Лідерство – найважливіший фактор успіху. Як розвинути лідерські якості

На щастя, лідерами стають, а не народжуються. Як написав Пітер Друкер, «можуть існувати природжені лідери, але їх настільки мало, що вони не відіграють значимої ролі у загальній картині світу».
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На щастя, лідерами стають, а не народжуються. Як написав Пітер Друкер, «можуть існувати природжені лідери, але їх настільки мало, що вони не відіграють значимої ролі у загальній картині світу».
Лідери в основному створюють себе самі, тобто самотужки розвивають власні лідерські якості. Вони працюють над собою постійно, навчаються, зростають, і з роками стають все більш здібними та компетентними.
Лідерами, як правило, стають тоді, коли виникає ситуація, що вимагає лідерських навичок керівництва. Наприклад, менеджер може успішно працювати, виконуючи свої обов’язки протягом багатьох років і добре справлятися зі своєю роботою.
Але з настанням кризи, коли потрібні лідерські навички, справжній лідер виходить вперед, бере на себе відповідальність і опановує ситуацією.
Він або вона стає іншою людиною і виконує іншу роль.
Коли стаєте керівником, беріть ситуацію під контроль, і навіть якщо у вас є сумніви щодо того, що робити, просто дійте належним чином.
Лідерство — це головним чином ви, а не ваші вчинки.
Ви стаєте більш ефективним день у день, коли думаєте і дієте, спираючись на фундаментальні риси, що ними вирізнялися лідери протягом століть.
Ви програмуєте ці властивості у собі як індивіді, у власній поведінці, постійно приділяючи їм увагу. Ви навчаєтеся цих якостей, практикуючи їх у своїй щоденній діяльності як особистість і як лідер у вашій організації.
Чим більше ви стаєте лідером у душі, тим більш ефективними є всі ваші заходи як керівника.
За минулі роки було проведено багато досліджень, спрямованих на виявлення ознак успішних лідерів, насамперед блискучих полководців, які отримали перемогу у вирішальних битвах усупереч усій напрузі театру воєнних дій, — тобто тих, хто діяв за обставин, найбільш близьких до сучасних ринкових умов.
Було визначено понад 50 властивостей, важливих для лідерства.
Гарна новина полягає в тому, що кожній із цих рис можна навчитися і засвоїти її шляхом практики та повторення.
Лідери — далекоглядні. Вони здатні побачити майбутнє. У них є чітке і захоплююче уявлення про шлях, яким вони збираються рухатися, і мету, якої вони збираються досягнути. Ця якість відрізняє їх від менеджерів.
Уміння бачити перспективу перетворює людину на особливу особистість.
У часи стрімких та бурхливих змін корисно іноді взяти «тайм-аут». Зупиніть годинник. Розслабтеся. Приділіть певний час думкам про те, ким ви є, чого прагнете, куди рухаєтеся, і яке майбутнє ви хочете створити для себе і своєї організації.
Щоб залишатися спокійним і зосередженим під час швидких змін, ви як лідер маєте постійно ставити собі два запитання:
Ви повинні грати у власну гру, а не дозволяти несподіваним невдачам та труднощам збити вас із ніг.
Для цього необхідно створити чітке бачення мети для себе й організації та поділитися цим баченням ідеального майбутнього з людьми, які дивляться на вас і розраховують на вас як на керівника.
Почніть з особистих цінностей. У які організаційні принципи бізнесу ви вірите і за які з них ви боретеся у власній організації?
Які основні цінності та переконання підбадьорюють та мотивують вас?
Зрештою, якими є переконання, що їх ваша компанія практикує і втілює у своїй діяльності?
Різниця між лідерами та звичайними людьми полягає в тому, що перші мають чіткі переконання і не йдуть на компроміс за жодних обставин.
Звичайні люди мають розпливчасті або нечіткі принципи і йдуть на компроміси заради короткострокової вигоди.
На підставі особистих цінностей намалюйте собі ідеальне майбутнє для вашого бізнесу.
Уявіть, що маєте час, гроші, всі необхідні знання та досвід, людей і ресурси — все, що потрібно. Яким за таких умов буде ваш бізнес?
Тільки-но цінності будуть визначені й ідеальне майбутнє проясниться, окресліть місію вашої компанії, тобто детально опишіть, чого ви прагнете досягти.
Крім конкретної місії, ви повинні усвідомлювати також основну мету вашої компанії, тобто розуміти, навіщо вона існує, який внесок робить у підвищення добробуту споживачів.
Мета вашої компанії дуже важлива. Це справжній мотив існування вашого підприємства на ринку.
Упевненість у добропорядності вашої мети — це те, що дає вам можливість вперто рухатися, незважаючи на проблеми й труднощі. Це те, що підштовхує і надихає працівників на додаткові зусилля, щоб пройти зайву милю.
«Людина може витримати яке завгодно щось, якщо має достатньо вагоме навіщо», – Фрідріх Ніцше.
Нарешті, лідери — це люди, орієнтовані на досягнення мети. Встановіть конкретні, вимірні, обмежені в часі цілі й показники, яких ви мусите досягнути, щоб переміститися з тієї точки, де ви є зараз, у ту, куди націлені з вашою організацією в майбутньому.
У будь-якому випадку ясність має важливе значення.
Можливо, найважливіший внесок, який ви можете зробити для вашої організації в період швидких змін за умов ринкової конкуренції, — це допомогти всім зберігати спокій, ясний розум, цілеспрямованість і зосередженість на цінностях, баченні, місії, цілях та завданнях вашої компанії.
Це відправна точка великого лідерства.
Викладено за мотивами книги Брайана Трейсі «Як керують найкращі».
Попередня стаття: Кожна криза містить у собі нові можливості. Варто скористатись, це безкоштовно! – Брайан Трейсі
Далі буде.
Лідерські якості стають у нагоді в повсякденному житті.
Коментарі
Дуже грамотна стаття! Браян
Дуже грамотна стаття! Браян Трейсі - наша людина.
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