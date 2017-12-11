Кремль реально запанікував: український ОТРК "Грім" вражає цілі на 500 км

Новітній оперативно-тактичний ракетний комплекс “Грім” знаходиться на завершальній стадії розробки та протягом року перейде на етап випробувань на полігоні. Про це 6 грудня, повідомив директор “НВО “Павлоградський хімічний завод” Леонід Шиман.
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Коментарі
Дуже добре але:
Дуже добре але:
Поставити на озброєння згорнутий в минулому проект за 4-5 років це саботаж.При тому,що на дворі 21 сторіччя із своїми технологіями.
1945 рік-СРСР в руїнах.1961 рік-Гагарін в космосі.При тих інструментах і крадених у німців технологіях.За 16 років із нуля запустили людину у космос.А тут за 5 років не можуть відновити згорнутий проект.
Вірю в те, що розумію.