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    Новини розробки НО і мережі Міжмор’я: підсумок за листопад, плани на грудень
    07.12.2017 - 19:29

    Оновлення Народного Оглядача і мережі сайтів Intermarium.Institute, відновлення Ранкової пошти, розвиток інтерфейсу, поліпшення дизайну та інші виправлення.  

    171207rozrobka.jpg

    Розробка триває! Творимо!
    Розробка триває!

    Народний Оглядач

    У листопаді ми зайнялися виправленням несправностей у роботі системи керування розсилкою повідомлень Ранкової пошти.
    Відтепер знову працює керування розсилкою на сторінці профілю користувача. Разом з цим, систему розсилки переведено на захищений протокол https.

    Останнім часом поширення статей у мережі Facebook перестало функціонувати належним чином. Це сталося тому, що Facebook, як і більшість мереж, почав використовувати протокол Open Graph.
    Щоб виправити поширення статей НО, ми теж зробили підтримку цього протоколу. Візуально для користувачів нічого не змінилося, все працює як і раніше. Всі зміни у схованому додатковому коді, який ми віддаємо пошуковикам та соціальним мережам.

    Мережа сайтів Інституту Міжмор'я

    У жовтні для системи управлінням сайтом, що ми використовуємо для мережі Міжмор'я, вийшло чергове "мажорне" оновлення. У листопаді ми почали роботу над тестуванням цього оновлення та впровадження його для сайтів Інституту Міжмор'я. З цим оновленням було внесено багато змін у систему редагування контенту та медіа ресурсів, але ще не всі можливості вийшли з альфа версій, тож ми їх будемо впроваджувати поступово.

    Як і на НО, ми додали підтримку протоколу Open Graph, щоб і далі можна було поширювати статті по соціальним мережам.

    В переліку козаків (учасників демосів)були внесені поліпшення.
    Додали більше персональної інформації - окрім імені та аватари.

    Також внесені дрібні зміни на сторінці з каталогом сайтів Міжмор'я. 

    Intermarium.online

    Оновлено програмне забезпечення до нової мажорної версії - як у інших сайтів мережі Міжмор'я.

    Додано сторінку з каталогом сайтів Міжмор'я. 

    Плани на грудень

    • Потрібно заповнити інформацією каталог сайтів.
    • Ajax коментарі
    • Роботи з синхронізації контенту
    • Зміни у налаштуваннях хостингу
    • Поліпшення скриптів оновлення сайтів
    • Зміна дизайну Intermarium.online
    • Початок впровадження системи голосуваннь

    Еней - Вітре Гнатий

    Наші інтереси: 

    Розвиваємо мережу Intermarium.institute, творимо постіндустріальну цивілізацію.

    В тему: 
    Наш розвиток у грудні – проповідь на Intermarium.TV і писання в журналі «Гартленд»: друзі, потрібна підтримка!
    Демоси Міжмор’я і масові соціальні мережі: головна перевага Intermarium.institute щодо «фейсбуків»
    блоґ Індіана Джонс
    Гравець: 
    Індіана Джонс

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    Коментарі

    Зображення користувача Дмитро Вернигора.

    Дякую! Я сьогодні підписався на розсилку повідомлень Ранкової пошти.

    Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то... ти щасливий.                   (Г.Сковорода)

    Зображення користувача Миро Продум.

    Ну як, отримав пошту?

    Дмитро Вернигора каже:
    Дякую! Я сьогодні підписався на розсилку повідомлень Ранкової пошти.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

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