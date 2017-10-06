Останнім часом багато уваги приділяється Китаю, особливо у зв’язку з формуванням Континентального блоку. А що ми знаємо про повсякденне життя китайців? Наприклад, про весілля.
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Останнім часом багато уваги приділяється Китаю, особливо у зв’язку з формуванням Континентального блоку. А що ми знаємо про повсякденне життя китайців? Наприклад, про весілля.
У нового покоління жителів Піднебесної з'явилася нова "фішка": при вступі в шлюб потрібно обов'язково зробити стильну фотосесію у професійного фотографа. Зазвичай її проводять не в сам день шлюбної церемонії, а відводять для роботи фотографа цілий день, виїжджаючи кудись на природу або в мальовничі місця, ретельно працюючи над образом під керівництвом стиліста і заручившись допомогою візажиста і перукаря...
Наречена за традицією одягнена у білу сукню, а от у наречених, замість традиційного чорного костюма, великою популярністю користуються однострої СС.
Знати більше про життя китайців.
Коментарі
Краса - це страшна сила :)
Краса - це страшна сила :)
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Краса врятує світ! :-)
Краса врятує світ! :-)
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
Чому речі Третього Райху
Чому речі Третього Райху мають такий магнетизм?
Вірю в те, що розумію.
"Той, хто бачить в націонал
"Той, хто бачить в націонал-соціалізмі лише політичний рух, мало що знає про нього". (Адольф Гітлер).
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
Чув, що китайці дуже шанують
Чув, що китайці дуже шанують совєтську військову форму, пісні піонерські, комсомольські. Це один китаєць виділився чи це нова масова тенденція?
Це було в період дружби
Це було в період дружби "Москва - Пекін"... :-)
До речі, мій старший товариш, в минулому полковник ГРУ, декілька років працював у Китаї (якраз у період "культурної революції"). Так у нього є багато фотографій хунвейбінів того періоду... Планую опублікувати блог на цю тему.
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
Це відносно нова тенденція.І
Це відносно нова тенденція.І має назву косплей. Це, коли копіюють образ героїв фільмів, аніме. Наприклад на останніх фото, дівчина з вушками лисиці, чи кішки, це те ж стандартний образ з аніме.
Дуже часто стали робити тематичні весілля.
А стосовно військової форми. У сюжетах аніме досить часто використовують другу світову війну з альтернативною історією.
Форма гарно виглядає. Тільки
Форма гарно виглядає. Тільки якось дивно бачити "вузькооких німців".