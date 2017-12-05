Наш розвиток у грудні – проповідь на Intermarium.TV і писання в журналі «Гартленд»: друзі, потрібна підтримка!

Творимо якісний інформаційний продукт, вдосконалюємо телестудію, готуємо матеріали для паперового видання, розвиваємо мережу Інституту Міжмор’я.
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Творимо якісний інформаційний продукт, вдосконалюємо телестудію, готуємо матеріали для паперового видання, розвиваємо мережу Інституту Міжмор’я.
Найбільшим здобутком листопада 2017 стало те, що нам вдалося побачити загальну класифікацію знань: Ієрархічне впорядкування знань для нового світу: «простір», «час», «дія»
Це відбулося в ході підготовки до видання журналу «Гартленд», перші випуски якого мають дати загальну класифікацію і визначення понять.
Серед іншого, з’ясувалося, що так поширена у світі філософія успіху – це не що інше, як прикладний компонент аріянської філософії. Тобто роботу з самовдосконалення і самоорганізації варто розглядати як аріянську релігійну практику.
Усвідомлення цієї істини надихнуло здійснити на сайті серію надзвичайно корисних публікацій з ідеями й настановами Наполеона Гілла і Браяна Трейсі.
Ще одним важливим здобутком стала систематизація ідеологій і усвідомлення глибинного сенсу націоналізму: Націоналізм, етатизм, лібералізм: виправлення імен, порівняльний аналіз. Цей напрямок досліджень буде розкрито у грудневих публікаціях.
«Писання» (тексти) мають йти в парі з усною «проповіддю» – для цього у нас працює відеоканал Intermarium.TV.
У цьому місяці плануємо докупити необхідну освітлювальну техніку і вдосконалити приміщення телестудії.
Триває розробка софту мережі Міжмор’я. Сподіваюсь, до кінця року нарешті отримаємо стабільну версію і почнемо активно наповнювати мережу.
Новини розробки НО і мережі Міжмор’я: підсумок за листопад, плани на грудень
24 грудня проведемо чергову 30-ту конференцію Інституту Міжмор’я – давайте пропозиції щодо порядку денного.
Продовжуємо серію змістовних публікацій про найголовніше в Україні і світі. При цьому нас найбільше цікавить те, на що ми можемо вплинути, – на свої саморозвиток і самоорганізацію. Відтак у центрі уваги – поліпшення здоров’я, фізичне вдосконалення, розвиток лідерських якостей, ефективне управління. Серед запланованих публікацій – нові настанови Браяна Трейсі і Дональда Трампа.
Шукаємо додаткові інструменти просування нашого світогляду серед потенційних однодумців. Цій справі має допомогти поширення книги «Євангеліє Ісуса Хреста» (2017). Будуть ідеї – пропонуйте тут у коментарях або приватно.
Описані вище напрямки потребують праці, часу і грошей. Прошу підтримати нашу спільну справу щедрими дарами!
Творимо!
Творимо продуктивний інформаційний простір - фундамент постіндустріальної цивілізації.
Коментарі
Сьогдні для нашої телестудії
Сьогдні для нашої телестудії Intermarium.TV придбали за 2226 грн два софтбокса з лампами на 125 Вт. Вони дають направлене м'яке світло. Це дасть нам можливість покращити якість картинки, яка раніше трохи страждала через недостатній рівень освітленості. За змістом ми Голівуд вже перевершили, час теж саме зробити з зображенням. :)