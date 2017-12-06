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    Українська правда
    Держдеп розповів, як США допомагають українцям боротись з корупцією
    06.12.2017 - 18:04

    Підтримка Сполучених Штатів Америки сприяла відкриттю 333 антикорупційних проваджень в Україні та розкриттю 108 справ. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США з нагоди проведення Глобального форуму з повернення активів (GFAR).  

    Зазначається, що США з кінця 2013 року посилили допомогу Україні для зміцнення правової системи, розвитку правоохоронних органів, громадянського суспільства заради подолання корупції.

    "Зовнішня допомога США сприяла арешту Україною приблизно 1,3 мільярда доларів готівкою, з виявленням більше 3,24 мільярдів доларів із викрадених державних коштів", – зазначається в повідомленні.

    "Фахівці правоохоронних органів США увійшли до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), щоб сприяти нарощуванню спроможності до боротьби з корупцією та відшкодування активів, посилити загальні антикорупційні зусилля України", – зазначає також Держдеп США.

    "Підтримка США сприяла 333 кримінальним справам, 207 повідомленням про підозру та складанню 108 звинувачувальних актів у справах, пов'язаних із корупцією. Виконання цієї програми збільшить отримані досягнення", – заявляє американське відомство.

    Держдеп додає, що США також надають фінансування через Інститут фіскальної прозорості, який співпрацює з організаціями громадянського суспільства.

    Наші інтереси: 

    Допомога та обмін досвідом сприяє зближенню України та США.

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Василь Глод.

    Генеральний прокурор говорить, що фахівці правоохоронних органів США увійшли до НАБУ в незаконний спосіб. Напевно, друзі-злодії прокурора відчули для себе небезпеку.

    Радіймо!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Ця інформація була спростована наступного дня. Луценко не точно висловився.

    Василь Глод каже:
    Генеральний прокурор говорить, що фахівці правоохоронних органів США увійшли до НАБУ в незаконний спосіб. Напевно, друзі-злодії прокурора відчули для себе небезпеку.

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