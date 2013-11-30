З кожним кроком відкриваються нові обрії. Наприклад, ще два роки тому тема сироїдства нам видавалася екзотикою і екстрімом. Сьогодні це вже пройдений етап, і нас цікавить дещо більше: як здійснити радикальне омолодження і прожити хоча б 150 років.
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Cкaзaнo, щo Boїн Дpaкoнa мoжe пiвpoку живитиcь pocoю з лиcтoчкa дepeвa ґiнкґo тa eнepгiєю Bcecвiту.
За добро заплатимо добром,
а за зло — по-справедливості.
(с) Панда кунгфу
(с) Панда кунгфу
"Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"
Дякую! Така приємна стаття!
Дякую! Така приємна стаття! Довголіття- найкращий стимул для слідування правил. Я почуваюся чудово внутрішньо, є заряд енергії і легкість, хожу пішки на 5-й поверх кілька раз підряд, якщо треба, і це не створює проблеми, що аж дивуюся з себе. Механізм запускається зсередини, але зовнішньо ще нічого я не побачила. Практикую ЖС 11 місяців. Тепер є надія через 7 років побачити. Певно останньою омолодиться шкіра. Цікаво знати. Дякую.
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!
Відео в тему: розмови про
Відео в тему: розмови про довголіття і кроки до нього: Стартап Вишня Борія: нова раса - Новітній час 3.11.13 р.
"Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"
На заваді ФІЗИЧНОГО БЕЗСМЕРТЯ
На заваді ФІЗИЧНОГО БЕЗСМЕРТЯ стануть закони термодинаміки.
Закони термодинаміки
Закони термодинаміки стосуються тільки закритих систем. Людина є відкритою системою.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Хочу уточнити.
Хочу уточнити.
Закони термодинаміки (теплової динаміки) стосуються і замкнутих, і відкритих систем. Другий закон термодинаміки стосується виконується тільки в замкнутих системах. Людина - система відкрита.
Але одне з найбільших питань фізики і метафізики: "Всесвіт - це замкнута чи відкрита система?"
Хай буде!
Ви припускаєте, що Творець
Ви припускаєте, що Творець фізично смертний?
Хай буде!
Безсмертя
Безсмертя
(Свамі Вівекананда з лекції "Філософія Веданти")
Яке питання найчастіше пропонувалося, яка ідея більше, ніж будь-яка інша, спонукала людину шукати у природи відповіді, яке дослідження ближче і дорожче за все для людського серця; що більш нерозривно пов'язано з самим існуванням людини, ніж питання про безсмертя людської душі?
Безсмертя душі було постійною темою поетів і вчених, священиків і пророків. Царі на тронах обговорювали його, жебраки на вулицях марили про нього. Кращі з людей жадали його, і найгірші ніколи не втрачали на нього надії. Інтерес до цього питання ніколи не вмирав в людині і ніколи не помре, поки буде існувати людський рід. Багато відповідей пропонувалося світу різними умами. Тисячі інших умів в різні періоди історії відмовлялися у відчаї від його обговорення, і все-таки воно залишається так само актуальним. Часто в життєвих тривогах і боротьбі ми, мабуть, забуваємо про нього. Але ось хтось помирає - нас залишає один з тих, кого ми любили, хто був близький і дорогий нашому серцю, і раптом боротьба, шум і суєта світу навколо нас на мить змовкають; душа звертається до самої себе і ставить те саме старе-старе питання: «Що ж далі, що стане з душею після смерті? ..»
Все людське знання витікає з досвіду і являє собою не що інше, як гармонійно пов'язані колишні досвіди. Яку ж відповідь вони дають на поставлені вище питання? Що ми бачимо постійно навколо нас? Ми бачимо постійну зміну. Рослина виходить з зерна, виростає в дерево і, завершуючи коло, звертається знову в зерно. Тварина народиться, живе деякий час і вмирає, закінчуючи коло. Те ж відбувається і з людиною. Навіть гори повільно, але неухильно розсипаються на порох; ріки повільно, але остаточно пересихають, і дощ утворюється з вод моря і повертається назад в море. Скрізь описуються ці кола - народження, зростання, розвиток і смерть, - і кожен з них слідує за іншим з математичною точністю. Це говорить нам наш повсякденний досвід. Скрізь і у всьому, починаючи з найменшого атома і до одухотвореній у найвищій ступені людини, всередині і позаду всієї цієї величезної маси мільйонів форм і образів і мільярдів відмінностей, ми знаходимо певну єдність. Кожен день бачимо, що стіна, яка вочевидь розділяє одну речовину від іншої, руйнується, і наука поступово приходить до висновку, що матерія в усіх її різноманітних видах являє собою єдину сутність, яка виявляє різним чином і в різних формах те життя, що проходить через цілі ряди істот, на кшталт довгого безперервного ланцюга, в якому всі різноманітні форми суть окремі ланки. Ланок цих майже нескінченне число, але всі вони складають один і той самий ланцюг. Ця єдність в послідовних переходах від однієї ланки до іншої називається розвитком, еволюцією.
Ідея еволюції дуже стара, так само стара, як старе людське суспільство, і тільки з розвитком людського знання вона утворює нові форми. Є ще одна річ, добре помічена древніми, але не так ясно ще розуміється новими вченими, - це інволюція. Насіння стає рослиною, але піщинка піску ніколи не стане рослиною. Батько дає життя дитині, але ніколи не дасть життя дитині ком глини. З чого ж отримує початок еволюція? З чого складається насіння? З тієї ж речовини, що і дерево. Всі властивості майбутнього дерева вже знаходяться в насінні; всі здібності майбутньої людини вже є в дитині; всі можливості майбутнього життя укладені в зародку. Стародавні філософи Індії назвали це процесами інволюції. Будь-яка еволюція передбачає інволюцію. Ніщо не може розвинутися, еволюційонувати, розвернутися, що не існувало вже раніше в згорнутому вигляді. Те ж говорить і новітня наука. Шляхом математичних міркувань ви дізналися, що суми матерії і діючої у Всесвіті енергії - величини постійні. Ви не можете відняти від всієї маси матерії жодного атома, від усієї маси енергії - жодного фунто-фута, так само як не можете до них нічого і додати. А якщо так, то еволюція не може отримати початок з нічого, з нуля. Звідки ж вона отримує його? З попередньої інволюції. Дитина - це людина, яка інволюціювала, а людина доросла – це дитина, яка еволюціювала, розвинулася. Насіння – це дерево, яке інволюціювало, згорнулося, а дерево - розвинене, еволюційоване насіння. Всі можливості всякого життя вже знаходяться в зародку. Питання тепер стає трохи ясніше. Додайте до сказаного нашу першу ідею про безперервність життя. Від найнижчої клітини протоплазми до найбільш складної людської істоти життя в дійсності єдине. У житті кожної окремої людини ми маємо різні фази її проявлення: дитина, юнак, дорослий чоловік і старий. Цю послідовність фаз ми можемо розглядати в зворотному порядку і поширити її на кілька ступенів назад, за дитину, а потім далі, поки не дійдемо до протоплазми. Таким чином, ми будемо в змозі уявити собі суцільний ланцюг життя від клітини протоплазми до найбільш досконалої людини. Це і є еволюція. Але ми бачили, що будь-яка еволюція передбачає інволюцію. Весь цей ланцюг життя, що так повільно проявляється поступовим розвитком від протоплазми до досконалої людської істоти, втілення Бога на землі, - всі ці серії суть прояв одного життя, і вся сума цих проявів повинна була раніше вже полягати в протоплазмі. Так, всі серії життя, найвищий вияв яких представляє людина, істинний Бог на землі, були вже раніше в протоплазмі і тільки розвинулися, повільно себе проявляючи. Найвищий, кінцевий прояв повинен був знаходитися там в зменшеній формі, в зародковому стані. Інволюцію чого ж представляє та сила, з якої постав весь ланцюг? Що було те, що полягало в маленькій клітці протоплазми і з чого, повільно розвиваючись від протоплазми до найбільш складної істоти - людини, вийшло те світове життя, та могутня розумність, яку ми бачимо всюди навколо нас? Це був світовий розум. З самого початку він весь уже був у наявності і анітрохи не збільшився. Викиньте з голови всякі ідеї про зростання, бо з цими ідеями неминуче з’являється уява про щось, що входить ззовні, про щось стороннє, а це суперечило б математично доведеним положенням, що світова енергія - величина постійна. Енергія нe може зростати. Вона завжди і всюди присутня, тільки в одному місці виявляється, а в іншому ні. Що таке руйнування? Ось склянка. Я кидаю її на підлогу, і вона розбивається на шматки. Що ж з нею сталося? Вона перейшла в більш тонкий стан. Її складові частини - матеріали і причини, з'єднані раніше для отримання слідства, званого склянкою, - повернулися в потенційний стан, і цей перехід і є те, що розуміється під руйнуванням. Ну а що таке слідство? Потенційність, яку змусили проявитися. Іншими словами, між слідством і причиною немає жодної істотної відмінності. Повернемося знову до нашого прикладу зі склянкою. Був деякий матеріал, який з докладанням до нього волі працівника утворив склянку. Ці дві складові - матеріал і воля - були причинами склянки, і вони присутні в ньому і тепер. В якій формі? У формі сили, відомої під назвою зчеплення. Якби цієї сили тут не було, всі частинки розпалися б. Наслідок - те саме, що і причина, тільки прийняло іншу форму, інші обриси. Коли причина змінилася, ущільнилася і стала обмеженою деяким часом і простором, тоді ця сама причина відома як наслідок. Застосовуючи це до нашої ідеї про життя, ми бачимо, що всі виявлені серії - від клітини протоплазми до складної істоти, людини, - повинні бути тим самим, що і світове життя. Спочатку ми мали її інволюцію, в більш тонкій, або причинній формі, а потім з цього тонкого, що був причиною, стану життя розвивалося, втілюючись у все більш і більш щільні форми.
Але питання про безсмертя цим не розрішується. До чого ми прийшли? Ми прийшли до факту, що все в цьому Всесвіті незруйноване; що немає і не може бути в ній нічого нового; що ті самі серії проявлення завжди з’являються поперемінно, подібно частинам колеса, які то піднімаються, то опускаються; що весь рух у Всесвіті відбувається в формі хвиль, послідовно то піднімаючись, то опускаючись. Системи за системами виходять з тонких форм, розвиваючись, приймаючи більш грубі форми, і потім знову мов би розчиняються і повертаються до своїх більш тонких форм. Потім знову переходять в наслідки, залишаються ними деякий час і знову повільно повертаються в причини. Так проходить всяке життя. Кожен прояв життя спочатку йде вгору або вперед, а потім вниз або назад. Що ж тоді зникає? Зникає форма. Вона розпадається, але потім відновлюється в тому ж вигляді. Тому в певному сенсі навіть тіло безсмертне, навіть форми вічні. Справді, доречі, ми беремо кілька гральних кісток і кидаємо їх. Нехай кістки впали так, що вийшли числа очок 6-5-3-4. Будемо збирати кістки і кидати їх знову. Настане нарешті час, коли те ж поєднання цифр повториться знову. Якщо ми не зупинимося і будемо продовжувати це заняття, то те саме поєднання знову повториться, хоча, може бути, і після надзвичайно довгого проміжку часу. Всі частинки, всі атоми цієї Всесвіту - ті ж кістки; вони постійно збираються і розкидаються. Те, що ми бачимо навколо нас тепер, - всі ці форми склянки, стола, графина та іншого, - це одна комбінація. Пройде час, і всі вони будуть зруйновані; але коли-небудь настане час, коли точно та ж комбінація повториться; тут будуть знову форми, подібні вам і мені; буде стояти цей же графин з водою і навіть обговорюватися той же предмет. Нескінченне число разів ця комбінація траплялася вже в минулому, і стільки ж вона буде повторюватися в майбутньому.
Отже, ми прийшли до висновку, що навіть поєднання фізичних форм вічно повторюються. З цієї повторюваністю минулих форм пов'язаний цікаве питання про можливість знати майбутнє. Деякі з вас могли зустрічати осіб, які мають дар читати минуле і передбачати майбутнє. Але як би міг хто-небудь бачити майбутнє, якби воно не було чимось зумовлене? Уявіть собі одне з «чортових коліс» в Чикаго. Колесо постійно обертається, і маленькі кабінки, що знаходяться в ньому, проходять одна за одною в правильній послідовності. Одна серія осіб займає місця, проноситься по колу і виходить, залишаючи місця для наступних. Кожен такий оберт колеса схожий на цикл прояву життя - від самого примітивного тваринного до найрозвиненішої людини. Подібно до цього колесу, природа робить гігантські круги-цикли, а кожна форма або тип тіла, створювані нею, нагадують одну з кабінок цього колеса. Нові групи душ постійно втілюються в ці форми, піднімаються в них все вище і вище, поки не стануть досконалими і не вийдуть з колеса. Але колесо все рухається, готове прийняти нові душі. Можна з математичною точністю визначити, де буде проходити будь-яка з кабінок колеса. Тому немає нічого неможливого в тому, щоб читати з математичною точністю минуле і майбутнє природи. Отже, ми бачимо, що в певні періоди відбуваються ті ж матеріальні явища, що й ті ж поєднання їх нескінченно повторювалися протягом усього минулого етапу розвитку. Знаємо також, що ніяка енергія і матерія незнищенні. Що ж відбувається з ними? Вони змінюються, пересуваються вперед і назад, поки не повернуться до першоджерела, з якого створилися. Немає такої речі, як рух по прямій лінії. Все рухається по колу, тому що пряма лінія, нескінченно продовжена, стає колом. Якщо це так, то і для душі не може бути вічного знищення. Це перший висновок, до якого ми приходимо. Все в цьому Всесвіті рано чи пізно має закінчити коло і прийти до свого джерела. До чого ж прийдемо я, ви і всі ці душі? Під час обговорення еволюції і інволюції ми з'ясували, що ми повинні були розвинутися зі світової свідомості, світового життя, світового розуму і, отже, повинні закінчити коло і повернутися до нашого джерела, до світового розуму, який і є Сам Бог. Цей світовий розум - те, що світ називає Господом, або Богом, Христом, Буддою або Брамою.
Він Той, Кого матеріалісти розуміють як силу, на Кого агностики дивляться як на нескінченного і невимовного. Він - безмежне світове життя, світовий розум, світова сила; і всі ми - частина Його. Це друга ідея. Але і її недостатньо. Сумніви і здивування все ще залишаються. Звичайно, вірно, що ніяка сила не може бути знищена. Але всі сили і форми, які ми бачимо, складні; всі вони представляють собою поєднання окремих компонентів. Кожна форма складається з декількох складових частин, так само як і кожна відома нам сила. Все у Всесвіті - результат поєднання матерії і енергії, а все, що є будь-якою сполукою, має рано чи пізно розпастися на складові елементи. Все, що створено будь-якими причинами, має зруйнуватися, померти; рано чи пізно воно розіб'ється, розсіється, розкладеться на свої складові частини. Але душа не енергія і не думка. Вона - виробник думки, але не думка, творець тіла, але не тіло. Чому? Тому що тіло саме по собі нерозумне. Труп не володіє розумом, так само як і шматок м'яса в крамниці м'ясника. Розглянемо це питання уважніше. Ось я дивлюся на графин. Що при цьому відбувається? Промені світла, відбиті від графина, входять в мої очі, утворюють зображення на сітківці, і це враження переноситься до мозку. Але це ще не створює бачення. Те, що фізіологи називають сенсорними нервами, переносить враження графина всередину мозку, до нервового центру, а він передає враження розуму. Розум реагує на це враження, і переді мною раптово з'являється графин. Поки не було реакції розуму, не було і сприйняття. Щоб уявити це ще ясніше, дозвольте навести вам досить банальний приклад. Уявіть, що ви слухаєте мене, а в цей час комар сідає вам на ніс і створює відчуття, яке комарі взагалі можуть створюват. Ви настільки захоплені лекцією, що зовсім не помічаєте укусу. Що ж при цьому відбувається? Комар, безсумнівно, вкусив вас у відомому місці, де знаходяться чутливі нервові закінчення. Вони передали отримане відчуття в мозок, і враження було створене. Але розум, бувши зайнятим, не відреагував, і ви не дізналися про присутність комара. Таким чином, якщо після прибуття нового враження в мозок розум не реагує, ми не усвідомлюємо цього враження, але коли реакція з'являється, разом з нею з'являється і свідомість, і ми відчуваємо, бачимо, чуємо і т. д. З цією реакцією настає осяяння, як називають його філософи санкг’ї. Що джерело осяяння не тіло, видно з того факту, що, поки вашу увагу не було звернуто на комара, ви не відчували його укусу. Це джерело - розум, або сила, що реагує на враження. Відомі випадки, коли людина, що не знає жодної іноземної мови, при деяких особливих умовах виявляється здатною говорити нею. Відповідні дослідження показали, що в цих випадках людина, коли була дитиною, жила серед людей, які говорили цією мовою, і враження їх розмов збереглися в його мозку. Вони залишалися там прихованими до тих пір, поки з певних причин розум став раптом реагувати на них; тоді приходить осяяння, і людина раптово виявляє здібність говорити цією мовою. Такі факти показують, що навіть розум - не все, що він тільки знаряддя в руках когось або чогось іншого. У наведеному випадку знання цієї мови полягало в розумі, але це не давало людині здатності застосовувати його, хоча потім настав час, коли реалізація такого знання ставала можливою. Це показує, що є щось крім самого розуму, що протягом довгого часу не користувалося своєю здатністю, але в певний момент застосувало її. Отже, ми маємо, по-перше, тіло, по-друге, розум, або знаряддя думки, і, по-третє, вище розуму - наше Я, яке на санскриті називається Атман. Сучасні філософи, ототожнюючи думку з молекулярними змінами, що відбуваються в мозку, не вміють пояснити подібних фактів, і їм доводиться мимоволі заперечувати їх.
Справжня сутність, всеосвітлююча, це Я, а розум - тільки його знаряддя, за допомогою якого Я опановує мозком і через нього - зовнішніми інструментами, або приймачами вражень. Зовнішні інструменти - очі, вуха, ніс та інше - приймають враження і передають їх органам, або відповідним нервовим центрам. Останні, на санскриті звані індрії, вручають ці відчуття розуму, а розум передає їх далі, в свій глибший шар, Чітту, і представляє їх царю царів, Володарю на троні, Сутності людини, його Я. Той розглядає їх і віддає свої накази, і на цьому етапі процесу вони утворюють волю, яка на санскриті називається буддгі. Тоді розум негайно діє знову на органи, а органи - на зовнішнє тіло.
Таким чином, істинний Володар, Цар, Творець і Творець всього в людині - його Я, Атман. Ми бачили, що цей Атман, або Сутність - не тіло і не думка. Він не може бути поєднанням чогось, тому що поєднанням є тільки те, що ми бачимо або уявляємо; бо те, чого ми не можемо уявити або сприйняти нашими почуттями, - що ні енергія, ні матерія, ні причина, ні наслідок і навіть не причинність - те не може бути складовим. Область складеного розповсюджується тільки в нашому розумовому або мислимому Всесвіті, тільки в царстві закону причинності; не підпорядковане ж закону не може бути складовою частиною. Мені здається, це зрозуміло, але я постараюся бути ще більш ясним. Ми бачили, наприклад, що стакан є з'єднанням, бо, щоб зробити його, повинні були з'єднатися не менше двох причин. З цього робимо висновок, що сполучення можливі тільки в області закону причинності, тільки там, куди поширюються причини і наслідки. За межами цієї області неможливо їх собі уявити, тому що там не може бути ніякого закону. Закон застосовується тільки в тому Всесвіті, який ми бачимо, відчуваємо, чуємо, представляємо або уявляємо; поза ним ми не можемо припускати ніякого закону.
Наш Всесвіт є те, що ми уявляємо або відчуваємо. Відчуваємо ж ми те, що приходить в безпосереднє зіткнення з нашими тілами, а уявляємо те, що знаходиться в нашому розумі. Тому все, що поза межами нашого тіла і розуму, недоступно почуттям і уяві, а відповідно, перебуває за межами нашого Всесвіту. Вище закону причинності є тільки вільний Володар, Я, і це Я керує всім тим, що підпорядковане закону. Людське Я панує над всяким законом і повинно бути вільне. Воно не може бути з'єднанням або результатом якогось процесу змішування, наслідком якої-небудь причини. Воно не може померти, тому що смерть означає розпад на складові частини, а те, що ніколи не було з'єднанням, ніколи не може і розпастися. Сказати, що воно може померти, означало б допустити протиріччя в словах. Але питання цим не вичерпується. Ми тепер вступаємо в область більш тонких і делікатних понять. Ми бачили, що Я - істота більш висока, ніж цей маленький Всесвіт матерії, енергії і думки, - є щось монолітне і, як таке, не може померти. Але воно не може і жити, тому що те, що не може померти, не може також і жити. Справді, що таке життя і смерть, як не лицьовий та зворотний боки медалі, не два різних прояви одного й того самого? Один спосіб прояву ми називаємо життям, інший - смертю. Коли атом піднімається на вершину хвилі, це життя, а коли він падає до підошви хвилі - смерть. Те, що вище смерті, природньо, повинно бути також вище і життя. Я повинен вам нагадати те, що ми з’ясували перший раз, що словами «душа людини» позначають дещо не менше, ніж світова енергія, що вона - частина Бога. Тепер ми прийшли до відкриття, що вона понад життя і смерть, отже і ви, ніколи не були народжені і ніколи не помрете. Що ж тоді є народження і смерть, які ми постійно бачимо? Вони відносяться тільки до тіла, а не до душі, бо душа усюдисуща. Як душа кожної людини може бути усюдисущою, коли тут, в одній цій кімнаті, сидить стільки людей? Проте сказане мною вірно: що може обмежити те, що вище закону і причинності? Цей стакан на столі обмежений; його не можна назвати усюдисущим, бо навколишня матерія примушує його зберігати цю форму і не дозволяє йому розширюватися. Він строго обумовлений всім, що навколо нього, і тому обмежений. Але те, що вище закону, що існує в області, де ніщо не може діяти на нього, як воно може бути обмеженим? Така сутність може бути тільки усюдисущою. Ви всюди у Всесвіті. Хіба можливо, щоб Я був народжений і міг померти? Це - наслідок невігластва, просто омана. Ви не народжувалися і не помрете. Для вас немає ні народження, ні відродження, ні життя, ні перевтілення і нічого подібного. Те, що ви розумієте під цими приходами і відходами, тільки пуста нісенітниця. Ви усюди. Ці приходи і відходи - не більше як галюцинації, вироблені змінами в тонкому тілі, яке ми називаємо розумом. Тільки такі зміни і відбуваються. Подивіться на хмару, що проходить по небу. Коли вона просувається вперед, в наших умах може створитися ілюзія, що рухається небо. Іноді ви побачите хмару, що проходить перед місяцем, і вам може здаватися, що місяць рухається. Але весь час рухається тільки хмара. Коли ви їдете в поїзді або пливете на кораблі, вам здається, що околиці або океан біжать назад. Думка про смерть недоречна; страх смерті - чиста безглуздість. Раз не було народження, як може бути смерть? Ви всюдисущі і наповнюєте весь Всесвіт.
Зробимо ще один крок вперед, щоб дійти до логічного висновку. Зупинятися на півдорозі не слід. Якщо ми вище будь-якого закону, то це означає, ми повинні бути всюдисущі, всеблаженні; всі знання мають бути всередині нас, а також вся могутність і все блаженство. Ми - всезнаюча, всюдисуща Душа Всесвіту. Але хіба таких душ може бути багато? Хіба можуть бути мільйони всюдисущих істот? Звичайно, ні. Тоді що ж таке ось ця множинність, яку я бачу перед собою? Всі вони в дійсності одне; позаду всіх цих маленьких особистостей є тільки одне нескінченне Існування, одне абсолютне Єство, яке ми називаємо Душею, - вічно блаженне, всезнаюче, всюдисуще, ненароджене, безсмертне. «Ним розгорнуто небо, Ним дихає повітря, Ним світить сонце і все живе Ним живе». Він - внутрішній план природи. Він - реальність, яка полягає всередині природи. Він - основа вашої душі. І не тільки це, але Він - ви, ви - одне з Ним.
Де роздвоєння, там страх, небезпека, боротьба, розбрат. Коли ж все стає єдиним, кого ми можемо ненавидіти, з ким боротися? Коли все - Він, з ким нам битися? У цьому секрет життя. У цьому таємниця буття. Поки ви бачите множинність, ви помиляєтеся. «Хто у всій мінливій множинності цього Всесвіту бачить Одне - Його, який ніколи не змінюється - як Душу своєї власної душі, як Сутність свого існування і як своє справжнє Я, тільки той вільний, тільки той блаженний: він досяг мети. Тому знай, що ти - Він. Ти - Бог цього Всесвіту ».
Різні думки на кшталт того, що я чоловік або я жінка, я хворий або я здоровий, я сильний або я слабий, я ненавиджу, я люблю, я маю владу або я безсилий, - все це тільки ілюзії. Усуньте їх! Що робить вас слабкими? Що змушує вас боятися? Ви єдині з вищим єством Всесвіту. Хто може налякати вас? Встаньте з колін і будьте вільні. Знайте, що думки і слова, які вас послаблюють, - єдине зло, яке існує в цьому світі, і їх необхідно уникати. Що може лякати вас? Якщо впаде сонце і місяць розсиплеться на порох, якщо стануть руйнуватися одні планети за іншими, що вам до цього? Стійте твердо, як скеля; ви ж самі незруйновні. Ви - сутність, буття Всесвіту. «Я - Абсолютне існування. Абсолютне блаженство, абсолютне знання. Я - Він; о моя Душа, я - Він! »Скажіть це і, як лев ламає очеретяну клітку, розбийте ці ланцюги і будьте вільні навіки. Що лякає вас, що утримує? Тільки наше незнання і омана, бо немає нічого іншого, що могло б вас зв'язувати. Ви - той чистий Єдиний; ви вічно блаженні. Божевільні ті, хто говорить вам, що ви грішні і повинні сидіти в кутку і плакати. Божевілля, аморальність і підлість стверджувати, що ви грішники. Ви усі - Бог. Чи не дивтеся ви на Бога, як на людину, і чи не називаєте ви Його людиною? Зметикуйте ж із цим все ваше життя. Якщо людина збирається відібрати у вас життя, не кажіть йому «ні», тому що це ваша власна рука хоче взяти ваше життя. Коли допомагаєте бідним, то не відчувайте ні найменшої гордості. Допомога бідним - це ваша молитва. Хіба весь Всесвіт не в вас самих? Де є що-небудь, що не є ви? Ви - Душа цього Всесвіту. Ви - сонце, місяць і зірки. Це ваше сяйво несе світло світу. Кого ви будете ненавидіти? З ким будете боротися?
Знайте, що ви - це Він, і направляйте все своє життя, усвідомлюючи це, бо істинно, - тільки той, хто вчиняє так прийде до Світла і не буде більше повзати у темряві.
Коли дерево дає насіння це не
Коли дерево дає насіння це не інволюція.Бо в насінні записані всі кращі ознаки дерева,яке вижило у боротьбі під Сонцем.Інволюція має інші причини.
Якщо все кругом сприймати як галюцинації,тоді як сприймати того,хто про це говорить...
Дух грає у Матерію і можливо Йому цікавіше гратися в умовах,коли Він не пам'ятає,що Він Дух...
Вірю в те, що розумію.
1) Ви не зрозуміли, Вірніше
1) Ви не зрозуміли, Вірніше зрозуміли буквально - на рівні обивателя. Під інволюцією тут Веданта має на увазі не деградацію, а згортання проявленого в потенційну форму для наступного проявлення на вищому рівні з тими якостями, які були придбані у попередньому проявлені.
2) Галюцінації. Відразу видно, що ви мислите як фізіолог-матеріаліст і, відповідно, як людина, що не мала переживань проміжного стану свідомості. А сновидіння - це галюцінації? Наприклад, якби людство дві третини свого життя проводило у стані сновидіння і одну третину у стані, так званої, бадьорості то що воно тоді називало б реальністю? Доречі, квантова фізика зараз стверджує те саме про ілюзорність світу, що і адвайта веданта. От тільки ведичні мудреці цьому вчили тисячи років тому. Вівекананда був істинним Брахманом з великої букви і знав, що він їде у західний світ,що заражений вульгарним матеріалізмом. Викладаючи вищі ведичні ідеї, він змушений був спрощувати їх, до рівня європейської аудиторії і тому Вівекананда використав слово "галюцінації" замість санскритського "Майя". Майя - це дуже змістовне слово і воно не має еквівалентів в жодній європейській мові.
От мені цікаво, якби зараз прийшов Ісус, його теж запідозрили б у галюцинації, коли він спілкувався б з Богом?
Опишіть будь ласка своє
Опишіть будь ласка своє бачення світу без "вульгарного матеріалізму"...мені як простому обивателю без досвіду станів проміжної свідомості хотілося б трішечки поДзенити таку реальність...
Вірю в те, що розумію.
Про бачення світу будь-кого
Про бачення світу будь-кого ви можете мати приблизну уяву з того, що людина викладає. Бо людина викладає, втім, як і будь-що вчиняє, відповідно до своєї свідомості. Та й нащо вам чиєсь світобачення? Займіться своїм - це цікавіше і корисніше.
"...хотілося б трішечки поДзенити таку реальність..." - я вам тут не помічник, навіть якби дуже хотів. Можу дати тільки пораду: поцікавтеся хоч трошки раджа-йогою (це давня практика брахманів-саніясинів).
Та ні,інколи хочеться знати з
Та ні,інколи хочеться знати з ким ведеш розмову.Бо якщо людина говорить фразами інших людей,то який можна із цього зробити висновок.Інша справа коли спілкуєшся із людиною,яку знаєш по її діях.А написати переписати можна будь що і будь в кого...
Щиро дякую Вам за пораду,та мені не зовсім зрозуміло навіщо витрачати час на тексти від йогів-брахманів,котрі матеріальний світ вважають "галюцинаціями",а органи сприйняття людини неповноцінними...цю маячню,вибачте за це слово,я пройшов вже дуже давно...це якись комплекс невдахи,критикувати світ в якому виріс і який дав тобі життя і можливості...я розумію,що коріння такої "свідомості" у тому,що людина не змогла реалізуватися і шукає виправдання цьому у найбільш зручних для себе "релігійних" вченнях,які часто перекручені і заплутані,щоб заморочити голову і відволікти увагу від життя в Радості...
Звичайно що існує реальність поза нашим сприйняттям...та якщо людина не дала собі ради в цьому світі,то про складніші світи вона може лише читати і мріяти...
Вірю в те, що розумію.
"...Бо якщо людина говорить
"...Бо якщо людина говорить фразами інших людей,то який можна із цього зробити висновок..." - а ви впевнені, що говорите своїми фразами?
"...котрі матеріальний світ вважають "галюцинаціями...цю маячню..." - тобто, квантова фізика теж займється маячнею? Про "галюцинації" я прокоментував вище. Чи ви не читали?
"...це якись комплекс невдахи,критикувати світ в якому виріс і який дав тобі життя і можливості..." - де з вищевикладеного мною ви побачили критику цього світу?
"...я розумію,що коріння такої "свідомості" у тому,що людина не змогла реалізуватися і шукає виправдання цьому у найбільш зручних для себе "релігійних" вченнях,які часто перекручені і заплутані,щоб заморочити голову і відволікти увагу від життя в Радості..." - Ісус теж не зміг реалізуватися у цьому світі?
Веданта і йога - не релігії, а знання перевірені життям (на практиці, так би мовити). Може те, що ці знання морочать вам голову означає те, що ви недоросли до них? А от математичний аналіз, фізика елементарних часточок, аналітична хімія, квантова механіка теж морочать вам голову?
Мені не зрозуміло як Ви
Мені не зрозуміло як Ви можете посилатися на результати дослідів вчених,котрі отримали свої результати використовуючи свої очі,інтелект та інші органи відчуття,які у свою чергу на думку деяких "брахманів" не дають повної картини світу,а лише ілюзію...
До чого тут Ісус...Він же не говорив про "вульгарну матерію",ілюзію і "галюцинації"...у нього все просто і зрозуміло...
"Веданта і йога - не релігії, а знання перевірені життям"...я не збираюся це заперечувати,просто інколи люди розбивають собі лоба молячись до бога і вважають це великим досягненням для себе...та в цьому є певний гумор...знали б "ведичні мудреці,що жили тисячі років назад" як все перекрутиться і спотвориться,то напевне б вони мовчали...
Вірю в те, що розумію.
Мудрець, котрий повчав іних
Мудрець, котрий повчав іних мудреців, так і казав, що той, хто знає Віди повинен навчати тільки відповідних людей, а в скрутні часи краще померти, ніж навчати непридатних для цього.
Хай буде!
Істинно так!
Істинно так!
Більше не буду для вас
Більше не буду для вас посилатися ні на що, бо бачу ми ніколи не порозуміємося. Спілкування зі мною викликає у вашій голові тільки мішанину думок. Ви вибрали для себе правильне гасло: "Вірю в те, що розумію". Я бачу, що те, що лежить за межами вашого розуміння виглядає для вас, м'яко кажучи нісенітницею, в кращому випадку фантасмагорією, як сказав майже 2700 років тому Лао Цзи: для середнього розуму найвище і найнижче взаємооформлюються і виглядає однаково.
І на останок про Ісуса. Ви впевнені, що ВСЕ чого вчив і казав Ісус записано у євангелїях? Адже Він казав свїм учням: вам (тобто посвяченим) дана тайна Божого Царства; усім іншим стається у притчах, бо вуха мають і не чують, очі мають і не бачать.
Якщо я з Вами не згідний,тоді
Якщо я з Вами не згідний,тоді це мішанина думок...Нісенітницею виглядає не те,що я не розумію,а те що є дійсно нісенітницею навіть якщо це говорять "брахмани" "шамани" чи "жерці" стародавніх цивілізацій.Вони були великими гумористами по відношенню до натовпу...а зараз їх справу продовжують ейнштейни...вони Вам відкрито язика показують,а ви розповідаєте про те,що не можете перевірити,посилаючись на них...
Щоб забрати у людини життя,нав'яжи їй пошук істини...
Вірю в те, що розумію.
Брайан Артур Носек, разом із
Брайан Артур Носек, разом із командою однодумців, 27 серпня 2015 року опублікував статтю в журналі Сайенс, в якій стверджує, що тільки 39 зі 100 психологічних досліджень, опублікованих в поважних журналах 2008 року, можна відтворити і тільки 36 показали статистично відповідні результи при відтворенні.
Хай буде!
Вас хтось обдурив, сказавши
Вас хтось обдурив, сказавши вам, що я не можу перевірити те, на що посилаюся. Розписуйтесь за себе, бо не можете перевірити ви, котрому пошук істини є загрозою для життя. Бажаю вам довгого предовгого життя без пошуку істини.
Кожен шукає те,чого йому
Кожен шукає те,чого йому бракує.Хтось істини,хтось мудрості,хтось грошей...
Бажання Ваші недоречні,бо я і так отримаю те на що заслужу.
Тобто Ви можете перевірити і доказати ілюзорність нашого видимого світу...а спеціалістом із квантової фізики Ви мабуть стали після перегляду кількох відео роликів...чи може маєте якісь власні напрацювання на субатомних просторах...
Вірю в те, що розумію.
Забираю свої побажання назад.
Забираю свої побажання назад. Чи можу я довести ілюзорність вашого світу? Як можна довести наявність оргазму людині, яка страждає на аноргазмію (фригідність)? Як можна описати сліпому від народження північне сяйво?
Може досить?!
Може досить?!
Не міркуйте про те чого не розумієте, невзмозі побачити і оцінити!
Ваш рівень духовності настільки низький, що все що Вам говориться сприймається Вами перекручено і спотворено.
На цьому сайті люди розвиваються і вдосконалюються.Тут нікого не цікавить рух по горизонталі!
Будь ласка, опишіть предметно
Будь ласка, опишіть предметно чим ви виміряли мій рівень духовності? Може тим, що поки ви тут "розвиваєтеся", я зі зброєю в руках захищав батьківщину, а перед тим 18-19 лютого 2014р. був поранений на барикадах майдану з повною свідомістю віддати своє життя, але наразі віддав своє здоров'я бувши важко пораненим? То чим же моя духовність, яка наказала мені віддати життя за Україну, нижча за вашу?
Так от у всіх Ваших текстах,
Так от у всіх Ваших текстах, а ж 'кишить бруд'. Як би Ви спробували бути учнем і споглядали на себе зі сторони, точно так би не поводились...
Тепер точніше, все з реального спостерігання, перебування в зоні конфлікту накладає гігантський шар бруду на кожну людину без винятку і це в абсолюті проявляється в поведінці. Це потрібно розуміти і працювати над очищенням. Коротко, якщо б Ви пройшли свій шлях без подряпин - це був би високий рівень свідомості. Означало б, що Ви воїн якого кулі не беруть, якого бруд не вражає. А від того і думки були б інші і сприйняття інформації інше.
В вищих просторах відсутні суперечки, дискусії тому, що істина одна і доступна до розуміння. А протилежність до істини завжди викликає конфлікт, бо це брехня і багато її лише внизу.
А взагалі, Ви все самі про себе сказали... я лише підвела підсумок:), хоча і без цієї інформації мені було зрозуміло з ким веду діалог.
Все написане читати нейтрально:).
"...це був би високий рівень
"...це був би високий рівень свідомості. Означало б, що Ви воїн якого кулі не беруть...". Якщо я правильно (нейтрально) вас зрозумів, добровольці-патріоти, які віддали своє життя за Україну, були низькосвідомими тільки тому, що їх взяли кулі і тому, що вони на себе взяли бруд війни?
. Мої тексти кишать брудом? Процитуйте, будь ласка, той бруд у моїх текстах, щоб я йог зміг побачити зі сторони.
"добровольці-патріоти, які
"добровольці-патріоти, які віддали своє життя за Україну, були низькосвідомими тільки тому, що їх взяли кулі і тому, що вони на себе взяли бруд війни? " - А Ви як думаєте? смерть, каліцтва і т.д від світла? Як виявилось Україна настільки занурилать у енергетисний бруд, що це вилилось в війну на фізичному плані. В загальному добровольців можна охарактеризувати схематично: світлий центр всередині, величезна кількість бруду з-зовні. Багато хлопців вживають алкоголь, навіть курять наркотики, всі (99% точно) вживають м'ясо - це накладає величезний брудний слід! І обо'язково має наслідки, тут компромісів немає. Робиш погано (в першу чергу до себе) - маєш погано і навпаки. Війна змінила голови багатьох, хтось зрозумів що потрібно змінюватись, а когось поглинула боротьба заради боротьби.
Тепер по текстах, я читаю в текстах людину, а не слова (слова, емоції можуть бути різноманітні, але енергетичне забруднення приховати неможливо). Якщо вас цікавить моя думка, то конкретно можу сказати без пафосу, забудьте все що Ви начитались, це дуже Вам заважає. Запитуйте з позиції учня, якщо справді хочете пізнати СЕБЕ. Підіймайтесь духовно вгору і Ви все зрозумієте поступово в міру потреби (інформація сама надходитиме). Відчуєте з середини, як ВСЕ ПРОСТО і ЛОГІЧНО. З свого прикладу скажу, мені допомогло, коли я зупинила перенасичуватись лишньою різносортною інформацією різних вчень і просто відкинула Все, почала з нуля і почала шукати інформацію від СЕБЕ. Також практика Живого Слова допомогла насититись Світлом (і це безперервний процес який далі продовжується). Наш світ не ілюзія і це чудовий ігровий майданчик для вдосконалення. Просто є енергетична (невидима до певної межі) складова і видима фізична, найпримітивніша. Опановується спершу фізичний план (паралельно включається енергетичний, часто несвідомо залежить від накопиченого світла) і тільки потім починається найцікавіше пізнання СЕБЕ і так безмеж... Силою я називаю лише СВІТЛО, а агресія, суперечки, дискусії, жаль, біль і т.д. - це бруд, який руйнує людину, просто заважає ЖИТИ.
Воїн кшатрій однозначно насичений Світлом, розуміє це і живе за законами Світла. Від того Сила Його і ясність розуму.
"...мені допомогло, коли я
"...мені допомогло, коли я зупинила перенасичуватись лишньою різносортною інформацією різних вчень...". Які саме вчення вас перенаситили?
То бажаєте,то забираєте свої
То бажаєте,то забираєте свої побажання.А після образи іншої людини Ви мабуть почуваєтеся краще і вище.Типовий персонаж із "пошуку істини",котрий попався на одну із пасток свого его і став "свідком вульгарної матерії та ілюзійно-галюциногенного світу із якого сам вийшов і із якого здобуває свій життєвий,поки що помилковий і наївний досвід"...
ПроГалю Ваш коментар,щоб Ви могли покрасуватися в топі своїми мудрими відповідями...
Вірю в те, що розумію.
Ви ж написали, що моє
Ви ж написали, що моє побажання вам недоречне, тому я його й забрав назад. Потім, чим я вас образив?
Образ нема,рухаємося далі...
Образ нема,рухаємося далі...
Вірю в те, що розумію.
Ігорю, був би тобі вдячний за
Ігорю, був би тобі вдячний за лаконічне висловлювання думок: час це важливий ресурс і витрачати його на читання коментарів - безглуздо. З таким успіхом можна закинути сюди будь-яку книгу і чекати, що її прочитають і висловлять думку.
Значно корисніше було б дати конкретні висновки з посиланням на стрінки в оригіналі.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Автора, лекцію котрого я
Автора, лекцію котрого я виклав, в українському перекладі не існує. Тому посилання на нього було б недоречним. Я його переклав і виклав. А свої думки я стараюсь викладати стисло. Хіба мій "опонент" висловлюється стисліше? Чому ви дорікаєте мені, а не йому? Може тому, що він співає в унісон з вами усіма? Але так ви ніколи не досягнете. Думка тільки тоді істинна, коли протилежна їй думка також істинна.
В повчаннях Ману є згадка про
В повчаннях Ману є згадка про те, що в Золоту Еру (Кріта юґа) брахмани можуть жити по 400 років.
Твори!
Протягом останніх трьох років
Протягом останніх трьох років мені довелося зустрічатися і розмовляти з людьми 84-х, 93-х, 100-а років. При певній адекватності сприйняття навколишнього світу, непоганій пам'яті... всі вони слабкі фізично і мають багато хвороб.
Таким чином, говорити сьогодні про безсмертя занадто рано. Реально можна говорити про збереження активного способу життя до 75-80 років...
Ці особи досягли такого віку
Ці особи досягли такого віку свідомо, цілеспрямовано чи випадково?
Хай буде!
Ці люди досягли такого трохи
Ці люди досягли такого трохи довшого віку випадково, за збігом обставин (ймовірно хороші гени, перебування в русі, гарна робота видільних систем, особливо лімфатичної, можливо помірніше забруднення триєдиної сутності і т.п.). Але давно втратили здоров'я і функціональність тіла. Вони прожили умовно 40-50 років, решта часу - це існування. Вони отримали лише мізерну кількість.
А нас цікавить перше якість, потім кількість, яка виходить далеко за всі можливі загальноприйняті норми.
Прикладом активного довголіття є Поль Брегг, який загинув(ймовірно з чиєюсь допомогою) у віці 95 років [b]катаючись на серфінгу [/b] (!!!). Причому,після розтину лікарі були шоковані молодечим станом його тіла, тканин і судин.
"Саме він заявляв: моє тіло не має віку..."
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Поль Брегг....
Поль Брегг....
Народження: 6 лютого 1895 р., Batesville, Індіана, США.
Смерть: 7 грудня 1976 р., Маямі-Біч, Флорида, США.