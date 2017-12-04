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    7 обов'язків лідера: застосовуйте на практиці і отримаєте результат
    04.12.2017 - 20:28

    Існує сім основних правил, які ніколи не змінюються — сім основних обов’язків лідера будь-якої організації.

    Вміння у кожній із цих семи площин за шкалою від 1 до 10 визна­чають цінність і внесок членів у діяльність організації. Ось вони:

    1. Ставити цілі в бізнесі та досягати їх

    Головна причина невдач компаній та їхніх керівників — це нездатність досягти успіхів, відсутність зрос­тання та рентабельності, за які лідер несе відповідальність.

    Постановка і досягнення бізнес-цілей має пронизувати ко­жен елемент стратегічного і ринкового планування, в тому числі продукцію, послуги, людей, продуктивність, рекламу, фінанси, реагування на виклики з боку конкурентів.

    2. Інновації та ринок

    Компанії здатні ство­рити і втримати клієнта тільки завдяки безперервному впро­вадженню інновацій щодо продукції, послуг, процесів вироб­ництва та способів просування на ринку.

    3. Розв’язувати проблеми та приймати рішення

    Опа­нувавши ці навички, ви обов’язково станете ефективним лідером.

    Пам’ятайте, що мета, якої не досягли, — це просто нерозв’язана проблема.

    Єдиними перешкодами, що від­діляють вас від процвітання, до якого ви прагнете в бізнесі, є проблеми, труднощі, перешкоди і бар’єри.

    Ваша здатність переключатися з однієї проблеми на іншу, гинути під їхнім тиском або розв’язувати їх по черзі, — є основоположною для вашого успіху.

    4. Визначати пріоритети й зосереджуватися на ключових завданнях

    Одним із найважливіших завдань лідера є спрямування об­межених ресурсів, особливо грошей та людей, у ті ділянки, де вони можуть зробити найбільший внесок в успіх підпри­ємства.

    Закон виключеного третього каже: «Робити одну справу — означає не робити іншу».

    Час — найдефіцитніший ресурс. Він обмежений, тлін­ний, безповоротний і незамінний. Розподіл часу може стати критичним фактором, що визначить усе, чого ви можете або не можете досягти.

    5. Бути прикладом для інших

     «Ви повинні вчити людей на прикладах, бо інших уроків вони не засвоять».

    Альберт Швейцер ((1875—1965) — нобелівський лауреат, 1952).

    Вже давно відомо, що приклад, який ви демонструєте влас­ним характером, позицією, особистими та трудовими нави­чками і особливо манерою поводження з людьми — задає тон у вашому відділі або організації.

    Неможливо просто підняти моральний дух в організації: він завжди просочується згори вниз.

    Не буває поганих солдатів під командуванням хорошого генерала.

    Лідери поводяться так, ніби всі дивляться на них, навіть тоді, коли за ними ніхто не спостерігає.

    6. Переконувати, надихати й мотивувати інших іти за вами

    Том Пітерс говорив, що найкращі керівники не створюють послідовників, вони створюють лідерів. І це правда.

    Потрібно, щоб ваші люди проявляли ініціативу та мали свободу діяти в рамках цієї ініціативи. Але всі ініціативи мають спрямовува­тися на підтримку й обслуговування тих цілей, які ви прагнете досягнути як лідер.

    Якщо люди не йдуть за вами, то ви не лідер. Якщо ніхто не слухає вас, не вірить вам чи байдужий до того, що ви гово­рите, ви не досягнете успіху.

    Ви повинні мотивувати інших іти за вашою мрією, підтри­мувати і досягати тих цілей і завдань, які ставите перед ними, вірити в ту місію організації, яку ви бачите. Для того, щоб за вами ішли, сьогодні потрібно більше, ніж контролювати пра­цівників та командувати ними. Ви повинні заслужити їхню довіру та повагу.

    Це ключ до непохитного успіху в ролі лідера.

    7. Працювати й досягати очікуваних результатів

    Зрештою, ваша здатність досягати очікуваних результатів є ви­рішальним фактором, який визначає ваш успіх.

    Щоб стати лідером і до­сягти успіху в кризовий період та під час стрімких змін, необ­хідно вміти «блискуче робити головне».

     

    Викладено за мотивами книги Брайана Трейсі «Як керують найкращі».

    Продовження читайте: Кожна криза містить у собі нові можливості. Варто скористатись, це безкоштовно! – Брайан Трейсі

    Наші інтереси: 

    Технологія успіху. Стаємо кращими.

    В тему: 
    "Шматочок слона": техніка, яка дозволить впоратись з грандіозними завданнями, – Брайан Трейсі
    Успіх приходить там, де його чекають і для цього працюють
    Щастя та успіх залежать від рівня особистої енергії: максимізуйте власні сили!
    Що таке чинник обмеження в досягненні мети і як його знайти
    Очі бояться, а руки роблять: годі думати про складне завдання, зосередьтесь на єдиній дії
    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    Думаю, що це природні закони лідерства. Ми їх стихійно використовуємо. Тепер робитимемо це по науці.

    Все, що робиться з власної волі, - добро!

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