Українська мова на цьому боці лунає усюди - в командах, наказах й говірці. І це дуже дратує бойовиків, які стоять за якихось кілька сотень метрів. На позиції знають, коли відкривати вогонь і куди стріляти.
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Українська мова на цьому боці лунає усюди - в командах, наказах й говірці. І це дуже дратує бойовиків, які стоять за якихось кілька сотень метрів. На позиції знають, коли відкривати вогонь і куди стріляти.
Під вогневим контролем армійців руїни ДАПу. На передовій навіть вивчили мапу околиць Куйбишевського району на той випадок, коли буде команда наступати.
А вона таки буде, у цьому хлопці не сумніваються.
Натомість у штабі АТО не підтвердили інформацію щодо взяття під контроль посадкової смуги донецького аеропорту українськими військовиками. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив речник прес-центру штабу АТО Анатолій Стельмах.
На питання про те, чи взяли українські військовики під контроль посадкову смугу донецького аеропорту, Анатолій Стельмах відповів:
"Ми не володіємо такою інформацією. Ми не ведемо наступальні дії, ми утримуємо лінію розмежування, визначеною за мирними угодами. Ніякого просування вперед у нас нема".
Україна поступово відновлює армію і без зайвого галасу відвойовує свою територію.
Коментарі
МОЛОДЦІ!
МОЛОДЦІ!
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!