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Українська пісня - мелодійна, пристрасна, магічна, весела, бойова, загадкова, релігійна... Давня і сучасна, небесна і земна.
Radio Intermarium-online працює з власниками музики і пропонує 100% легальний продукт. Якщо ви є творцем або власником музичних творів і вважаєте, що вони не можуть бути доступними для безкоштовного прослуховування, будь-ласка, надішліть нам листа на скриньку sensar[@]meta.ua - і ми видалимо з сайту ваші доробки протягом 24 годин.
Radio Intermarium-online works with music owners and offers 100% legal product. If you are a composer or a music owner and consider your music compositions not to be permitted for free listening please send an e-mail to sensar[@]meta.ua and your compositions will be removed within 24 hours.
Коментарі
Хороше нововведення. Як
Хороше нововведення. Як винагородити галами?
Твори!
Найкраща УКРпісня, яку слухав
Найкраща УКРпісня, яку слухав коли-небудь - TaRuta - Дике поле
https://www.youtube.com/watch?v=e5ie0Q60KqY
Миролюбність і озброєність!
Додав у список багато гарних
Додав у список багато гарних пісень. Класика, перевірена часом.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Ця добра новина, що у нас є
Ця добра новина, що у нас є радіо та телебачення у просторі Міжмор'я обєднає українців світу. Думаю що кожному з нас варто надіслати свою любиму пісню що створює позитивний настрій та веде нас до світла
Хай живе Міжмор’я!
Ігоре,надзвичайно вдячна за
Ігоре,надзвичайно вдячна за "Українська пісня"Найулюбленіша пісня "Осіннє кохання" увиконанні Квітки Цісик.До твоїх характеристик української пісні творча .елегантна.Якраз до пісні "Осіннє кохання"підходить слово "творча"При слуханні цієї пісні в моїй уяві вимальовується картина-потоки творчої енергії рухають вверх вихорами Ця мелодія ніби акомпонує цифроні 13 а також акомпонує Гербу Нової Української Держави і нагадує картину-як із взаємою радістю дитина і мати біжать назустріч одне одному. Музика до пісні(а основне в пісні для мене музика)асоцібється із звуком"І".який піднімає в простір Волі.Згадався вислів"на крилах пісень"- чи назва якогось фестивалб чи телепередачі .Отже.на крилах пісень летимо назустріч Творцю. Пісня"Жнива "є елегантною.ніжною(теж маю на увазі музику)
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Може варто подумати над
Може варто подумати над славнем Міжморя.Переможцю по 100 галів від кожного коментатора
Чудова пісня https://www
Чудова пісня https://www.youtube.com/watch?v=f8gPUJ7tHN4
Сидить козак в кобзу грає, що замислить – то все має.
В газеті "ЗВУ"прочитала про
В газеті "ЗВУ"прочитала про одну американку.віком за 70 років.Вона почала займатися танцями.виконувала вправи із скакалкою.Шикарно поправила здоровя.змогла навіть стрибок з парашутом здійснити. Я пригадала епоху магнітофонів.Зранку .поки готовився сніданок,під пластинку танцювала,створювала собі піднесений радісний настрій перед початком робочого дня Дякую гречно.Ігоре за українську пісню (в першу чергу )Я організовую рано і ввечері сольну дискотеку- рано.щоб зарядитись на день.ввечері.щоб відновити витрачену енергію.Насмілююсь просити тебе.Ігоре,додати танцювальної музики-польку. гопак коломийку.гарний вальс.фокстрот а також релаксаційної музики (з репертуару Кашпіровського .наприклад)для виконання 5 тибетців.для виконання вправ із Майстер -ключа. Хотіла б послухати сестер-їхнє філігранне витончене виконання. Можливо назборах акціонерів влаштувати арійську дискотеку .як вважаєш.Ігоре? В танці здійсню політ не тільки тіло.а підсилюється духовна енегія
Ігоре .а чому 19 копій мого
Ігоре .а чому 19 копій мого коментаря?Ох ірозсмішили мене.Приєний жарт
Пісня Я з України - ПРОСТО
Пісня Я з України - ПРОСТО СУПЕР!
Ми завжди успішні!
На сьогодні, Андерсе.
На сьогодні, Андерсе. найкращою піснею я вважаю "Меч Арея"Ця пісня -шедевр.ця пісня символ-компактно в ній упакована історія нашої нації. нашого роду від основ до цих днів .Єдність тексту і музичного супроводу.Вона є джерелом життєдайного енергетичного потоку. Автора на написання пісні точно надихнуло прочитання "Арійського Стандарту" Ця пісня для армійців могла б бути програмною і в фізичному смислі (під неї легко марширувати)і в духовному.Мечем Арея є і інформаційна зброю ,якою повинен володіти кожен арій. До речі в Тернопі проживає чоловік із прізвищем Гатило.Про це меніповідомила сестра .яка прживає в Тернопільщині .
Пісні, які тут зібрані - всі
Всі пісні, які тут зібрані - чудові. Ще можна додати декілька пісень В. Зінкевича.
Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то... ти щасливий.