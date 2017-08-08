Як розповіли представники компанії, їх дії були мотивовані спробою позбавити свастику жорсткої асоціації з нацизмом.
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Як розповіли представники компанії, їх дії були мотивовані спробою позбавити свастику жорсткої асоціації з нацизмом.
Американська компанія KA Designs, що займається виготовленням футболок, стала об'єктом критики після спроби "ребрендингу" свастики пише журнал Newsweek.
Як розповідали представники компанії, їх дії були мотивовані спробою позбавити свастику жорсткої асоціації з нацизмом.
Виробники футболок визнали, що свастика була несправедливо перетворена в символ людиноненависництва і його адепти від цього тільки "виграли", тому що "обмежили нашу свободу".
Творці провокативного принту мусили виправдатися тим, що свастика існувала задовго до пришестя до влади в Німеччині нацистів, цей символ в тому чи іншому вигляді зустрічається в багатьох куточках планети, а в буддистській і індуїстській культурі символи свастики пов'язані з життям, світлом і достатком.
Поволі, не поспішаючи, повертаємось до витоків. Виправляємо імена і поняття.
Коментарі
У 1920-х - 1930-х роках
У 1920-х - 1930-х роках свастика була дуже популярним символом у США. Від реклами "Кока-Коли" до уніформи одного з піхотних підрозділів...
А в Канаді є містечко під
А в Канаді є містечко під назвою Swastika.
Творю, отже існую.
Нашивка калмицьких частин
Нашивка калмицьких частин Червоної Армії
Ось цей факт на рахунок Свастики мені незрозумілий...
Вірю в те, що розумію.
Друже, прочитай ось тут:
Друже, прочитай ось тут:
Право носіння свастики надати всім червоноармійцям!
https://www.ar25.org/node/32939
Дякую Друже за посилання...
Дякую Друже за посилання...
Мені ще цікаво як більшовицьке керівництво,яке складалося в більшості із євреїв,дозволило арійські символи для червоноармійців...
Вірю в те, що розумію.
Заради грошей і влади вони
Заради грошей і влади вони використовують будь-які символи.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Калмики - буддісти. Тож поява
Калмики - буддісти. Тож поява свастики на емблемі калмицької військової частини є цілком природним.
Творю, отже існую.