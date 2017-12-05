Як швидко прозріти: мій досвід спілкування з фейсбучними роботами

Бездушна індустріальна машина злякалася книжки, спрямованої на відродження людського духу. Соупадєніє? Не думаю :)
Бездушна індустріальна машина злякалася книжки, спрямованої на відродження людського духу. Соупадєніє? Не думаю :)
Рекламна кампанія – цікава штука, особливо коли продукт, що пропонується споживачеві – не просто оригінальний, а скажемо прямо – неординарний.
Інформацію, що спонукає до дії, а тим більше – піднімає у вищі простори подій – сміливо можна віднести до такої категорії “неординарних продуктів”. Саме тому до просування книги “Євангеліє Ісуса Хреста” в мережі Фейсбук я підійшла з особливою ретельністю.
Про розвинений рекламний інструментарій цієї мережі чула давно, тож захотілося випробувати, як він практично працює. Але все якось не доходили руки. Проте коли прочитала цю книгу, то отримала мотивацію до дії. Книга спрямована на духовне звільнення людини. Дуже захотілося, щоб про неї дізналося якомога більше українців.
Майже тиждень часу пішов на вивчення всіх тонкощів просування в соцмережі – старалась не пропустити щось важливе, адже зараз все так швидко змінюється!
Зокрема, дослідила характеристики потенційної цільової аудиторії, оптимальність бюджету, час та тривалість рекламної кампанії.
Здавалося, що все ідеально: правила вивчені, тексти підведені під кількісні та якісні вимоги Фейсбуку, цільова аудиторія чітко визначена, банківський рахунок прив’язаний до акаунта. Ну, поїхали, як кажуть!
Але… Не так все просто! Через 12 годин після відправки оголошення на модерацію отримую повідомлення по те, що реклама не просто відхилена. Мій акаунт заблоковано!
Без пояснення причин. Пишу у підтримку, мовляв, поясніть, кого ж я образила цим оголошенням, що не так?
На що отримую відповідь, що у служби підтримки є власна точка зору на мій акаунт і на бізнес-модель, яку я збираюсь рекламувати (!).
Акаунт заблоковано остаточно, я більше взагалі не зможу провадити з нього будь-які дії з просування, рішення змінити неможливо.
Якимсь чином ця бездушна машина відчула загрозу від книги, спрямованої на звільнення людини.
Що показав цей експеримент? В чому його сенс?
Можливо, це знак, що Добру Новину для людей треба поширювати через людей, а не через якихось незрозумілих роботів.
Не даймо роботам її приховати!
Наповнення життя світлом та позитивом.
Коментарі
Крім Пейсбука є ще Ґуґл! І
Крім Пейсбука є ще Ґуґл! І хай наше прозріння буде остаточним :)
Хай буде!
Колись після певного діалогу
Колись після певного діалогу у фейсбук із якоюсь жидівкою капманн чи ватманн на тему про те,що Хрестос не міг бути жидом по логіці подій і вченню яке Він ніс,мій старий акаунт був заблокований на віки вічні.
Ця історія із книгою є гарною рекламою для неї.
Вірю в те, що розумію.
Ого! Які невипадкові
Ого! Які невипадкові випадковості. Припускаю, що на модерації там сидять якісь москалі, або й куди гірше...
Але нема нічого злого щоб не вийшло на добре!) Мудрі люди (а саме для таких надрукована ця книга) розуміють, що в цьому світі нічого нема випадкового.
Критикуєш - пропонуй, пропонуєш - дій, дієш - відповідай за наслідки.
Qui prodest? Кому вигідно?..
Qui prodest? Кому вигідно?.. Для фейсбука і його творців правдива історія черпається з фільмів Стівена Спілберґа "Індіана Джонс" і "Список Шіндлера". А яка чудесна (справді чудесна) музика Джона Уїлліямса!? За душу бере дуже сильно. То хто б сумнівався в такій історичній правдивості?..
Si vis pacem, para bellum
Фейсбук - це корисна антитеза
Фейсбук - це корисна антитеза для творення нами власної системи.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Як назвемо власну систему?
Як назвемо власну систему? Може Soulbook? Ні. Краще Soulmirror, Дзеркало душі!
Si vis pacem, para bellum
Наша система називається
Наша система називається Völkischer Beobachter.
Завдяки антитезі Фейсбуку ми почали створювати власну систему реклами. Незабаром буде.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!