Передплачуємо Раду Козацьку собі і друзям!

Триває передплата на газету "Рада Козацька" - інформаційний партнер "Народного Оглядача". У кожному номері - статті Ігора Каганця і Петра Масляка, теорія і практика Третього Гетьманату, історія і метафізика, культура і політика.
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Коментарі
Радіймо.
Радіймо.
Друзі, прошу допомоги. Не можу передплатити "Раду козацьку". У переліку видань Укрпошти вказаного індексу немає.
На сайті "Укрпошти" - також. "Гугл" мовчить. Може справа у якомусь блокуванні видання зі сторони "зацікавлених"? Моя впертість поки що залишилася без результату.
Дякую.