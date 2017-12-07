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    Finance.ua
    Шведський стартап починає виробництво водоростей для фотоелементів
    07.12.2017 - 12:49

    Шведський стартап Swedish Algae Factory починає комерційне розведення підводних крем’яних водоростей діатомей, скляні панцирі яких збільшують продуктивність сонячних елементів.

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    Софі Аллерт, голова Swedish Algae Factory

    Сотні мільйонів років тому, в Тріасовий або ранній Юрський період діатомеї виявили, що панцир з діоксиду кремнію, основного складового елемента скла, допомагає їм ефективніше переробляти світло. Він складається з шарів і воронок, куди потрапляють нечисленні промені світла, що пробиваються через товщу вод.

    Вивчивши ці мікроскопічні панцирі, шведські фахівці змогли підвищити ефективність сонячних панелей — на 4% у разі кремнієвих панелей і на цілих 60% у випадку сенсибілізованих барвником сонячних батарей.

    У діатомей є й інші, не менш привабливі варіанти застосування. Наприклад, з них можна виготовляти екологічно чистий сонцезахисний крем, органічний абсорбент для косметичних цілей, зволожувачі та очищувачі води, оскільки ці водорості видаляють із стічних вод азот і фосфор.

    «Ми переконалися, що у них є безліч дивовижних сфер застосування, але хтось повинен почати масове виробництво цього матеріалу», — говорить голова Swedish Algae Factory Софі Аллерт. Це непросте завдання — на виробництво однієї тонни панцирів потрібно 3000 квадратних метрів посівних площ. Отримавши фінансування від Шведського міністерства енергетики, стартап вже почав будівництво першої фабрики з розведення водоростей, яка повинна почати роботу на початку 2018 року.

    У 2019 або 2020 році таких фабрик за планом стане вже три, а до 2030 року Аллерт і її команда хочуть мати не менше 30 «плантацій» по всій Європі, повідомляє Wired UK.

    Згідно з даними Всесвітнього фонду дикої природи, який номінував стартап на премію Climate Solver, якщо ця технологія проникне на 30% ринку до 2027 року, емісія парникових газів скоротиться на 21 млн тонн на рік. Приблизно стільки виділяють на рік 4,5 млн бензинових автомобілів.

    Наші інтереси: 

    Держава повинна підтримувати екодослідження і сприяти їх впровадженню на практиці.

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Ігор Каганець.

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