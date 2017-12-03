Скіфи були фашистами. Однозначно.

Ідея фашизму і його символіка мають давнє українське походження – про це повідомляє Плутарх в історії про скіфського царя Скілура, який правив у 2 ст. до н. е.
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Ідея фашизму і його символіка мають давнє українське походження – про це повідомляє Плутарх в історії про скіфського царя Скілура, який правив у 2 ст. до н. е.
Італійське слово фашизм походить від «фашина», що означає «в’язанка», «сніп». «Фашина» ж походить від латинського fascia (перев’язь) або fascis (зв’язка, пучок). Всі індоєвропейські (індоарійські) слова мають давньоукраїнське походження, тож очевидно, що латинське слово «фасція» (вязкія) – це спотворене українське «в’язанка».
Символом італійського фашизму був пучок перев’язаних прутів – символ державної і національної єдності. Це й зрозуміло, адже фашизм – це національна єдність. «Один за всіх і всі за одного» – цілком фашистське гасло.
В’язанка як символ фашизму також має давнє українське походження. Існує легенда про скіфського царя Скілура (2 ст. до н. е.), яку повідомив давньогрецький письменник Плутарх, що жив у I-II ст. н. е.
За свідченням цього античного автора, перед своєю смертю Скілур наказав скликати всіх своїх синів і наближених. Разом їх було 80 осіб.
Коли вони прийшли, Скілур запропонував їм взяти по дротику і переломити його. Кожен без зусиль виконав волю царя.
Тоді Скілур взяв разом 80 дротиків і наказав зламати всю зв’язку. Це виявилося неможливим.
«Якщо ви будете триматися разом, – сказав цар, – то будете сильні й нездоланні, але якщо між вами не буде міцного союзу – вас легко перемогти».
Як бачимо, в якості символу національної єдності (скуфії, союзу, зібрання) Скілур представив нащадкам в’язку дротиків (фашину). Його настанова триматися купи – відверто фашистська. Скіфський цар заповів нащадкам залишатися фашистами.
Фашизм – це різновид націоналізму, див.: Націоналізм, етатизм, лібералізм: виправлення імен, порівняльний аналіз
Досліджуємо походження понять.
Коментарі
Це я навів легенду про
Це я навів легенду про Скілура в пізніших переказах. Плутарх її описав лаконічніше:
"Скілур, у якого було 80 синів, запропонував їм, умираючи, в’язку стріл, щоб кожен спробував її розламати; але всі відмовилися. Тоді він, виймаючи стріли по одній, переламав їх усіх без зусиль і сказав у повчанні, що всі вони будуть сильними, поки стоять заодно, і стануть безсилими, як тільки роз’єднаються і посваряться".
Джерело
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Цікаво, що раніше ця істина
Цікаво, що раніше ця істина замовчувалася!
Респект другу Ігорю!
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
Може нам замінити
Може нам замінити скомпроментований паразитами термін "фашизм" на термін "снопізм" чи "сніпізм".
Вірю в те, що розумію.
У нас вже є Національний
У нас вже є Національний Солідаризм - цього досить.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Паразити паплюжать і
Паразити паплюжать і компрометують все, що їм не підходить для власних потреб! Тому не треба потурати їм і починати перейменовувати усталені поняття.
Новоязи вносять хаос!
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
"В´язанка" народів в будь
"В´язанка" народів в будь якій імперії (у т.ч. совєцькій) також має фашистське походження?
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)