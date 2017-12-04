7 обов'язків лідера: застосовуйте на практиці і отримаєте результат

Існує сім основних правил, які ніколи не змінюються — сім основних обов’язків лідера будь-якої організації.
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Існує сім основних правил, які ніколи не змінюються — сім основних обов’язків лідера будь-якої організації.
Вміння у кожній із цих семи площин за шкалою від 1 до 10 визначають цінність і внесок членів у діяльність організації. Ось вони:
Головна причина невдач компаній та їхніх керівників — це нездатність досягти успіхів, відсутність зростання та рентабельності, за які лідер несе відповідальність.
Постановка і досягнення бізнес-цілей має пронизувати кожен елемент стратегічного і ринкового планування, в тому числі продукцію, послуги, людей, продуктивність, рекламу, фінанси, реагування на виклики з боку конкурентів.
Компанії здатні створити і втримати клієнта тільки завдяки безперервному впровадженню інновацій щодо продукції, послуг, процесів виробництва та способів просування на ринку.
Опанувавши ці навички, ви обов’язково станете ефективним лідером.
Пам’ятайте, що мета, якої не досягли, — це просто нерозв’язана проблема.
Єдиними перешкодами, що відділяють вас від процвітання, до якого ви прагнете в бізнесі, є проблеми, труднощі, перешкоди і бар’єри.
Ваша здатність переключатися з однієї проблеми на іншу, гинути під їхнім тиском або розв’язувати їх по черзі, — є основоположною для вашого успіху.
Одним із найважливіших завдань лідера є спрямування обмежених ресурсів, особливо грошей та людей, у ті ділянки, де вони можуть зробити найбільший внесок в успіх підприємства.
Закон виключеного третього каже: «Робити одну справу — означає не робити іншу».
Час — найдефіцитніший ресурс. Він обмежений, тлінний, безповоротний і незамінний. Розподіл часу може стати критичним фактором, що визначить усе, чого ви можете або не можете досягти.
«Ви повинні вчити людей на прикладах, бо інших уроків вони не засвоять».
Альберт Швейцер ((1875—1965) — нобелівський лауреат, 1952).
Вже давно відомо, що приклад, який ви демонструєте власним характером, позицією, особистими та трудовими навичками і особливо манерою поводження з людьми — задає тон у вашому відділі або організації.
Неможливо просто підняти моральний дух в організації: він завжди просочується згори вниз.
Не буває поганих солдатів під командуванням хорошого генерала.
Лідери поводяться так, ніби всі дивляться на них, навіть тоді, коли за ними ніхто не спостерігає.
Том Пітерс говорив, що найкращі керівники не створюють послідовників, вони створюють лідерів. І це правда.
Потрібно, щоб ваші люди проявляли ініціативу та мали свободу діяти в рамках цієї ініціативи. Але всі ініціативи мають спрямовуватися на підтримку й обслуговування тих цілей, які ви прагнете досягнути як лідер.
Якщо люди не йдуть за вами, то ви не лідер. Якщо ніхто не слухає вас, не вірить вам чи байдужий до того, що ви говорите, ви не досягнете успіху.
Ви повинні мотивувати інших іти за вашою мрією, підтримувати і досягати тих цілей і завдань, які ставите перед ними, вірити в ту місію організації, яку ви бачите. Для того, щоб за вами ішли, сьогодні потрібно більше, ніж контролювати працівників та командувати ними. Ви повинні заслужити їхню довіру та повагу.
Це ключ до непохитного успіху в ролі лідера.
Зрештою, ваша здатність досягати очікуваних результатів є вирішальним фактором, який визначає ваш успіх.
Щоб стати лідером і досягти успіху в кризовий період та під час стрімких змін, необхідно вміти «блискуче робити головне».
Викладено за мотивами книги Брайана Трейсі «Як керують найкращі».
Продовження читайте: Кожна криза містить у собі нові можливості. Варто скористатись, це безкоштовно! – Брайан Трейсі
Технологія успіху. Стаємо кращими.
Коментарі
Думаю, що це природні закони
Думаю, що це природні закони лідерства. Ми їх стихійно використовуємо. Тепер робитимемо це по науці.
Все, що робиться з власної волі, - добро!