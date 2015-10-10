Праве і ліве – це зовсім не те, що ви думали

Для сучасної людини слова «праве» і «ліве» вказують напрям – плюс 90 градусів і мінус 90 градусів відносно напрямку вперед. Проте первинно слово «правий» означало напрям до мети, а «лівий» – манівці, що ведуть від мети.
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Коментарі
Як слова "ошую" і "одесную"
Як слова "ошую" і "одесную" правильно вживати в реченні? Бо для мене вони звучать, як дієслова. На приклад: Я тебе ошую зараз. Звучить загрозливо))
одесно, ошуйо
одесно, ошуйо
Хай буде!
"Піти на ліво" - це те саме,
"Піти на ліво" - це те саме, що "вскочити в гречку" ;-), або ж - "ходити манівцями".
"ліво", "облудно", "ходити довкола" (але не в колі!)
До Творця таки прямо, тому то "наша справа - ПРАВа":
"правильна", "випрямлена", "спрямована", "випростана", "проста" - ПРЯМА!
Хай буде!
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Прив’язка "лівого" (лживого)
Прив’язка "лівого" (лживого) до "шуї" призвела до дискримінації шульг. Це також треба виправляти, адже шуйця нічим не гірша за десницю.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
"Ліве", "лож", болгарське
"Ліве", "лож", болгарське "лъжа" і англійське "lie" - слова одного кореня.
З погляду фоносемантики слова "пра" й "лі" сприймаються як антоніми.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Навіть дуже цікаво. Тільки
Навіть дуже цікаво. Тільки ось для мене не має значення, що ліве - це щось "не туди".
Напишу своє бачення.
Якщо ліве- це брехливе чи нереальне, то це можна вважати думкою, сном, мрією, планом, ідеєю. Видумка- це брехня, неіснуюче. Тоді праве - це матерія, життя, реальність, рух, зміна. Те, що існує, записано, залишений слід.
Ліве можна вважати неживим чи неіснуючим, тоді як праве без лівого не оживе. Тому я думаю, що завдяки одному розвивається інше. Видумка несе розвиток.
А шлях прямий тому, що ні одній зі сторін не надається перевага, вони рівноцінні. І це прямо називається гармонією, значить, що плануй і дій. Це як спокій, що рухається чи невидимий рух.
Якщо ліве зробили чимось недобрим,то певно для того, щоби забрати в людей мрію. Друзі, та я і в диявола не вірю, бо ми створюємо те, про що думаємо.
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!
Отже правдою бачимо те, що
Отже правдою бачимо те, що записане, те, що відбулось. А те чого ще не було - брехнею, щось придумане. Автоматично виявиться, що минуле є правдою, а майбутнє брехнею. Бо видумка - ще не записана, не здійснилась.
Отже, дійсниться сила правди- минулого, старого і повторюваного. Воно записане, завчене, традиційне і неминуче.
Якщо дійснити брехню - видумку, нове, дивне, невидиме, то вона спонукає до дії : перевіряти, взнавати, творити, йде рух.
Обман- це так цікаво, а те, що ми не вміємо розрізнити, то проблема індивідуальна. Це значить, що кожний повинен удосконалитись в собі, щоби не засуджувати видумки, а посміятись над ними. Адже всі знаємо, що діти видумують свої пригоди.
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!
В обох випадках йдеться про
В обох випадках йдеться про інформацію (план, мрія, наміри, бажання). Але правда - це інформація, що веде до мети, а брехня (облуда, лжа) - веде на манівці (не веде до мети, тягне у бік).
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Істину можна знайти в
Істину можна знайти в карпатських говірках, де є такі вирази:
йти направо (наголос на 1-му складі) - йти прямо навпростець,
правити -рівняти,
правило - будівельний інструмент для вирівнювання підлоги, стін.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Знаєш, що я подумала зараз?
Знаєш, що я подумала зараз? Що ми заставляємо всіх говорити про те, що сталось. Правда- це те, що сталось. Що їв сьогодні, як тобі спалось, куди ходив?
Чи цікаво тобі відповідати на такі запитання? Чи радіє твоя душа? Чи хочеться тобі згадувати про це? Здається, що енергія відтікає.
І ось, складати якісь плани: куди поїхати, що приготовити, як розмалювати- відразу ж енергія добавляється, йде заряд. Ми перемикаємось на іншу хвилю, наші очі піднімаються вгору і прислухаємось в глибину себе.
Так, по відчуттях можна догадатись, що є добре, а що погано.
Звичайно, якщо ситуації без стресу, коли не потрібно психологічно розвантажитись, коли емоції не зашкалюють.
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!
Так, з майбутнього іде потік
Так, з майбутнього іде потік енергії.
Хай буде!
Те, що сталося (минуле) - це
Так, світле майбутнє притягує і живить енергетично.
Те, що існує - це істина. А правда - це те, що веде до мети, до "того, що має бути", до майбутнього. Правда дає силу і енергію.
Тому треба вчитися у минулого, жити в теперішньому (в істині), але дивитися у світле майбутнє і живитися від нього енергією Світла.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Брехня, лжа, обман - це не
Брехня, лжа, обман - це не видумування, це свідоме заперечення існуючого з якоюсь метою. Можна промовчати, або відкрито відмовитися від відповіді, але не брехати.
Для несвідомого є інше слово - помилка.
Плани, мрії - це просто інша реальність.
Коментар з фейсбуку:
Коментар з фейсбуку:
Jaroslav Swes:
синоніми ліворукості - лівша, шульга, шуйця, шулепа, пакша, пакіла, люкша, малькут.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Коментар з Фейсбуку:
Коментар з Фейсбуку: Ростислав Барчан
Схожа ситуація і в португальській мові:
esquerda - зліва,
direita - справа , але коли direito, то це прямо, вірним шляхом. Звідси директор.... Той, який направляє правильно.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Згадаймо ще "православіє",
Згадаймо ще "православіє", яке є по суті іудохрістіанством східного обряду (згадаймо, що "іудохрістіанством західного обряду" є католицтво).
Перекручене вчення Ісуса Хреста аж ніяк не "правдиве славлення"!
Тут знову маніпулювання...
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Про правду. Матеріал "в тему"
Про правду. Матеріал "в тему":
Сергій Маковецький (актор = гравець):
"Є запитання, які я не люблю... [наприклад] "?чи правда що...".
[своїми запитаннями] ...ви мене весь час повертаєте в минуле, про що я також не люблю згадувати... не тому, що воно погане, воно геніальне(!) минуле. Але я думаю, що згадування минулого не рухає людину вперед. Я пам´ятаю його і мені цього достатньо" (відео-джерело).
Хм! Думка С.Маковецького суголосна провіщеному Зоріною )
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Розвиток відбувається не по
Розвиток відбувається не по колу і не по прямій, а по спіралі. Тому наше найближче майбутнє починає резонувати з тим, що було тисячі років тому.
Все, що робиться з власної волі, - добро!