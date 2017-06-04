Президент США Дональд Трамп вийшов з паризької угоди з клімату, що він, власне, обіцяв перед виборами. З приводу цього Еммануель Макрон вже запросив американських кліматологів в Париж: «Вас, мовляв, там женуть, вам там не дадуть держфінансування, а ми дамо». Взагалі-то я завжди думала, що наука - це не привід для освоєння грантів.
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Коментарі
Трамп реально працює на
Трамп реально працює на розвиток США, тому ліквідовує паразитичні процеси і виходить з фінансування шахрайських схем.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Я спілкувався з багатьма
Я спілкувався з багатьма професорами з цього питання і всі як один говорили: клімат Землі обумовлений процесами на Сонці. Вплив людини звичайно є, але це в сотні (якщо не в тисячі) разів менше ніж Сонця.
ВС