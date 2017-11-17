Ієрархічне впорядкування знань для нового світу: «простір», «час», «дія»

Будь-який інформаційний масив можна впорядкувати різними способами. Ми використаємо власний порядок, який найкраще підходить для досягнення саме нашої мети.
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Будь-який інформаційний масив можна впорядкувати різними способами. Ми використаємо власний порядок, який найкраще підходить для досягнення саме нашої мети.
Згідно з арійським підходом, всі елементи класифікації перебувають у відносинах чіткої ієрархії, тобто завжди є щось найголовніше, яке завжди стоїть на першому місці. Почнемо з головної ієрархії. Вона структурує інформаційний простір, йдучи від загального до конкретного. Умовно назвемо її "Простір".
Найширшим є поняття світогляду. Його можна визначити як сукупність уявлень, переконань, оцінок, поглядів, принципів, правил, обрядів, народної мудрості, забобонів, звичок тощо. Світогляд розділяємо на арійський і неарійський. Нас цікавить перший.
Усю інформацію, яка відповідає нашим уявленням про світ або є корисною для нашої справи, відносимо до арійського світогляду.
Все інше належить до неарійського світогляду, безпосередньо нас не стосується і, щиро кажучи, мало цікавить.
Арійський світогляд реалізується в арійському способі життя, який позначаємо словом «арійство». Тобто арійський світогляд – це теорія, натомість арійство – це практика.
Отже, перша дихотомія: арійський світогляд – неарійський світогляд.
Якщо арійський світогляд виголошує певні принципи і цілі, то аріянство їх активно реалізує. Аріянство – це активні знання, це єдність теорії і практики.
Активний підхід до знань притаманний релігії (від «ре-лига» – «відновлення зв’язку»). Йдеться про відновлення зв’язку між людським і божественним, в результаті якого людина перетворюється на боголюдину (в термінах Міжмор’я – на безсмертного ельфа). Аріянство – це релігія в істинному сенсі цього слова.
Аріянство – це релігійний, а тому цілеспрямований і цілісний компонент арійського світогляду.
Усе інше – це нерелігійна частина арійського світогляду, відтак вона нецілеспрямована і нецілісна (допускається розрив між теорією і практикою).
Нашу спільноту цікавить саме аріянство – активний компонент арійського світогляду.
Отже, арійський світогляд розділяємо на аріянство (релігія) і неаріянство (не-релігія).
Головна увага аріянства зосереджена на роботі з людським духом – з духовною сутністю людини і духовним світом (світом духів). Спроможність духу творити (творчо вирішувати завдання) позначається словом «розум» (відання), гелленською «ноус» (νόος), латинською «раціо» (ratio). Тому аріянство – це розумна релігія, або релігія знань, відання, науки.
Аріянство розділяємо на філософію і мистецтво.
Ця дихотомія пов’язана з двома півкулями людського мозку і, відповідно, двома типами мислення. Ліва півкуля відповідає за вербально-логічне (дискретне) мислення, а права півкуля – за образно-емоційне (аналогове) мислення. Відтак все, що стосується першого типу мислення відносимо до філософії, а все інше – до мистецтва. Оскільки нас цікавить аріянство, то йдеться про аріянську філософію і аріянське мистецтво.
Аріянська філософія охоплює все, що відповідає аріянству і стосується вербально-логічного мислення.
Аріянське мистецтво охоплює все, що відповідає аріянству і стосується образно-емоційного мислення, включаючи роботу з фізичним тілом (бойові мистецтва, танці, співи тощо).
Структура філософії відповідає структурі Всесвіту, в якому є видима природа, людина, невидимі світи, а також їх взаємодія. Відтак є філософія філософія штучного (техніка), природного (натурфілософія), філософія людини (етика, звичай), філософія надприродного (метафізика) і філософія політики (творчий синтез природного, людського і надприродного).
Філософія політики є синтетичною дисципліною, яка оперує знаннями про природне, людське і надприродне, тому її ставимо на перше місце.
Далі йде метафізика («вище фізики»), оскільки вона досліджує божественну першопричину, духовний і душевний (психічний) світи.
Після неї йде етика («звичай», «традиція»), яка досліджує людину та суспільство («велику людину») і пропонує дієві правила поведінки.
Четверте місце посідає натурфілософія, яка досліджує феномени природи (тварини, рослини, мінерали, речовини тощо) – це «фізика» в широкому сенсі цього слова.
П’яте місце посідає філософія штучної природи (техносфери) – філософія техніки.
В результаті отримуємо просту і зрозумілу філософську ієрархію:
Людина має 5 органів чуття: 1) дотик і рівновага, 2) зір, 3) слух, 4) смак, 5) нюх. Структура мистецтва відповідає цим органам чуття:
Ми не претендуємо на те, що запропонована ієрархія під умовною назвою «Простір» є ідеальною. Досить того, що вона відповідає нашим інтересам. Це ж саме стосується і двох наступних ієрархій.
Ієрархія під умовною назвою «Час» структурує інформацію на три частини:
1) минуле, наука, теорія, досвід;
2) сучасне, актуальне, практика, технології, процеси, освіта, проблеми;
3) майбутнє, тенденції, стратегії, розвиток, пропозиції, шляхи вирішення проблем, дослідження, футурологія.
Погляньмо, що відбувається на перетині ієрархій «Простір» і «Час» на прикладі політичної філософії. Внаслідок структурування на минуле, сучасне і майбутнє отримуємо три підрозділи політичної філософії:
1) політологія (політична наука, теорія, історія);
2) політичні технології (політична практика);
3) політична аналітика (осмислення взаємодії теорії і практики, тенденції, політична футурологія).
Аріянство орієнтоване на цілеспрямоване перетворення світу. Головними діячами цього перетворення є демоси – самокеровані спільноти персонально знайомих людей. Демоси об’єднуються в ієрархічну динамічну мережу – «екосистему демосів».
Базова структура демосів орієнтована на виконання 5 ключових соціальних функцій, які розташовані в такому ієрархічному порядку:
1) голова: лідерство (відповідальне управління);
2) радник: науково-мистецьке забезпечення;
3) правник: правове забезпечення (справедливість);
4) захисник (шериф): силова підтримка (безпека);
5) скарбник: економічна підтримка (господарство).
Кожен член демосу належить до одного з цих 5 секторів, будучи його керівником (голова, радник, правник...) або помічником керівника (першим, другим, третім...)
Для всіх публікацій на сайті «Народний Оглядач» та сайтах дипломних проектів і демосів Інституту Міжмор’я можемо запровадити стандартний класифікатор з трьома групами позначок:
1. «Простір» (тема):
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’2. «Час» (підтема):
3. «Дія» (спеціалізація):
1. Оскільки ієрархія «Простір» – це відкритий список, то можемо систематизувати всі публікації за відповідністю певним темам.
2. По кожній темі можна відібрати підтему, використовуючи одну з трьох ознак ієрархії «Час», якими є «наука» (усталений досвід), «практика» (актуальний стан) і «розвиток» (проблеми і перспективи).
3. Кожен учасник демосу, застосувавши одну з 5 ознак ієрархії «Дія», може знайти ту спеціалізацію, що відповідає саме його сектору в демосі. Наприклад, в підтемі «політична аналітика» можна знайти інформацію про лідерство, наукове забезпечення, правові аспекти, безпеку і економічне підґрунтя.
Таким чином, для пошуку інформації будемо використовувати три типи фільтрів, обираючи по кожному якесь конкретне значення з випадаючого меню або «все».
Можемо спробувати і перевірити ефективність такого підходу.
Що скажете?
Діліться думками у коментарях!
Продовження: Релігія – це відновлення зв’язків
Впорядковуємо знання, наводимо лад.
Коментарі
Добра ідея. Дасть змогу
Добра ідея. Дасть змогу оприділитися, хто до якого простору більше тяготіє. І таким чином вибрати, де працюється добре, а де варто прикласти більше зусиль.
Si vis pacem, para bellum
На мій погляд, треба розкрити
На мій погляд, треба розкрити що мається на увазі під "неаріянство (не-релігія)".
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
Так. Настав час глибше
Так. Настав час глибше розкрити поняття релігії. Це дещо серйозніше, ніж нам досі здавалося.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Зараз поняття "політика"
Зараз поняття "політика" настільки спаплюжене,що бачити його вище поняття "метафізика" якось незручно.
Також називаючи усі світові "релігії" як "не релігії" можемо загрузнути у просторі боротьби.
Вірю в те, що розумію.
Це наша внутрішня
Це наша внутрішня термінологія, адже згідно з нашою релігією все треба називати своїми справжніми іменами. Конфуцій це називав "виправленням імен".
Релігії називаємо релігіями, а все інше - віровченнями або конфесійними вченнями.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
У сучасному світі високе
У сучасному світі високе поняття "політика" поставлене з ніг на голову. Які перші асоціації виникають при вживанні слова "політики"? Брехуни, маніпулятори, корупціонери, пристосуванці, невігласи, крадії тощо.
Якщо ми хочемо, щоб у новому світі відбувалась правильна політика, цьому слову треба повернути його істинне значення і високу гідність.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Замість політика можна
Замість політика можна вживати слово управління. Суть та сама, але сприймається краще.
Хай буде!
Мені також здається,що слово
Мені також здається,що слово "політика" ми повинні замінити на якесь інше.
Вірю в те, що розумію.
"Політика" - ширше поняття
"Політика" - ширше поняття ніж "управління", ні?
До речі, "управління" - це те ж "керівництво"...
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
Так, політика ширше, ніж
Так, політика ширше, ніж управління. Обов’язковою ознакою політики є наявність багатьох об’єктів управління і відповідальність того, хто здійснює управління.
Натомість "управління" має вузьке значення. Наприклад, можна управляти конем, але це не буде політикою.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Гарно розкрито поняття
Гарно розкрито поняття "політика" в повісті Френка Герберта "Дюна":
"-- Політика, -- закінчив за неї Пол.
-- Кулл вахад! -- вигукнула стара і сердито поглянула на Джесіку.
-- Я нічого йому не розповідала, -- заперечила та.
Преподобна мати звернулася до Пола:
-- Ти висловив чудову здогадку. Дійсно, політика. Саме її потребує людський рід, щоб не переривалася його нитка. Однак у цьому разі завжди слід мати на увазі, що між вищими інтересами суспільства і тваринними інстинктами існує нерозривний зв´язок. Неможна порушувати його, якщо ти турбуєшся про майбутні покоління."
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
НЕ варто замінювати усталені
НЕ варто замінювати усталені давні поняття тільки тому, що їх спаплюжили політичні авантюристи. Таким чином вноситься хаос в наукову термінологію та словники.
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
Нам ще треба дати визначення
Нам ще треба дати визначення поняттям "простір" і "час", хоча б у першому наближенні.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Простір - це сукупність
Простір - це сукупність станів, які може займати система.
Хай буде!
Відчуття часу є наслідком
Відчуття часу є наслідком спостереження за процесом, в якому система змінює свої стани.
Хай буде!
Додав п’ятий компонент
Додав п’ятий компонент філософії: філософія штучної природи (техносфери) – філософія техніки.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Цікаво простежити
Цікаво простежити відповідність між 5 компонентами філософії і 5 секторами в демосах:
Щось у цьому є. Принамні, видно, хто на чому має спеціалізуватися.
Наприклад, силовик - на натурфілософії. Можливо, мається на увазі передусім біологія і боротьба за існування. Силовики працюють з тими, хто не сприймає людських правил, натомість веде себе "натурально", тобто як тварина.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Для позначення вищої політики
Для позначення вищої політики можемо застосувати термін "метаполітика".
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Структура мистецтва
Структура мистецтва відповідає нашим органам чуття:
1. Дотик, рівновага: танці, оздоровлюючі та бойові мистецтва (це синтетичний рівень, який використовує нижчі рівні).
2. Зір: образотворче мистецтво (відео).
3. Слух: аудіомистецтво, красномовство (риторика), пісні.
4. Смак: кулінарне мистецтво.
5. Нюх: мистецтво ароматів.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Який орган чуття має Інтуіція
Який орган чуття має Інтуіція?
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Інтуїція - це отримання
Інтуїція - це отримання інформації з неусвідомленого внутрішнього джерела.
Розрізняється вища і нижча інтуїція.
Вища інтуїція - це підказки власної духовної сутності. Це голос власного розуму (надсвідомості).
Нижча інтуїція - це інформація з підсвідомості, тобто з "вінчестера" нашої довгострокової пам’яті, де зберігається багато неусвідомленої інформації.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Тобто, іншими словами,
Тобто, іншими словами, Інтуїція - це "канал зв´язку"? Засіб забезпечення релігії.... , отже "відновлення зв´язків" залежить від розвитку інтуїції (прочищення каналу).
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Так. Інтуїція дозволяє
Так. Інтуїція дозволяє отримувати інформацію напряму - з надсвідомості або підсвідомості - без застосування інтелекту (свідомості, его, логіки, психічного Я).
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Дивовижна симетрія: маємо 5
Дивовижна симетрія: маємо 5 компонентів філософії, 5 компонентів мистецтва і 5 ролей у демосах.
Цікаві результати дає співставлення 5 компонентів мистецтва і 5 ролей у демосах:
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Ця симетрія є наслідком
Ця симетрія є наслідком відображення.
Хай буде!