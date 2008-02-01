Молитва «Отче наш» без вставок

Арійська «Добра Новина» (Євангеліє) була спотворена фарисеями шляхом внесення до первинного тексту великої кількості блокуючих вставок. Ця доля не оминула й найголовнішу євангельську молитву. Її ще називають «Господньою молитвою», оскільки її нас навчив Ісус Хрестос, Син Божий
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Коментарі
"Хліб наш насущний дай нам
"Хліб наш насущний дай нам сьогодні" - не пасивне очікування, а прохання передумов для діяльності.
Про борги. Невже найкращий
Про борги. Невже найкращий переклад "борги", а не "провини". Перше - то більш матеріальне. Друге - більш моральне. Борги потрібно повертати. Провину повернути не можна. За неї варто відповідати. У молитві просимо простити нам усвідомлені провини, а не прострочені "борги".
Є запитання до слова "НЕБЕСА"
Є запитання до слова "НЕБЕСА"..Інтуїтивно відчувається думка,що словом НЕБОг,наші предки вказали місце де не має Бога..Бог може бути лише всередині,а не назовні..Це фундаментальне розуміння,від якого дуже багато залежить.Бо той,хто шукає Бога ззовні,десь на небесах чи в іншому зовнішньому світі,знайде розчарування...
Вірю в те, що розумію.
Дякую за статтю і коментарі.
Дякую за статтю і коментарі. Чудово!
Читаю з продовженням таким:
Відкрий нам джерело Світла Твого і наповни ним дух, душу, тіло наші.
Дякую арійцям, що навчили так.
Радіймо! Тільки шляхом творення сьогодення, майбутнє вітаємо чистотою, світлом перемагаємо!
При читанні багаторазово (9
При читанні багаторазово (9 разів) молитви Отче наш без 13 рядка, у мене є відчуття сильного руху енергії в лобовій частині голови по центру в формі кола і зверху голови відчувається канал (стовп) діаметром орієнтовно 10 см. Відчуття потужні і незвичні. Думаю, що навіть, якщо немає таких відчуттів молитва діє так само потужно. Просто не всі люди однаково сприймають і приймають вібрації. Я на разі також лише так сприймаю силу Творця. (Такі відчуття з'явилися після читання Живого слова).
Нагадаю, що слово "господь"
Нагадаю, що слово "господь" вживається в Євангелії в розумінні "боголюдина". Для позначення Творця Всесвіту вживається слово "Отець" (Батько). Про це у статті Заповідь людині любити бога – це релігійна вимога ставати боголюдиною
Все, що робиться з власної волі, - добро!