Чи знайоме вам відчуття, коли хочеться подивитися якійсь фільм, але не знаєте що саме хочеться? Тоді починаєте перебирати безліч фільмів у пошуках того, що вам може сподобатися. І поки знайдете щось дійсно цікаве, то бажання чи часу на перегляд вже нема. Чи є вихід? Тепер є! Адже запущено новий проект – сайт-порадник «Джарвіс».
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Коментарі
Це сервіс для мене! Одразу ж
Це сервіс для мене! Одразу ж поставила на закладочки, бо буває, справді шукаю-шукаю, потім плюю на все і вимикаю комп.
Спробувала завантажити на
Спробувала завантажити на телефон: запитує, чи справді хочу, бо "додаток - небезпечний" !?
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
Думаю, що це стандартне
Думаю, що це стандартне запитання.