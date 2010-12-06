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    «Народний Оглядач»
    Передплачуємо Раду Козацьку собі і друзям!
    06.12.2010 - 22:30

    Триває передплата на газету "Рада Козацька" - інформаційний партнер "Народного Оглядача". У кожному номері - статті Ігора Каганця і Петра Масляка, теорія і практика Третього Гетьманату, історія і метафізика, культура і політика.

    Передплатіть газету своїм друзям і родичам на селі, в яких немає інтернету! Рада Козацька буде для них свіжим ковтком повітря.

    Передплатний індекс 37309.

    Передплатна ціна на рік складає 44 грн.10 коп., на один місяць: 3 грн. 68 коп. Газета виходить на 12 сторінках.

    Просуваємо інформацію про Третій Гетьманат, піднімаємо дух українців, розширюємо свідомість!
     

    В тему:
    Ігор Каганець на Радіо Культура: Як пришвидшити кінець світу (аудіо)
    Український дракон, або конкурс на Президента
    Рух Третій Гетьманат у мережі Facebook
     

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    Коментарі

    Зображення користувача Юр Цікавий.

    Радіймо.
    Друзі, прошу допомоги. Не можу передплатити "Раду козацьку". У переліку видань Укрпошти вказаного індексу немає.
    На сайті "Укрпошти" - також. "Гугл" мовчить. Може справа у якомусь блокуванні видання зі сторони "зацікавлених"? Моя впертість поки що залишилася без результату.
    Дякую.

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