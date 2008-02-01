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    Ігор Каганець, директор Інституту метафізичних досліджень Перехід-IV
    Молитва «Отче наш» без вставок
    01.02.2008 - 13:17

    Арійська «Добра Новина» (Євангеліє) була спотворена фарисеями шляхом внесення до первинного тексту великої кількості блокуючих вставок. Ця доля не оминула й найголовнішу євангельську молитву. Її ще називають «Господньою молитвою», оскільки її нас навчив Ісус Хрестос, Син Божий

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    У Його світлі (Грег Олсен, фрагмент)
    У Його світлі (Грег Олсен, фрагмент)

    Читаємо в розділі 6 «Євангелія від Матвія»:

    7. Коли ж молитесь, не говоріть зайвого, як неуки; гадають бо, що за своїм многословієм будуть вислухані.
    8. Не будьте, отже, подібні до них, бо Отець ваш небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в нього.
    9. Тож моліться так:
    Отче наш, що єси на небесах! Хай святиться ім’я Твоє;
    10. хай прийде царство Твоє; хай буде воля Твоя як на небесах, так і на землі.
    11. Хліб наш насущний дай нам днесь.
    12. І відпусти нам борги наші, як і ми відпускаємо боржникам нашим.
    13. І не введи нас у спокусу, але визволь нас від лукавого.
    14. Коли ви відпускатимете людям їхні проступки, і Отець ваш небесний відпустить вам.
    15. А коли ви не будете відпускати людям, і Отець ваш небесний не відпустить вам проступків ваших.

    Рядок 13 є вставкою з шести причин:

    1 (формальна). Рядок 14 є прямим продовженням рядка 12 (коментарем до нього), натомість рядок 13 вочевидь перериває плавний виклад думки. Євангеліє — це досконалий документ не лише з погляду змісту, але й з літературної точки зору. Тому в ньому немає хаотичного перестрибування з однієї думки до іншої. Євангельський виклад має плавний, логічний, лаконічний характер. Він достатньо простий і зрозумілий.

    2 (змістовна). «Не введи нас у спокусу»:. Спокуса — це схиляння до злого. Бог-Творець не може ввести у спокусу — ні цілеспрямовано (бо він святий), ні випадково (бо він досконалий вчитель). Спокусником є диявол. В гелленському тексті для позначення поняття «спокуса» тут використане слово πειρασμος (пейрасмос). Це ж саме слово вжито у фразі: «Ісус, знаючи їхнє лукавство, озвався: Чого мене спокушаєте, лицеміри?» (Матвій 22.18). Зазначеною вставкою святий Бог-Творець ставиться на один рівень з фарисейськими «дітьми диявола».

    3 (змістовна). «Визволь нас від лукавого»: Перекладання на Творця своїх обов’язків. Ми самі повинні визволяти себе від лукавого (лихого), тоді Творець нам у цьому допомагатиме.

    4 (з погляду «плодів»). Цей рядок майже 2 тисячоліття бентежить людей, підриває їхню віру у святість Творця, спонукає до життєвої пасивності. Результат його впливу безумовно негативний, тому його автором не може бути Ісус: «Ви пізнаєте їх по їхніх плодах; хіба збирають виноград з тернини або з будяків — смокви? Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево — плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево — плодів добрих. По їхніх плодах, отже, пізнаєте їх» (Матвій 7.16-19). Авторство згаданої вставки належить фарисеям, яких картав Ісус: «Виплекаєте добре дерево, то й плід його буде добрий; а посадите погане дерево, то й плід його буде поганий. Бо дерево пізнається з плоду. Гадючий роде, як можете говорити слова добрі, будучи злими?» (Матвій 12.33-34)

    5 (технологічна). Ця вставка дозволяє сатаністам (противникам Божим) використовувати найголовнішу хрестиянську молитву для своїх сатанинських практик. Арамейське слово «сатана» означає «противник». Головним принципом сатаністів є все робити навпаки — у протилежному напрямку, у зворотному порядку. Наприклад, згідно з їхніми уявленнями, прочитана у зворотному порядку молитва дає протилежний результат. Але щоб цією молитвою звернутися до сатани, вона повинна починатися з його імені. Саме для цього і зроблена вставка в «Господню молитву» слова «лукавого», оскільки при прочитанні у зворотному порядку вона починається зі звернення до «лукавого» (гелленською «πονηρος») — лихого, поганого, низького, брехливого, шахрайського, порочного, підлого, малодушного, безчесного, зіпсованого.

    6 (довершеність). Без вказаної вставки «Господня молитва» починається з Творця («Отче наш»), а закінчується людьми («боржникам нашим»). Тобто забезпечується зв’язок «Бог—людина», що є метою релігії («ре-лига» — «відновлення зв’язку»).

    Тому «Господня молитва» виглядає так:

    Отче наш,
    що єси на небесах!
    Хай святиться ім’я Твоє!

    Хай прийде царство Твоє,
    Хай буде воля Твоя
    як на небесах, так і на землі.

    Хліб наш насущний дай нам днесь,
    І відпусти нам борги наші,
    як і ми відпускаємо боржникам нашим.

    Додатково: Внутрішні й зовнішні молитви: різновиди, призначення, ефективність

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    В тему:
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    Святий Йосип і Діва Марія були друїдами
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    1 --- П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ
    2 --- ІСТОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗЛОЧИНУ 
    3 --- ЦЕРКВА І ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ТЕКСТИ
    4 --- МЕТАФІЗИЧНІ АРХЕТИПИ
    5 --- ВОАНЕРГЕС, тобто СИНИ ГРОМУ
    6 --- ІСУС, ЩО ОЗНАЧАЄ ЯСНИЙ 
    7 --- ХРЕСТОС І ХРІСТОС
    8 --- ХРЕСТИЯНСТВО І ЮДОХРІСТИЯНСТВО
    9 --- ДОГОВІР І ЗАПОВІТ
    10 --- АРІЇ, АРІЙЦІ, ТРИПІЛЬЦІ
    11 --- ГАЛЛИ — КЕЛЬТИ
    12 --- ПЕЛАЗГИ, ГЕЛЛЕНИ, ГРЕКИ
    13 --- МАГИ, ВОЛХВИ, ЕГРЕГОРИ, СИЛИ, БОГИ
    14 --- ВІЙНА ЗА РОЗУМ
    15 --- ПАЛІНГЕНЕЗІЯ, ТОБТО РЕІНКАРНАЦІЯ 
    16 --- ЧИ БУВ ХРЕСТОС ЮДЕЄМ?
    17 --- ПЕЙСАХ ЧИ ПЕРЕХІД?
    18 --- АРІЙСЬКА ОСНОВА ХРЕСТИЯНСТВА
    19 --- ОБЕРЕЖНІШЕ З АПОКРИФАМИ!
    20 --- ГАЛІЛЕЯНИ І ЮДЕЇ
    21 --- СИНЕДРІОН, САДУКЕЇ, ФАРИСЕЇ, КНИЖНИКИ
    22 --- ПРИТЧА ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ ВІЙНУ

    Наші інтереси: 

    Пізнаємо правдиве Слово Боже. 

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    Коментарі

    Зображення користувача Сірко Крутивус.

    "Хліб наш насущний дай нам сьогодні" - не пасивне очікування, а прохання передумов для діяльності.

    Зображення користувача Сірко Крутивус.

    Про борги. Невже найкращий переклад "борги", а не "провини". Перше - то більш матеріальне. Друге - більш моральне. Борги потрібно повертати. Провину повернути не можна. За неї варто відповідати. У молитві просимо простити нам усвідомлені провини, а не прострочені "борги".

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Є запитання до слова "НЕБЕСА"..Інтуїтивно відчувається думка,що словом НЕБОг,наші предки вказали місце де не має Бога..Бог може бути лише всередині,а не назовні..Це фундаментальне розуміння,від якого дуже багато залежить.Бо той,хто шукає Бога ззовні,десь на небесах чи в іншому зовнішньому світі,знайде розчарування...

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Майя Українська.

    Дякую за статтю і коментарі. Чудово!
    Читаю з продовженням таким:
    Відкрий нам джерело Світла Твого і наповни ним дух, душу, тіло наші.

    Дякую арійцям, що навчили так.

    Радіймо! Тільки шляхом творення сьогодення, майбутнє вітаємо чистотою, світлом перемагаємо!

    Зображення користувача Ірина Чорна.

    При читанні багаторазово (9 разів) молитви Отче наш без 13 рядка, у мене є відчуття сильного руху енергії в лобовій частині голови по центру в формі кола і зверху голови відчувається канал (стовп) діаметром орієнтовно 10 см. Відчуття потужні і незвичні. Думаю, що навіть, якщо немає таких відчуттів молитва діє так само потужно. Просто не всі люди однаково сприймають і приймають вібрації. Я на разі також лише так сприймаю силу Творця. (Такі відчуття з'явилися після читання Живого слова).

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    Нагадаю, що слово "господь" вживається в Євангелії в розумінні "боголюдина". Для позначення Творця Всесвіту вживається слово "Отець" (Батько). Про це у статті Заповідь людині любити бога – це релігійна вимога ставати боголюдиною

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