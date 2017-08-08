Як розповіли представники компанії, їх дії були мотивовані спробою позбавити свастику жорсткої асоціації з нацизмом.
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Як розповіли представники компанії, їх дії були мотивовані спробою позбавити свастику жорсткої асоціації з нацизмом.
Американська компанія KA Designs, що займається виготовленням футболок, стала об'єктом критики після спроби "ребрендингу" свастики.
Як розповідали представники компанії, їх дії були мотивовані спробою позбавити свастику жорсткої асоціації з нацизмом.
Виробники футболок визнали, що свастика була несправедливо перетворена в символ людиноненависництва і його адепти від цього тільки "виграли", тому що "обмежили нашу свободу".
Творці провокативного принту мусили виправдатися тим, що свастика існувала задовго до пришестя до влади в Німеччині нацистів, цей символ в тому чи іншому вигляді зустрічається в багатьох куточках планети, а в буддистській і індуїстській культурі символи свастики пов'язані з життям, світлом і достатком.
Поволі, не поспішаючи, повертаємось до витоків. Виправляємо імена і поняття.
Коментарі
У 1920-х - 1930-х роках
У 1920-х - 1930-х роках свастика була дуже популярним символом у США. Від реклами "Кока-Коли" до уніформи одного з піхотних підрозділів...
Нашивка калмицьких частин
Нашивка калмицьких частин Червоної Армії
Ось цей факт на рахунок Свастики мені незрозумілий...
Вірю в те, що розумію.
Друже, прочитай ось тут:
Друже, прочитай ось тут:
Право носіння свастики надати всім червоноармійцям!
https://www.ar25.org/node/32939