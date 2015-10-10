Головна » Блоґи » блоґ Ігор Каганець
Підписатися на Коментарі для "Праве і ліве – це зовсім не те, що ви думали"
-A A +A
    Важливість: 
    4
    Праве і ліве – це зовсім не те, що ви думали
    10.10.2015 - 18:40

    Для сучасної людини слова «праве» і «ліве» вказують напрям – плюс 90 градусів і мінус 90 градусів відносно напрямку вперед. Проте первинно слово «правий» означало напрям до мети, а «лівий» – манівці, що ведуть від мети.

    151010-bogatyr.jpg

    Направо чи наліво? Прямо!
    Направо чи наліво? Прямо!

    Звідси слово «правда» – інформація про те, як дістатися мети – див.: Істина, Правда і Віра у схемах за 5 хвилин. Тобто правий – це правдивий, а лівий – брехливий, облудний (звідси «ліва справа» – нечесна справа, «піти наліво» – збочити, вчинити нечесно).  

    Ці первинні значення слів «правий» і «лівий» залишилися в англійській мові у словах:

    «right» (райт, правий) – правильний, правдивий, прямо, належним чином, праворуч;

    «lie» (лівий) – брехня, обман, лжа.

    Натомість для позначення напрямку в давній українській мові вживалися зовсім інші слова:

    «десниця» – права рука (правиця), «одесную» – справа, порівняйте з англ. «декстер» – правий;   

    «шуя», «шуйця» – ліва рука, «ошую» – зліва, «шульга» – ліворукий (лівша).

    Як сталося, що слова «правий» (правдивий, доцільний) і «лівий» (брехливий, збочений) перетворилися на слова, що вказують напрямок одесную і ошую? Це природний процес мовної деградація, що відбиває деградацію світогляду, чи прихована стратегія «дітей диявола», тобто свідомих брехунів і маніпуляторів?

    Одне другому не заважає. Принаймні, тут легко проглядається прагнення «дітей диявола» поставити брехню в один ряд з правдою.

    Судіть самі: «правий» (правильний) – це добре, а «лівий» (брехливий) – це погано. Тут усе чітко.

    Натомість пов’язання цих слів з напрямками одесную і ошую, які є етично нейтральними, ставить поняття правда (правий) і брехня (лівий) на один щабель і також робить їх етично нейтральними. Через таку просту маніпуляцію стирається моральна різниця між правдою і брехнею, відповідно, брехня перетворюється на щось таке ж нормальне, як і правда.  

    Наприклад, феномен «правих» і «лівих» ідеологій: у сучасних реаліях вони сприймаються як щось етично нейтральне з одної площини. Можна підтримати правих, а можна й лівих. Це просто питання особистих уподобань: хтось вважає хорошими правих, а хтось лівих. Яка різниця?

    Насправді «правий» означає правдивий, божий, а «лівий» – брехливий, сатанинський. Завдяки розумінню цього факту різниця між традиціоналістами (правими) і комуністами (лівими) стає очевидною.

    Що робити?

    Для початку варто усвідомити первинні, а отже істинні значення слів «лівий» і «правий». А як буде далі – життя покаже. Принаймні, маємо ще одну тему для майбутньої мовної реформи.

    Творімо разом мову Сенсар! 

    Наші інтереси: 

    Справжні реформи починаються з виправлення імен.

    В тему: 
    Праві та ліві: базові політичні ідеології та їх порівняльний аналіз (відео)
    Постіндустріальна держава громад та її вороги
    блоґ Ігор Каганець
    Гравець: 
    Ігор Каганець

    Теги:

    2130

    Коментарі

    Зображення користувача Вишеслава Звенигора.

    Як слова "ошую" і "одесную" правильно вживати в реченні? Бо для мене вони звучать, як дієслова. На приклад: Я тебе ошую зараз. Звучить загрозливо))

    Зображення користувача Ельф Цілісний.

    одесно, ошуйо

    Хай буде!

    Зображення користувача Арсен Дубовик.

    "Піти на ліво" - це те саме, що "вскочити в гречку" ;-), або ж - "ходити манівцями".
    "ліво", "облудно", "ходити довкола" (але не в колі!)

    До Творця таки прямо, тому то "наша справа - ПРАВа":
    "правильна", "випрямлена", "спрямована", "випростана", "проста" - ПРЯМА!

    Хай буде!

    "Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

    Зображення користувача Миро Продум.

    Прив’язка "лівого" (лживого) до "шуї" призвела до дискримінації шульг. Це також треба виправляти, адже шуйця нічим не гірша за десницю.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Миро Продум.

    "Ліве", "лож", болгарське "лъжа" і англійське "lie" - слова одного кореня.
    З погляду фоносемантики слова "пра" й "лі" сприймаються як антоніми.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Зоріна Небокрай.

    Навіть дуже цікаво. Тільки ось для мене не має значення, що ліве - це щось "не туди".
    Напишу своє бачення.
    Якщо ліве- це брехливе чи нереальне, то це можна вважати думкою, сном, мрією, планом, ідеєю. Видумка- це брехня, неіснуюче. Тоді праве - це матерія, життя, реальність, рух, зміна. Те, що існує, записано, залишений слід.
    Ліве можна вважати неживим чи неіснуючим, тоді як праве без лівого не оживе. Тому я думаю, що завдяки одному розвивається інше. Видумка несе розвиток.
    А шлях прямий тому, що ні одній зі сторін не надається перевага, вони рівноцінні. І це прямо називається гармонією, значить, що плануй і дій. Це як спокій, що рухається чи невидимий рух.
    Якщо ліве зробили чимось недобрим,то певно для того, щоби забрати в людей мрію. Друзі, та я і в диявола не вірю, бо ми створюємо те, про що думаємо.

    Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

    Зображення користувача Зоріна Небокрай.

    Отже правдою бачимо те, що записане, те, що відбулось. А те чого ще не було - брехнею, щось придумане. Автоматично виявиться, що минуле є правдою, а майбутнє брехнею. Бо видумка - ще не записана, не здійснилась.
    Отже, дійсниться сила правди- минулого, старого і повторюваного. Воно записане, завчене, традиційне і неминуче.
    Якщо дійснити брехню - видумку, нове, дивне, невидиме, то вона спонукає до дії : перевіряти, взнавати, творити, йде рух.
    Обман- це так цікаво, а те, що ми не вміємо розрізнити, то проблема індивідуальна. Це значить, що кожний повинен удосконалитись в собі, щоби не засуджувати видумки, а посміятись над ними. Адже всі знаємо, що діти видумують свої пригоди.

    Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

    Зображення користувача Миро Продум.

    В обох випадках йдеться про інформацію (план, мрія, наміри, бажання). Але правда - це інформація, що веде до мети, а брехня (облуда, лжа) - веде на манівці (не веде до мети, тягне у бік).

    Зоріна Небокрай каже:
    Отже правдою бачимо те, що записане, те, що відбулось. А те чого ще не було - брехнею, щось придумане. Автоматично виявиться, що минуле є правдою, а майбутнє брехнею. Бо видумка - ще не записана, не здійснилась.
    Отже, дійсниться сила правди- минулого, старого і повторюваного. Воно записане, завчене, традиційне і неминуче.
    Якщо дійснити брехню - видумку, нове, дивне, невидиме, то вона спонукає до дії : перевіряти, взнавати, творити, йде рух.
    Обман- це так цікаво, а те, що ми не вміємо розрізнити, то проблема індивідуальна. Це значить, що кожний повинен удосконалитись в собі, щоби не засуджувати видумки, а посміятись над ними. Адже всі знаємо, що діти видумують свої пригоди.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Михайло Харачко.

    Істину можна знайти в карпатських говірках, де є такі вирази:
    йти направо (наголос на 1-му складі) - йти прямо навпростець,
    правити -рівняти,
    правило - будівельний інструмент для вирівнювання підлоги, стін.

    Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

    Зображення користувача Зоріна Небокрай.

    Знаєш, що я подумала зараз? Що ми заставляємо всіх говорити про те, що сталось. Правда- це те, що сталось. Що їв сьогодні, як тобі спалось, куди ходив?
    Чи цікаво тобі відповідати на такі запитання? Чи радіє твоя душа? Чи хочеться тобі згадувати про це? Здається, що енергія відтікає.

    І ось, складати якісь плани: куди поїхати, що приготовити, як розмалювати- відразу ж енергія добавляється, йде заряд. Ми перемикаємось на іншу хвилю, наші очі піднімаються вгору і прислухаємось в глибину себе.
    Так, по відчуттях можна догадатись, що є добре, а що погано.
    Звичайно, якщо ситуації без стресу, коли не потрібно психологічно розвантажитись, коли емоції не зашкалюють.

    Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

    Зображення користувача Ельф Цілісний.

    Так, з майбутнього іде потік енергії.

    Хай буде!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Так, світле майбутнє притягує і живить енергетично.

    Те, що існує - це істина. А правда - це те, що веде до мети, до "того, що має бути", до майбутнього. Правда дає силу і енергію.

    Тому треба вчитися у минулого, жити в теперішньому (в істині), але дивитися у світле майбутнє і живитися від нього енергією Світла.

    Зоріна Небокрай каже:
    Знаєш, що я подумала зараз? Що ми заставляємо всіх говорити про те, що сталось. Правда- це те, що сталось. Що їв сьогодні, як тобі спалось, куди ходив?
    Чи цікаво тобі відповідати на такі запитання? Чи радіє твоя душа? Чи хочеться тобі згадувати про це? Здається, що енергія відтікає.
    І ось, складати якісь плани: куди поїхати, що приготовити, як розмалювати- відразу ж енергія добавляється, йде заряд. Ми перемикаємось на іншу хвилю, наші очі піднімаються вгору і прислухаємось в глибину себе.
    Так, по відчуттях можна догадатись, що є добре, а що погано.
    Звичайно, якщо ситуації без стресу, коли не потрібно психологічно розвантажитись, коли емоції не зашкалюють.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Юр Цікавий.

    Брехня, лжа, обман - це не видумування, це свідоме заперечення існуючого з якоюсь метою. Можна промовчати, або відкрито відмовитися від відповіді, але не брехати.
    Для несвідомого є інше слово - помилка.
    Плани, мрії - це просто інша реальність.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Коментар з фейсбуку:

    Jaroslav Swes:

    синоніми ліворукості - лівша, шульга, шуйця, шулепа, пакша, пакіла, люкша, малькут.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Коментар з Фейсбуку: Ростислав Барчан

    Схожа ситуація і в португальській мові:
    esquerda - зліва,
    direita - справа , але коли direito, то це прямо, вірним шляхом. Звідси директор.... Той, який направляє правильно.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Арсен Дубовик.

    Згадаймо ще "православіє", яке є по суті іудохрістіанством східного обряду (згадаймо, що "іудохрістіанством західного обряду" є католицтво).
    Перекручене вчення Ісуса Хреста аж ніяк не "правдиве славлення"!
    Тут знову маніпулювання...

    Цитата:
    Насправді «правий» означає правдивий, божий, а «лівий» – брехливий, сатанинський. Завдяки розумінню цього факту різниця між традиціоналістами (правими) і комуністами (лівими) стає очевидною.

    "Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

    Зображення користувача Арсен Дубовик.

    Про правду. Матеріал "в тему":
    Сергій Маковецький (актор = гравець):
    "Є запитання, які я не люблю... [наприклад] "?чи правда що...".
    [своїми запитаннями] ...ви мене весь час повертаєте в минуле, про що я також не люблю згадувати... не тому, що воно погане, воно геніальне(!) минуле. Але я думаю, що згадування минулого не рухає людину вперед. Я пам´ятаю його і мені цього достатньо" (відео-джерело).

    Хм! Думка С.Маковецького суголосна провіщеному Зоріною )

    Зоріна Небокрай каже:
    Знаєш, що я подумала зараз? Що ми заставляємо всіх говорити про те, що сталось. Правда- це те, що сталось. Що їв сьогодні, як тобі спалось, куди ходив?
    Чи цікаво тобі відповідати на такі запитання? Чи радіє твоя душа? Чи хочеться тобі згадувати про це? Здається, що енергія відтікає.
    І ось, складати якісь плани: куди поїхати, що приготовити, як розмалювати- відразу ж енергія добавляється, йде заряд. Ми перемикаємось на іншу хвилю, наші очі піднімаються вгору і прислухаємось в глибину себе.
    Так, по відчуттях можна догадатись, що є добре, а що погано.
    Звичайно, якщо ситуації без стресу, коли не потрібно психологічно розвантажитись, коли емоції не зашкалюють.

    "Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    Розвиток відбувається не по колу і не по прямій, а по спіралі. Тому наше найближче майбутнє починає резонувати з тим, що було тисячі років тому.

    Арсен Дубовик каже:
    Про правду. Матеріал "в тему":
    Сергій Маковецький (актор = гравець):
    "Є запитання, які я не люблю... [наприклад] "?чи правда що...".
    [своїми запитаннями] ...ви мене весь час повертаєте в минуле, про що я також не люблю згадувати... не тому, що воно погане, воно геніальне(!) минуле. Але я думаю, що згадування минулого не рухає людину вперед. Я пам´ятаю його і мені цього достатньо" (відео-<a href="https://youtu.be/Q62Z8YDF4bg" class="bb-url" rel="nofollow">джерело</a>).
    Хм! Думка С.Маковецького суголосна провіщеному Зоріною )
    Зоріна Небокрай каже:<blockquote class="bb-quote-body">Знаєш, що я подумала зараз? Що ми заставляємо всіх говорити про те, що сталось. Правда- це те, що сталось. Що їв сьогодні, як тобі спалось, куди ходив?
    Чи цікаво тобі відповідати на такі запитання? Чи радіє твоя душа? Чи хочеться тобі згадувати про це? Здається, що енергія відтікає.
    І ось, складати якісь плани: куди поїхати, що приготовити, як розмалювати- відразу ж енергія добавляється, йде заряд. Ми перемикаємось на іншу хвилю, наші очі піднімаються вгору і прислухаємось в глибину себе.
    Так, по відчуттях можна догадатись, що є добре, а що погано.
    Звичайно, якщо ситуації без стресу, коли не потрібно психологічно розвантажитись, коли емоції не зашкалюють.</blockquote>

    Все, що робиться з власної волі, - добро!

    Новини від RedTram - для збільшення прихильників НО

    Loading...
     
    Форум Підтримати сайт Довідка