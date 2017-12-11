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    Кремль реально запанікував: український ОТРК "Грім" вражає цілі на 500 км
    11.12.2017 - 10:24

    Новітній оперативно-тактичний ракетний комплекс “Грім” знаходиться на завершальній стадії розробки та протягом року перейде на етап випробувань на полігоні. Про це 6 грудня, повідомив директор “НВО “Павлоградський хімічний завод” Леонід Шиман.

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    Новітній оперативно-тактичний ракетний комплекс “Грім”

    “Розробка комплексу вже знаходиться на фінальній стадії. Наразі майже завершені випробування системи управління та переміщення ракет, гідравліки, механіки та усім, що пов’язано із транспортуванням. Скоріш за все, протягом року ОТРК вийде на польові випробування”, - повідомив Леонід Шиман.

    Головним розробником ОТРК “Грім” виступає КБ “Південне”, яке розпочало роботу над проектом ще у 2005 році. Але згодом керівництво держави та армії із суб’єктивних причин зупинило реалізацію проекту у 2009 році.

    Із різним успіхом науковці поверталися до нього протягом наступних чотирьох років, і лише у серпні 2013 року самостійно, без підтримки держави було відновлено роботу. Це у свою чергу не дало померти “Грому” та після російської агресії подарувало можливість державі повернутися до співпраці із керівниками проекту.

    Як зазначили експерти, ОТРК “Грім” буде прийнято на озброєння Збройних сил України протягом 3-4 років. Це значно посилить оборону нашої держави, адже на базі цього ракетного комплексу можуть бути створені протиракетні, протиповітряні, тактичні та стратегічні засоби оборони. Зокрема, ракети “Грому” зможуть ефективно вражати цілі на відстані у декілька сотень кілометрів і пробивати ворожий протиповітряний захист на 96%.

    “Якщо б у 2000-х роках держава нас підтримала, цей комплекс було б прийнято на озброєння ще років п’ять тому. І повірте, якщо б Україна мала його на бойовому чергуванні, Росія ніколи б не порушила нашу територіальну цілісність”, - зазначив конструктор КБ “Південне” Сергій Лось.

    Окрім цього, економічний експерт Михайло Крапивко підкреслив, що розробка подібного озброєння є вигідною для України. Вкладаючи гроші у реалізацію таких проектів держава звільняє себе від залежності від іноземних комплектуючих та технологій. Зокрема, вартість використання вітчизняного озброєння дешевше у 2-3 рази від іноземних аналогів.

    “Вкладаючи один долар сьогодні, через декілька років держава отримає вигоду у декілька разів більше. Це пов’язано як і з устаткуванням, так і з вартістю обслуговування. Тому очевидно, що власне виробництво є стратегічно важливим для України”, - підсумував Леонід Шиман.

    Робота над ракетою велася із акцентом на те, що вона при допрацюванні може бути універсальної для різних потреб ЗСУ. При використанні у інших комплексах, її характеристики дозволяють вражати наземні, морські і повітряні цілі залежно від встановленої бойової частини і системи наведення. Мобільна пускова установка “Грім-2” передбачає транспортування та запуск двох ракет типу “земля-земля”.

    Низка джерел стверджує, що дальність у 280 км є формальним обмеженням для експортної версії ракети, а для потреб власної армії дальність стрільби комплексу може бути збільшена до 450—500 км

    Якщо ж припустити, що дальність польоту буде все ж 500 кілометрів, то розмістивши такі ракети на півночі Сумської області, можна буде вражати цілі, які знаходяться в межах синього кола, зокрема, Москву. А це вже, погодьтесь, буде зовсім інша розмова з ворогом.

     

    Джерело

    Наші інтереси: 

    Час застосовувати вагомі аргументи.

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Дуже добре але:
    Поставити на озброєння згорнутий в минулому проект за 4-5 років це саботаж.При тому,що на дворі 21 сторіччя із своїми технологіями.

    1945 рік-СРСР в руїнах.1961 рік-Гагарін в космосі.При тих інструментах і крадених у німців технологіях.За 16 років із нуля запустили людину у космос.А тут за 5 років не можуть відновити згорнутий проект.

    Вірю в те, що розумію.

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