість - бадьорість і прагнення знову жити і щось творити. Але ж це лише всього я добавив до свого харчування риб'ячий жир. Вважаю,що тим хто вживає живу їжу потрібно зрозіміти роль вітаміну D. Як бачиться, він має дуже важливу роль у житєдіяльності людського організму.
Проблема у не нестачі
Проблема не в нестачі вітаміну Д у живих плодах, а в неможливості організму його засвоїти...
Вірю в те, що розумію.