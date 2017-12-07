Шведський стартап починає виробництво водоростей для фотоелементів

Шведський стартап Swedish Algae Factory починає комерційне розведення підводних крем’яних водоростей діатомей, скляні панцирі яких збільшують продуктивність сонячних елементів.
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Шведський стартап Swedish Algae Factory починає комерційне розведення підводних крем’яних водоростей діатомей, скляні панцирі яких збільшують продуктивність сонячних елементів.
Сотні мільйонів років тому, в Тріасовий або ранній Юрський період діатомеї виявили, що панцир з діоксиду кремнію, основного складового елемента скла, допомагає їм ефективніше переробляти світло. Він складається з шарів і воронок, куди потрапляють нечисленні промені світла, що пробиваються через товщу вод.
Вивчивши ці мікроскопічні панцирі, шведські фахівці змогли підвищити ефективність сонячних панелей — на 4% у разі кремнієвих панелей і на цілих 60% у випадку сенсибілізованих барвником сонячних батарей.
У діатомей є й інші, не менш привабливі варіанти застосування. Наприклад, з них можна виготовляти екологічно чистий сонцезахисний крем, органічний абсорбент для косметичних цілей, зволожувачі та очищувачі води, оскільки ці водорості видаляють із стічних вод азот і фосфор.
«Ми переконалися, що у них є безліч дивовижних сфер застосування, але хтось повинен почати масове виробництво цього матеріалу», — говорить голова Swedish Algae Factory Софі Аллерт. Це непросте завдання — на виробництво однієї тонни панцирів потрібно 3000 квадратних метрів посівних площ. Отримавши фінансування від Шведського міністерства енергетики, стартап вже почав будівництво першої фабрики з розведення водоростей, яка повинна почати роботу на початку 2018 року.
У 2019 або 2020 році таких фабрик за планом стане вже три, а до 2030 року Аллерт і її команда хочуть мати не менше 30 «плантацій» по всій Європі, повідомляє Wired UK.
Згідно з даними Всесвітнього фонду дикої природи, який номінував стартап на премію Climate Solver, якщо ця технологія проникне на 30% ринку до 2027 року, емісія парникових газів скоротиться на 21 млн тонн на рік. Приблизно стільки виділяють на рік 4,5 млн бензинових автомобілів.
Держава повинна підтримувати екодослідження і сприяти їх впровадженню на практиці.
Коментарі
Творіння природи мають
Творіння природи мають найвищу якість. Звісно, творила не природа, а "небесна лабораторія".
Все, що робиться з власної волі, - добро!