Київська художниця Наталя Павлусенко відтворила портрети українських гетьманів

Відбулася виставка реконструйованих портретів українських гетьманів. Київська художниця Наталя Павлусенко відтворила їх зі старих зображень і літературних описів.
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Відбулася виставка реконструйованих портретів українських гетьманів. Київська художниця Наталя Павлусенко відтворила їх зі старих зображень і літературних описів.
“Коли син приносив зі школи підручники – дивувалася, що портрети польських королів і російських царів були якісними і реалістичними. Натомість зображень гетьманів України – досить мало, часто статті про них ілюстрували просто картинкою булави. Вирішила створити портрети найвідоміших ватажків козацької доби. Для цього зібрала прижиттєві зображення і консультувалася з істориками“, – каже художниця.
Експозиція включає сім портретів гетьманів. Це Северин Наливайко, Іван Підкова,Богдан Хмельницький, Петро Сагайдачний, Петро Дорошенко, Іван Мазепа та кошовий отаман Іван Сірко.
“Портрет отамана Івана Сірка відтворила на основі антропологічного дослідження Галини Лебединської. Щоби природно виписати поставу героя – запросила позувати акторів театру імені Івана Франка. У козацького ватажка Северина Наливайка не було прижиттєвого зображення. Реконструювала його на основі двох описів – один з них – Миколи Вінграновського. Писав, що був він гарний, як бог, чорнявий, із гнучкими пальцями й інтелігентною поставою. Коли почалася війна – у мережу викладали зображення людей, які воювали. У Facebook побачила фото героя України Олександра Мороза. Видався мені подібним до Наливайка. Вираз обличчя – спокійний, постава горда й достойна. Жоден актор не міг би так зобразити героя, як людина, яка по-справжньому тримала зброю. Написала з нього Наливайка, змінивши колір очей і волосся – на темний. Портрет Петра Дорошенка писала з першого зображення гетьмана – гравюри ХVIII століття художника Лєрха не дуже хорошої якості. Подальші портрети сильно відрізняються – той Дорошенко, якого ми звикли бачити, мав відмінні риси. Щоби достовірно відтворити його образ, співпрацювала з істориком костюму Сергієм Шеменковим“, – каже художниця.
У жанрі історичної реконструкції художниця працює вже понад 12 років. Серію портретів гетьманів створювала 2 роки.
Портрети Петра Дорошенка та Івана Мазепи Наталі Павлусенко рівненська фабрика солодощів використала для дизайну коробки нової серії цукерок.
Виставка “Герої козацької України” триває у Музеї гетьманства.
Джерело: gazeta.ua
Жанр історичної реконструкції як метод вивчення історії Гетманщини.
Коментарі
Були ж в Україні лицарі
Були ж в Україні лицарі-гетьмани! Сподіваюсь, що той потужний генофонд не весь знищений московитами, а десь поки що він дрімає...
Фізіогноміка дуже цікава
Фізіогноміка дуже цікава наука.Якби люди в ній трішки розбиралися,то у нас до влади не доривалися відверті дегенерати.
Вірю в те, що розумію.