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    Американська компанія випустила у продаж футболки зі свастикою
    08.08.2017 - 18:36

    Як розповіли представники компанії, їх дії були мотивовані спробою позбавити свастику жорсткої асоціації з нацизмом.

    170808futbolka.jpg

    &quot;Гітлер не зробив нічого поганого&quot;
    "Гітлер не зробив нічого поганого"

    Американська компанія KA Designs, що займається виготовленням футболок, стала об'єктом критики після спроби "ребрендингу" свастики пише  журнал Newsweek.

    Як розповідали представники компанії, їх дії були мотивовані спробою позбавити  свастику жорсткої асоціації з нацизмом.

    Виробники футболок визнали, що свастика була несправедливо перетворена в символ людиноненависництва і його адепти від цього тільки "виграли", тому що "обмежили нашу свободу".

    Творці провокативного принту мусили виправдатися тим, що свастика існувала задовго до пришестя до влади в Німеччині нацистів, цей символ в тому чи іншому вигляді зустрічається в багатьох куточках планети, а в буддистській і індуїстській  культурі символи свастики пов'язані з життям, світлом і достатком.

    Джерело

    Сварга - символ Центру (Вишивка на сорочці, Вітебський краєзнавчий музей)

    Наші інтереси: 

    Поволі, не поспішаючи, повертаємось до витоків. Виправляємо імена і поняття.

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Володимир Федько.

    У 1920-х - 1930-х роках свастика була дуже популярним символом у США. Від реклами "Кока-Коли" до уніформи одного з піхотних підрозділів...

    Зображення користувача Володимир Щербина.

    А в Канаді є містечко під назвою Swastika.

    Творю, отже існую.

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Нашивка калмицьких частин Червоної Армії

    Ось цей факт на рахунок Свастики мені незрозумілий...

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Друже, прочитай ось тут:

    Право носіння свастики надати всім червоноармійцям!
    https://www.ar25.org/node/32939

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Дякую Друже за посилання...
    Мені ще цікаво як більшовицьке керівництво,яке складалося в більшості із євреїв,дозволило арійські символи для червоноармійців...

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Заради грошей і влади вони використовують будь-які символи.

    Явсе Світ каже:
    Дякую Друже за посилання...
    Мені ще цікаво як більшовицьке керівництво,яке складалося в більшості із євреїв,дозволило арійські символи для червоноармійців...

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Щербина.

    Калмики - буддісти. Тож поява свастики на емблемі калмицької військової частини є цілком природним.

    Творю, отже існую.

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