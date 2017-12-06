Держдеп розповів, як США допомагають українцям боротись з корупцією

Підтримка Сполучених Штатів Америки сприяла відкриттю 333 антикорупційних проваджень в Україні та розкриттю 108 справ. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США з нагоди проведення Глобального форуму з повернення активів (GFAR).
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Коментарі
Генеральний прокурор говорить
Генеральний прокурор говорить, що фахівці правоохоронних органів США увійшли до НАБУ в незаконний спосіб. Напевно, друзі-злодії прокурора відчули для себе небезпеку.
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Ця інформація була
Ця інформація була спростована наступного дня. Луценко не точно висловився.
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