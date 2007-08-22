Це автентичний текст Євангелія. Після комплексного дослідження чотирьох канонічних євангелій з них були вилучені фарисейські вставки і відновлено первинну послідовність подій. Після цього чотири євангелія гармонійно склалися в єдиний цілісний текст. НІЧОГО НОВОГО ДО ЦЬОГО ТЕКСТУ НЕ ДОДАВАЛОСЯ. Технологія очищення з детальними коментарями і посиланнями на першоджерела описана в книзі «Пшениця без куколю. Хрестове Євангеліє без вставок і спотворень» (2006).
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Коментарі
Можливо вже час виправити
Можливо вже час виправити оповідь [b]про смоківницю в цьому тексті.[/b]
"120. СМОКІВНИЦЯ Й ВІРА, ЩО ПЕРЕСУВАЄ ГОРИ. СЛОВО – ЗБРОЯ"
За добро заплатимо добром,
а за зло — по-справедливості.
Пане Ігоре, як Вам пропозиція
Пане Ігоре, як Вам пропозиція пана Аватара?
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Виправив оповідання про
Виправив оповідання про безплідну смоківницю.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Очищення триває, нове видання
Очищення триває, нове видання буде на декілька десятків сторінок, друк коштуватиме дешево і великій кількості буде розповсюджуватися!
Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.
А як ти, друже, плануєш
А як ти, друже, плануєш втиснути такий великий текст у декілька десятків сторінок?
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
Не планую, з кожним днем
Не планую, з кожним днем гравці НО ,ще більше ставок замічають, зменшиця автоматично кількість сторінок.
Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.