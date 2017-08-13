Обидві заповіді нерозривні, вони складають єдину Заповідь. Обидві практики – внутрішня і зовнішня – посилюють одна одну і є однаково важливими.
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Обидві заповіді нерозривні, вони складають єдину Заповідь. Обидві практики – внутрішня і зовнішня – посилюють одна одну і є однаково важливими.
«Добра новина Ісуса Хреста, сина божого» наводить текст цих двох найголовніших заповідей:
«Люби господа, бога твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією силою твоєю і всією думкою твоєю: це найбільша й найперша заповідь. А друга подібна до неї: люби ближнього твого, як себе самого. Іншої, більшої від цих, заповіді нема» (Матвій 22.34–39, Марко 12.28–31, Лука 10.25–26).
Вперше про них дізнаємося в оповіданні про те, як Ісус з апостолами йшов до Єрусалима і зустрів багатого юнака:
«Коли Він уже вирушив у дорогу, прибіг один і почав Його питати: Учителю благий, що мені робити, щоб увійти в життя вічне? Сказав Ісус до нього. – Заповіді знаєш: Люби Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією силою твоєю і всією думкою твоєю, і люби ближнього твого, як себе самого. Він у відповідь мовив до Нього: Учителю, я все те дотримував змалку. Чого мені ще бракує? Тоді Ісус, глянувши на нього, змилосердився і сказав йому: Якщо хочеш бути досконалий – піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небесах. Тоді приходь і йди зі Мною».
Вдруге про них дізнаємося в оповіданні про перебування Ісуса в Єрусалимі і його спілкування з народом:
«Один же з вчених чув їхню суперечку й бачив, як Він їм добре відповів. Довідавшись від нього, як Ісус замкнув уста садукеям, фарисеї зібралися навколо Нього. І от один із них, учений-законовчитель, підійшов і спитав Його, спокушаючи: Учителю, котра найбільша заповідь? Він сказав до нього: Люби Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією силою твоєю і всією думкою твоєю: це найбільша й найперша заповідь. А друга подібна до неї: люби ближнього твого, як себе самого. Іншої, більшої від цих, заповіді нема».
– Що дає виконання цих двох заповідей?
Їх виконання наближає людину до спасіння, тобто досягнення боголюдського стану і фізичного безсмертя – життя вічного. Ці заповіді є релігійними практиками.
– Звідки вони походять?
Це давня арійська традиція, адже для молодого чоловіка ці заповіді були звичною нормою: «Учителю, я все те дотримував змалку».
– Що означає перша заповідь?
Це внутрішня практика, спрямована на відновлення єдності зі своїм внутрішнім богом, який є твоїм справжнім Я, твоїм справжнім керівником (господом). Докладніше: Заповідь людині любити бога – це релігійна вимога ставати боголюдиною.
– Що означає друга заповідь?
Це зовнішня практика, спрямована на пошуки однодумців (ближніх) і єднання з ними (для любові властиве прагнення до єдності). Докладніше: Найголовніша зовнішня духовна практика сучасних аріїв і 5 критеріїв її успішності
Якщо внутрішня практика спрямована об’єднання з власною духовною сутністю, то зовнішня – на об’єднання з іншими втіленими божественними сутностями. До цього закликають нас дві найбільші заповіді прадавньої арійської традиції, актуалізовані Ісусом Хрестом.
– Що означає звернення Ісуса до юнака: «Тоді приходь і йди зі Мною»?
Юнак змалку виконував першу найбільшу заповідь, тобто займався внутрішньою практикою. Ісус закликав його до соціальної активності – до творення разом з Ним громади однодумців. Друга заповідь – це настанова об’єднуватися в Церкву.
– Що означає «друга подібна до неї ... іншої, більшої від цих, заповіді нема»?
Ці дві заповіді нерозривні, вони являють єдину Заповідь. Обидві практики – внутрішня і зовнішня – посилюють одна одну і є однаково важливими.
Проте починати треба з себе – з першої заповіді.
Спасися сам – і тисяча спасеться навколо тебе!
Пізнаємо Арійську традицію і активно її застосовуємо!
Коментарі
"Спасися сам – і тисяча
"Спасися сам – і тисяча спасеться навколо тебе! "
Тепер зрозуміло чому вираховуючи число просвітлених людей для виходу Україніи на вищий рівень розвитку ми вийшли на число 60 000. В результаті отримаємо число 60 000 000.
ВС
Якщо ці Дві заповіді
Якщо ці Дві заповіді безсмертя існували задовго до Ісуса, значить вони були перевірені практикою. Відповідно, були люди, які переконалися в їх ефективності на власному досвіді.
Це ще один аргумент на користь гіпотези, що батьки Ісуса - святий Йосип Ариматейський (Хрестовий) і Діва Марія - були безсмертними.
Чи була безсмертною Діва Марія?
Святий Йосип Ариматейський – батько Ісуса Хреста, радник святого Понтія Пилата
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Слід дати означення що таке
Слід дати означення що таке безсмертний?
Бо якщо були, то в звичному розумінні цього слова вони вже не безсмертні, бо їх вже нема.
ВС
Безсмертний - це той, хто не
Безсмертний - це той, хто не старіє і не вмирає від старості. Проте безсмертний може вмерти від насильницької смерті або з власної волі.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
або з волі Творця
або з волі Творця
ВС
У справі безсмертя Ісус
У справі безсмертя Ісус Хрестос пішов далі: Він показав, що можна відновитися навіть після смерті. Але при одній умові - збереження цілісності тіла. Саме для цього (недопущення розчленування тіла) Йосип "Ариматейський" (батько Ісуса) спорудив надійне "тілосховище".
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Саме тому юдокатолики спалили
Саме тому юдокатолики спалили тіло Джордано Бруно. Щоб він раптом не воскрес.
Хай буде!