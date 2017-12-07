Новини розробки НО і мережі Міжмор’я: підсумок за листопад, плани на грудень

Оновлення Народного Оглядача і мережі сайтів Intermarium.Institute, відновлення Ранкової пошти, розвиток інтерфейсу, поліпшення дизайну та інші виправлення.
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Оновлення Народного Оглядача і мережі сайтів Intermarium.Institute, відновлення Ранкової пошти, розвиток інтерфейсу, поліпшення дизайну та інші виправлення.
У листопаді ми зайнялися виправленням несправностей у роботі системи керування розсилкою повідомлень Ранкової пошти.
Відтепер знову працює керування розсилкою на сторінці профілю користувача. Разом з цим, систему розсилки переведено на захищений протокол https.
Останнім часом поширення статей у мережі Facebook перестало функціонувати належним чином. Це сталося тому, що Facebook, як і більшість мереж, почав використовувати протокол Open Graph.
Щоб виправити поширення статей НО, ми теж зробили підтримку цього протоколу. Візуально для користувачів нічого не змінилося, все працює як і раніше. Всі зміни у схованому додатковому коді, який ми віддаємо пошуковикам та соціальним мережам.
У жовтні для системи управлінням сайтом, що ми використовуємо для мережі Міжмор'я, вийшло чергове "мажорне" оновлення. У листопаді ми почали роботу над тестуванням цього оновлення та впровадження його для сайтів Інституту Міжмор'я. З цим оновленням було внесено багато змін у систему редагування контенту та медіа ресурсів, але ще не всі можливості вийшли з альфа версій, тож ми їх будемо впроваджувати поступово.
Як і на НО, ми додали підтримку протоколу Open Graph, щоб і далі можна було поширювати статті по соціальним мережам.
В переліку козаків (учасників демосів)були внесені поліпшення.
Додали більше персональної інформації - окрім імені та аватари.
Також внесені дрібні зміни на сторінці з каталогом сайтів Міжмор'я.
Оновлено програмне забезпечення до нової мажорної версії - як у інших сайтів мережі Міжмор'я.
Додано сторінку з каталогом сайтів Міжмор'я.
Розвиваємо мережу Intermarium.institute, творимо постіндустріальну цивілізацію.
Коментарі
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