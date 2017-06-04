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    Юлія Латиніна, журналістка і письменниця
    Глобальне потепління – найбільша афера наших днів
    04.06.2017 - 22:12

    Президент США Дональд Трамп вийшов з паризької угоди з клімату, що він, власне, обіцяв перед виборами. З приводу цього Еммануель Макрон вже запросив американських кліматологів в Париж: «Вас, мовляв, там женуть, вам там не дадуть держфінансування, а ми дамо». Взагалі-то я завжди думала, що наука - це не  привід для освоєння грантів.

    Напевно, кліматологія (вірніше, глобальне потепління) – це саме той випадок.

    І хтось із лівих вже заявив, що Америка тепер після цього виходу держава-вигнанець. Ось як!

    Я зараз спробую пояснити, чому це абсолютно правильний вчинок США, чому вчення глобального потепління - це найбільша афера наших днів.

    Значить, прихильники вчення глобальних змін клімату стверджують, що людина є причиною потепління, і цьому є наукове обгрунтування.

    Ось, всі  кліматологи це знають, а якщо  сумніватися, чи взагалі заперечувати цей факт - це все одно, що заперечувати Голокост.

    Навіть слівце таке винайшли «Deniers», «Заперечники». Ось, заперечники Голокосту і заперечники того, що ось зараз настане апокаліпсис, і він викликаний кривавими промисловцями, які викидають в повітря CO2.

    Так от щодо консенсусу  в науковому обґрунтуванні  – це брехня. По-перше, цього консенсусу немає, а, по-друге, я хочу нагадати, що справжня наука не має відношення до консенсусу. Ось, e = mc² - це не результат консенсусу, це результат відкриття.

    Коли   вчені апелюють до консенсусу, тим більше якщо прихильники цього консенсусу чомусь займаються прямими акціями (як Грінпіс) або ходять по вулицях з демонстраціями –- це дивно, як мінімум. Я взагалі-то чогось не пригадую, щоб вулицями ходили демонстрації і на транспарантах було написано «e = mc² ».

    Так ось чудовий американський письменник з цього приводу дуже добре сказав, що консенсус - це перший притулок негідників, це спосіб уникнути обговорення, заявивши, що питання вже вирішене.

    Значить, прихильники Навчання ... Будемо називати це з великої літери.

    Воно наукове, тому що вірно. Кажуть, що клімат Землі став відхилятися від норми в результаті діяльності людини.

    Так ось я повинна вам для початку сказати, що ніякої норми для клімату не існує, тому що єдиною нормою в кліматі є зміна. Навіть на протязі існування людини, як виду, клімат змінювався в більш широких межах, ніж зараз.

    Наприклад, попередній міжльодовиковий - це Емський період, це 130-115 тисяч років до нашої ери - рівень моря був вище на 4 або 6 метрів, на Темзі водилися гіпопотами.

    Був кліматичний оптимум Голоцену 9-5 тисяч років до нашої ери. Тоді людина вже землеробством займалась. Літні температури Сибіру були на 2-9 градусів вище.

    Тисячу років тому в середньовіччі була температура така ж, як зараз.

    Цитую: «Ймовірно, зараз так само тепло, як тисячу років тому». Причому, це цитата.

    Більш того, ви будете сміятися: це цитата з одного із стовпів Навчання глобального потепління. Його звуть Кейт Бріффа, він палеокліматолог.

    Просто це цитата не з його публічних виступів, а з Кліматгейту – розкритого хакерами листування. І в ході цього листування якраз   Кейт Бріффа обговорює з іншими «стовпами»  як зручніше підробити дані.

    І він трошки пручається і каже «Ну, як же? Ну, ось, недобре. Ну, ось, було ж так само тепло ».

    Значить, будь-яку розмову про причини зміни клімату потрібно починати з перерахування чинників, які на клімат впливають.

    Їх причину, а також взагалі причину того, що на Землі є життя, може бачити кожен бажаючий, відкривши очі. Причина ця називається «Сонце».

    Взагалі кількість тепла, яке отримує Земля, залежить від її орбіти, в тому числі від кута нахилу орбіти і так далі. І сонячна активність в числі іншого коливається. Вона коливається з великими періодами в півтори тисячі років, а малими десь 30 років. І ось спокійне сонце призводить до похолодання, а активне - до потепління.

    До чого я це говорю? До того, що ні в одній доповіді IPCC (це так називається Міжнародна комісія зі зміни клімату при ООН) ви не знайдете перерахування цих причин.

     Ні в одній доповіді IPCC ви не знайдете просто перерахування цих причин. Питання, чому? Ну, яка різниця?

    Відповідь дуже проста. Справа в тому, що з того моменту, коли людство почало реєструвати температуру і спостерігати за сонцем (а це приблизно останні 400 років) ось ці 30-річні коливання температури Землі збігалися з 30-річними сонячними циклами.

     Якщо взяти XX-е століття, вам дуже часто говорять, що протягом XX-го століття температура піднялася на градус. Брехня! Протягом XX-го століття температура росла з 1900-го по 1940-й рік.

    Потім вона 30 років падала - в цей час кліматологи лякали нас глобальним похолоданням. А з 1970-х почала зростати, і температура в XX-му столітті коливалася разом з активністю сонця.

    Графік активності сонця і середньої температури по Землі почав розходитися рівно на початку 90-х.

    І ви радісно скажете: «Ну ось, так! Ось воно вже й почалося, глобальне потепління трапилось через людину».

    На це я заперечу, що на початку 90-х не потепління почалося, а була створена IPCC, вищевказана комісія.

    Якось дивно, так? Спочатку був створений міжнародний бюрократичний орган, могутність якого залежала від визнання глобального потепління загрозою людству.

    І тільки потім графіки температури почали розходитися з активністю сонця.

    Ви хочете знати, як це сталося? Дуже просто. Знаєте, дані скількох метеостанцій використовувала американська National Oceanic and Atmospheric Administration в 60-80-х роках і скільки вона використовує зараз в своїх розрахунках?

    Відповідь: вона використовувала 6 тисяч в 60-х. Але ви, напевно, скажете, що зараз ось в зв'язку з глобальним потеплінням це буде 20 тисяч.

    Зовсім ні. Зараз вона використовує всього 1,5 станцій. І знаєте, які станції були виключені? Переважно станції на високих широтах, на великих висотах, в сільських районах, тобто все, що показує більш низьку температуру.

    І є чудова станція, яка, наприклад, знаходиться на злітній смузі римського аеропорту. Ну, звичайно, вона регулярно   ловить температуру реактивного струменя  літака, що злітає

    Є інша станція, розташована близько сміттєспалювального заводу. Теж фіксує температуру печі сміттєспалювального заводу. Дуже великий внесок грубка сміттєспалювального заводу вносить в глобальне потепління!

    А, припустимо, якщо говорити про Канаду, там є 100 станцій, які розташовані за полярним колом. Здавалося б, бери будь-яку. Але враховуються дані тільки однієї, яка називається Юрика, яка аномально тепла і, власне, відома в просторіччі як Сад Арктики.

    Більш того, ці нові спостереження перестали узгоджуватися з даними супутників. І тому тепер у супутників є така поправка - вона називається «cold bias», холодне упередження. Тобто недосконалі супутники в 80-х роках все показували правильно, все узгоджувалося, а нинішні постійно помиляються на 0,3 градуса, доводиться поправляти.

    Повернемося, власне, до авторства теорії глобального потепління. Автора в студію, будь ласка. Тому що всі наукові теорії в світі, погодьтеся, створені великими вченими - Ньютоном, Планком, Ейнштейном.

    Ось, хто той Ньютон, який здогадався, що Земля нагрівається через людину? Ось, хто той гігант думки, який заявив, що зміна клімату - це не норма, а привід для адміністративного регулювання?

    Я вже називала цього гіганта думки - це IPCC, Міжнародна комісія зі зміни клімату при ООН. Тобто теорія, що  глобальне потепління  залежить від людини - це перша в світі наукова теорія, яка створена відразу бюрократами, минаючи вчених, тому що IPCC створили в 1988 році з тим, щоб вирішити, чи безпечно це потепління чи ні, чи можна його віднести на рахунок людини або не можна, можна з ним боротися або неможливо.

     І, власне, якщо комісія хоча б на одне питання відповідала «Ні», то вона залишалася без роботи. А щоб отримати роботу, треба було відповісти на всі 3 питання «Так».

    І тоді виходив і шана, і уважуха, і гроші, і статусні дослідження, а в перспективі – можливість регулювати світову економіку.

    І ви будете сміятися, відповіді на всі 3 питання виявилися ствердними. Причому, це було не без складнощів, тому що є така знаменита історія, що, власне, на першому звіті IPCC там необережно включили велику кількість вчених, і ці вчені написали, що у них немає ніяких підстав вважати, що людина впливає на клімат .

    Відповідно, бюрократи цей текст викреслили, написали рівно протилежне, що є всі підстави вважати, що нинішні зміни клімату пов'язані з людиною. Це до питання про науковий консенсус

    Тепер мені скажуть «Але є ж науковий консенсус!» Тепер я вам скажу жахливу річ, як там кажуть вчені-кліматологи.

     Знаєте, у нас вдома в сім'ї є фраза «Вчені Пенсільванського університету довели», коли треба обґрунтувати всякі псевдонаукові дослідження. А зараз це дуже люблять реклами по телевізору: «Вчені такого-то університету постановили, що такий-то порошок миє краще».

    Ось, я скажу перше. Кліматологія і метеорологія -  не дуже, як би сказати, точні науки. Ось, людина не дуже добре погоду пророкує на місяць. Про наше МНС я взагалі не кажу - воно, як з'ясовується, за 5 хвилин ураган передбачити не може. Ну, але це вже окремий випадок.

    Все-таки, якщо говорити про світовий досвід, люди, які не можуть передбачити нам погоду за місяць, вони чесно намагаються передбачити погоду за 100 років. Ну, і за кого вони нас тримають?

    Друге. На жаль, немає геніальних кліматологів. Скажімо так, кліматологія в 80-х роках - ну, це не квантова фізика або не біологія, вона не притягувала найграндіозніше голови.

     І коли,  ви такий, не дуже великий вчений, це велика спокуса, тому що ви займаєтесь, взагалі-то, нікому не цікавою професією. І раптом виявляється, що у вас буде слава, статус, гранти, ви будете вирішувати долю світу, якщо скажете, що зараз все загине від потепління.

    А якщо ви скажете, що клімат завжди змінюється і залежить від активності сонця, то ви лапу будете смоктати.

    Ну, що ви відповісте? Особливо що відповість Грінпіс, ​​який в результаті отримує можливість диктувати долю світу?

    І, підробляти-то в даному випадку багато не треба, тому що коли нам говорять про температуру середню по Землі ...

     Я, ось, прошу вибачення за простий приклад. Ось, у мене є на ділянці 2 рододендрона, вони ростуть рівно в одному метрі один від одного, на рівному місці. Один там, де сонце, а інший там, де купа снігу від забору взимку навалюється. І, відповідно, тане цей сніг в червні. І, ось, вони ростуть на відстані метра, а живуть в різних кліматичних зонах. Це я до того, що вимір температури - це не дуже точний бізнес. Це результат мільйонів сукупних спостережень, і якщо градусник стоїть на розпеченому шосе і якщо в 3-х метрах від цього розпеченого шосе він стоїть в полі, то покаже він різну температуру. Якщо він стоїть в місті або поза містом, то легко показує 4 градуси різниці за рахунок ефекту міського тепла.

    І ось всім нам відомий ефект плацебо, коли люди помиляються навіть не навмисно, навіть не тому, що вони хочуть помилитися, а самі собою. Але, на жаль, в історії глобального потепління є не тільки ненавмисне помилки, є прямі фальсифікації - я їх вже згадувала, вони розкривалися в результаті листування кліматгейта, вони розкривалися раніше.

    Був, наприклад, чудовий графік, який називався «Хокейна ключка», який розповідав, що температура в світі буде рости мало не по експоненті. З'ясувалося, що графік підроблений. Спочатку казали, що він хибний. Потім з'ясувалося, що він підроблений, тому що  розкрили ось цю саму переписку, де вчені обговорювали, як прищепити різні гілки цього графіка один на одного, щоб вийшов такий результат.

    Глава Climatic Research Unit університету Східної Англії, який, власне, і був головним за вимірюваннями температури в Європі, писав в цих імейл, що, цитую, «За останні 7 років температура не підвищилася, але ми цього не скажемо, щоб не давати грунту скептикам », а публічно він говорив, що температура підвищилася.

    Тобто цих людей ловили за руку не на брехню - їх ловили на підробці даних. І їх ловили не просто на підробці даних, їх ловили на організації цькування наукових супротивників. І що? І як з гуся вода.

    Я вам назву лише єдиний тип світогляду, який має імунітет проти досвідчених даних і доказів. Цей тип світогляду - це не наука, це віра.

    Ось, скільки не кажи, що пояс Богородиці зроблений в XII столітті, черга до нього буде стояти.

    Наука не повинна так поводитися. Якщо після розкритого листування вчених виявляється, що вони обговорювали, як підробити графік і як приховати той факт, що температура 7 років не зростає, і як організовано труїти своїх опонентів, це, врешті-решт, має перестати бути наукою.

    Але, зрозуміло, не перестало, тому що нас продовжують лякати перетвореннями Землі в Венеру, катастрофами, ураганами, збільшенням вмісту оцього самого, страшного вуглекислого газу в атмосфері. На що я можу сказати, що так, вміст вуглекислого газу в атмосфері Землі, дійсно, збільшується. У мене питання тривіальне - далі що?

    Ось, у мене просте питання. Зміст CO2 в Кембрії в повітрі було в 12 разів вище нинішнього. Ми як тоді не перетворилися в Венеру?

    Ось ці самі, чудові доповіді IPCC стверджують самі про себе, що вони є науковою істиною в останній інстанції, а будуються вони як результат узагальнення самих бездоганних наукових робіт, що пройшли процедуру наукового рецензування.

    Так ось я хочу сказати, що, насправді, вони є пропагандистськими страшилками, і я приведу тільки один приклад.

    Нам постійно розповідають, що в міру зростання потепління буде зростати число природних катастроф. Так ось, врахуйте, що це не просто брехня, цього не написано ні в одній доповіді.

    Ось, основний текст 4-ї доповіді IPCC повідомляє, що кількість природних катастроф в світі не виросло. Однак ... Як же, - ви скажете, - звідки ж це береться?  Тому що крім основного тексту у цих доповідей є ще така штучка, яка називається «Резюме для політиків».

    І ось там йдеться про вельми ймовірне зростання природних катастроф в майбутньому. Відчуваєте різницю, так? Не виросло, але ймовірно. А ймовірно, Земля налетить на земну вісь.

    Власне, зрозуміло, що політики-то тільки резюме для політиків і читають. Більш того, вони читають, насправді, інтерв'ю, а не резюме. А в цих інтерв'ю якийсь голова IPCC колишній, Раджендра Пачаурі каже «Це відбувається зараз. Повені, посухи, брак води. Як людина, я просто не можу мовчати перед обличчям незаперечних доказів».

    Ви уявляєте? У людини в основному тексті доповіді написано, що цього немає, а він публічно говорить, що це відбувається зараз. І це не єдиний приклад, тому що нам пишуть в цих доповідях, що рівень моря підвищується. А він підвищується останні 18 тисяч років.

    Нам пишуть, що люди будуть вмирати від спеки. Спека, дійсно, є небезпечною, але ви будете сміятися: люди частіше вмирають від холоду (статистика), ніж від спеки.

    Тобто це не наука, це ідеологія. Ідеальна ідеологія для глобальної бюрократії, яка хоче регулювати вся і все.

    Ця ідеологія будується рівно на тому ж принципі закошмарювання, що і апокаліпсис. Ось, лякає нас теорія глобального потепління тим же, що і Іоанн Богослов - посуха, повінь, вода, яка звернулася в кров.

    Ще кілька моментів. Перше. Коли обивателю кажуть, що Земля теплішає, він думає, що це теплішає вся Земля. Так ось. Потепління стосується тільки помірних кліматичних зон. Сахара залишається Сахарою. Нам якщо пощастить, то взимку у високих широтах, дійсно, може стати тепліше.

    Друге. Похолодання веде до посухи, а потепління, навпаки, до дощів, тому що механізм тут дуже простий: при похолоданні волога вилучається з атмосфери і осідає у вигляді крижаних шапок на полюсах. Рослинність, як відомо, любить вологу, тобто чим тепліше, тим більше дощів.

    Третє. В історії людства неодноразово бували і похолодання, і потепління, і, ось, як-то катастрофою зазвичай виявлялося похолодання.

    Ось, у Джорджа Мартіна людству, наприклад, загрожує довга зима, а зовсім не довге літо, тобто людина інтуїтивно прекрасно відчуває, що їй загрожує. І в цьому сенсі зуміти продати збільшення опадів і подовження вегетаційного періоду як страшну небезпеку - це ж треба зуміти!

    Є парниковий ефект, він існує, але він дуже малий у порівнянні з регулюванням активності сонця. І займатися регулюванням тієї кількості CO2, яке викидає в повітря людина, безглуздо, якщо врахувати, що ми не можемо регулювати інші джерела CO2, включаючи вулкани, флору і фауну.

    Ось, чим більше CO2 буде в повітрі, ви будете сміятися, тим зеленішим і соковитіше буде планета.

    І найголовніше, останнє, що я хочу сказати. Чи означає все сказане, що людству не загрожує екологічна катастрофа?

    Відповідь: зрозуміло, загрожує. Людина як вид змінює природу, і як наслідок ці зміни призводять до екологічних катастроф.

    Прямо на наших очах людина вбиває Арал. Але пересихання Аралу пов'язано не з потеплінням, воно пов'язане із забором вод Сирдар'ї та Амудар'ї.

    Те ж саме відома гора Кіліманджаро, на вершині якої тануть льодовики і нам часто це наводять як приклад глобального потепління. Насправді, температура на вершині Кіліманджаро кілька десятиліть залишається незмінною, а тане вона тому, що жебраки африканці вирубують на ній ліс.

    І ось це найголовніша брехня глобального потепління. Екологічні катастрофи можливі реально, але головною причиною екологічних катастроф в сучасному світі є неуцтво, перенаселеність і бідність.

    І адепти глобального потепління замість того, щоб боротися з головною причиною цих екологічних катастроф, тобто невіглаством і убогістю, борються проти їхніх  єдиних  ліків - прогресу.

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Миро Продум.

    Трамп реально працює на розвиток США, тому ліквідовує паразитичні процеси і виходить з фінансування шахрайських схем.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Самотий.

    Я спілкувався з багатьма професорами з цього питання і всі як один говорили: клімат Землі обумовлений процесами на Сонці. Вплив людини звичайно є, але це в сотні (якщо не в тисячі) разів менше ніж Сонця.

    ВС

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