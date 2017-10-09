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    Українські бійці заявили про повний контроль злітної смуги і околиць Донецького аеропорту
    09.10.2017 - 18:58

    Українська мова на цьому боці лунає усюди - в командах, наказах й говірці. І це дуже дратує бойовиків, які стоять за якихось кілька сотень метрів. На позиції знають, коли відкривати вогонь і куди стріляти. 

    Під вогневим контролем армійців руїни ДАПу. На передовій навіть вивчили мапу околиць Куйбишевського району на той випадок, коли буде команда наступати.

    А вона таки буде, у цьому хлопці не сумніваються.

     

     

    Натомість у штабі АТО не підтвердили інформацію щодо взяття під контроль посадкової смуги донецького аеропорту українськими військовиками. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив речник прес-центру штабу АТО Анатолій Стельмах.

    На питання про те, чи взяли українські військовики під контроль посадкову смугу донецького аеропорту, Анатолій Стельмах відповів:

    "Ми не володіємо такою інформацією. Ми не ведемо наступальні дії, ми утримуємо лінію розмежування, визначеною за мирними угодами. Ніякого просування вперед у нас нема".

    Наші інтереси: 

    Україна поступово відновлює армію і без зайвого галасу відвойовує свою територію. 

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

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