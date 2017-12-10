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    Лідерство – найважливіший фактор успіху. Як розвинути лідерські якості
    10.12.2017 - 20:11

    На щастя, лідерами стають, а не народжуються. Як написав Пітер Дру­кер, «можуть існувати природжені лідери, але їх настільки мало, що вони не відіграють значимої ролі у загальній кар­тині світу».

    Лідери в основному створюють себе самі, тобто самотуж­ки розвивають власні лідерські якості. Вони працюють над собою постійно, навчаються, зростають, і з роками стають все більш здібними та компетентними.

    Що таке лідерство

    Лідерами, як правило, стають тоді, коли виникає ситуація, що вимагає лідерських навичок керівництва. Наприклад, ме­неджер може успішно працювати, виконуючи свої обов’язки протягом багатьох років і добре справлятися зі своєю ро­ботою.

    Але з настанням кризи, коли потрібні лідерські нави­чки, справжній лідер виходить вперед, бере на себе відповідальність і опановує ситуацією.

    Він або вона стає іншою людиною і ви­конує іншу роль.

    Коли стаєте керівником, беріть ситуацію під контроль, і навіть якщо у вас є сумні­ви щодо того, що робити, просто дійте належним чином.

    Лідерство — це головним чином ви, а не ваші вчинки.

    Ви стаєте більш ефективним день у день, коли думаєте і ді­єте, спираючись на фундаментальні риси, що ними вирізня­лися лідери протягом століть.

    Ви програмуєте ці властивості у собі як індивіді, у власній поведінці, постійно приділяючи їм увагу. Ви навчаєтеся цих якостей, практикуючи їх у своїй що­денній діяльності як особистість і як лідер у вашій організації.

    Чим більше ви стаєте лідером у душі, тим більш ефективни­ми є всі ваші заходи як керівника.

    За минулі роки було проведено багато дослі­джень, спрямованих на виявлення ознак успішних лідерів, насамперед блискучих полководців, які отримали перемогу у вирішальних битвах усупереч усій напрузі театру воєнних дій, — тобто тих, хто діяв за обставин, найбільш близьких до сучасних ринкових умов.

    Було визначено понад 50 властивостей, важливих для лідер­ства.

    Гарна новина полягає в тому, що кожній із цих рис можна навчитися і засвоїти її шляхом практики та повторення.

    Далекоглядність — найголовніша ознака лідера

    Лідери — далекоглядні. Вони здатні побачити майбутнє. У них є чітке і захоплююче уявлення про шлях, яким вони збирають­ся рухатися, і мету, якої вони збираються досягнути. Ця якість відрізняє їх від менеджерів.

    Уміння бачити перспективу перетворює людину на особливу особистість.

    У часи стрімких та бурхливих змін корисно іноді взяти «тайм-аут». Зупиніть годинник. Розслабтеся. Приділіть певний час думкам про те, ким ви є, чого прагнете, куди рухаєтеся, і яке майбутнє ви хочете створити для себе і своєї організації.

    Щоб залишатися спокійним і зосередженим під час швидких змін, ви як лідер маєте постійно ставити собі два запитання:

    • «Що ми намагаємося зробити?» і
    • «Як ми намагаємося це зробити?».

    Ви повинні грати у власну гру, а не дозволяти несподіва­ним невдачам та труднощам збити вас із ніг.

    Для цього необ­хідно створити чітке бачення мети для себе й організації та поділитися цим баченням ідеального майбутнього з людьми, які дивляться на вас і розраховують на вас як на керівника.

    Створення бачення мети

    Почніть з особистих цінностей. У які організаційні принципи бізнесу ви вірите і за які з них ви боретеся у власній організа­ції?

    Які основні цінності та переконання підбадьорюють та мотивують вас?

    Зрештою, якими є переконання, що їх ваша компанія практикує і втілює у своїй діяльності?

    Різниця між лідерами та звичайними людьми полягає в тому, що перші мають чіткі переконання і не йдуть на компроміс за жодних обставин.

    Звичайні люди мають розпливчасті або не­чіткі принципи і йдуть на компроміси заради короткостроко­вої вигоди.

    На підставі особистих цінностей намалюйте собі ідеальне майбутнє для вашого бізнесу.

    Уявіть, що маєте час, гроші, всі необхідні знання та досвід, людей і ресурси — все, що потрібно. Яким за таких умов буде ваш бізнес?

    Тільки-но цінності будуть визначені й ідеальне майбутнє про­ясниться, окресліть місію вашої компанії, тобто детально опи­шіть, чого ви прагнете досягти.

    Крім конкретної місії, ви повинні усвідомлювати також основну мету вашої компанії, тобто розуміти, навіщо вона іс­нує, який внесок робить у підвищення добробуту споживачів.

    Мета вашої компанії дуже важлива. Це справжній мотив існування вашого підприємства на ринку.

    Упевненість у до­бропорядності вашої мети — це те, що дає вам можливість вперто рухатися, незважаючи на проблеми й труднощі. Це те, що підштовхує і надихає працівників на додаткові зусилля, щоб пройти зайву милю.

    «Людина може витримати яке завгод­но щось, якщо має достатньо вагоме навіщо», – Фрідріх Ніцше.

    Нарешті, лідери — це люди, орієнтовані на досягнення мети. Встановіть конкретні, вимірні, обмежені в часі цілі й показники, яких ви мусите досягнути, щоб переміститися з тієї точки, де ви є зараз, у ту, куди націлені з вашою організацією в май­бутньому.

    У будь-якому випадку ясність має важливе значення.

    Можливо, найважливіший внесок, який ви можете зроби­ти для вашої організації в період швидких змін за умов рин­кової конкуренції, — це допомогти всім зберігати спокій, ясний розум, цілеспрямованість і зосередженість на ціннос­тях, баченні, місії, цілях та завданнях вашої компанії.

    Це від­правна точка великого лідерства.

    Викладено за мотивами книги Брайана Трейсі «Як керують найкращі».

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    Далі буде.

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    Лідерські якості стають у нагоді в повсякденному житті.

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Дуже грамотна стаття! Браян Трейсі - наша людина.

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