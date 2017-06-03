Відвідаємо Музей коштовного та декоративного каміння у Володарськ-Волинському (нині Хорошів) та один з кар’єрів видобутку каміння. Бажаючі зможуть покупатися. Також матимемо цікаву екскурсію Житомиром.
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Відвідаємо Музей коштовного та декоративного каміння у Володарськ-Волинському (нині Хорошів) та один з кар’єрів видобутку каміння. Бажаючі зможуть покупатися. Також матимемо цікаву екскурсію Житомиром.
Музей коштовного та декоративного каміння налічує більше 1500 експонатів, які розміщені в 5 експозиційних залах і характеризують мінерально-сировинні ресурси коштовного та декоративного каміння України.
Сьогодні музей відомий як унікальне зібрання не тільки мінеральних камерних пегматитів Волинського родовища, а й зразки гірських порід і мінералів з усіх регіонів України і світу. Різноманітні за розміром, формою та забарвленням кристали берилу, гірського кришталю, цитрину, моріону, топазу, аквамарину, аметисту, флюориту та інших.
Виїзд з Києва від станції метро "Житомирська"о 8:00
Повернення до Києва о 21:00-21:30
Вартість поїздки орієнтовно 270-300 грн. (в залежності від кількості туристів).
До вартості туру входить:
2-х годинна екскурсія Житомиром і супровід житомирського екскурсовода по всьому маршруту;
транспортне обслуговування (мікроавтобус на 18 місць);
Записуватися у Олени Каганець (писати в приват або на пошту: arsa01@meta.ua). Пишіть також у коментарях.
Подорожуймо Україною! Цінуємо своє!
Коментарі
Липня чи, може, червня?
Липня чи, може, червня?
15 липня. Я дуже хочу все ж
15 липня. Я дуже хочу все ж таки зробити цю поїздку. Минулого і позаминулого року не набралася група. Тому й вирішила пораніше її анонсувати.
Зрозуміло! Тоді ми з Тетянкою
Зрозуміло! Тоді ми з Тетянкою записуємось.