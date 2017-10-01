Пропоную обговорити концепцію нашого світоглядно-ідеологічного органу: назву, формат, структуру, стратегію розгортання, тиражування і поширення.
Розсилка новинРанкова пошта
Підписатися
Пропоную обговорити концепцію нашого світоглядно-ідеологічного органу: назву, формат, структуру, стратегію розгортання, тиражування і поширення.
Заснування журналу зробимо за стандартною технологією Інституту Міжмор’я: я започатковую на кафедрі лідерства і управління дипломний проект на здобуття вченого звання магістра управління. Показником виконання дипломного проекту стане щомісячне видання паперового органу АНСДП.
В ході роботи над проектом сформуємо редколегію і ройовий демос, який постараємось перетворити на сотню, а потім полк.
Журнал починаємо видавати в електронному вигляді на сайті демосу. Спочатку це будуть окремі статті, потім будемо їх доредаговувати і публікувати у вигляді електронного макету журналу. Якщо матимемо PDF-макет, то не важко буде зробити і паперову копію.
Формат журналу А4. Всі сторінки можемо зробити кольоровими. Відповідно, журнал має бути щедро ілюстрованим – на кожній сторінці має бути кольорова картинка. Почати можна з 32 сторінок.
Такий красивий журнал буде приємним подарунком для домашньої бібліотеки – як собі, так і друзям. Макет можна буде вільно завантажити з сайту демосу і роздрукувати на власному принтері.
Друк почнемо, коли з’явиться кілька десятків передплатників. Що більше їх буде, то дешевше вартуватиме журнал. Можливо, це заохотить передплатників долучати своїх друзів і знайомих до підписки на паперовий журнал.
Статті мають бути на одну сторінку, для особливо важливих тем – на дві. Щоб робити такий інформаційний концентрат, треба буде опановувати мистецтво лаконічної мови.
Усі статті будемо озвучувати і публікувати на одному з наших радіоканалів.
Оскільки АНСДП – це світогляд (аріянство), ідеологія (національний солідаризм) і технологія (демосократія), то статті мають охоплювати весь цей спектр.
Будемо залучати наших кореспондентів з інших країн світу, які повідомлятимуть про важливі місцеві новини, робитимуть огляди вартісних публікацій місцевих видань.
Прощу висловити свою думку, чи цікавить підписка на такий журнал і чи готові брати участь в роботі такого видавничого демосу.
Давайте пропозиції щодо назви журналу!
Засновуємо свій друкований орган.
Коментарі
Ще кілька місяців тому
Ще кілька місяців тому нормальною видавалася назва "Нова Європа", але зараз з’явилася маса нових проектів з цією назвою. Тому треба шукати щось унікальне.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Гартленд?
Гартленд?
Назва часопису: оскільки
Назва часопису: оскільки «Нова Європа» — трохи заяложена, то пропоную «Міжмор’я»: одне слово, зрозуміле, і легко вимовляти. А для тих, хто не знає, що це таке, то прочитає в часописі :)
Вигляд часопису: чи можна буде друкувати на рециклованому папері? Тоді будемо послідовні.
Односторінкові статті — дуже добра вправа і для автора, і для читача, який теж звикає до стислого викладу думок.
Статей на сайті: чи не варто (бодай деякі з них?) теж робити платними? Всебільше західних (і не тільки) інтернет-газет пропонують, наприклад, частину статті прочитати даром, а далі — передплату (передплати можуть бути різні.
Крім того, що вона приносить прибутки, така політика ще й підвищує цінність змісту. А також, покаже, що ми вже не «просимо», «ходіть подивіться, який цікавий сайт», а впевнені, що маємо чудовий зміст, який «цінимо» у буквальному значенні !
Хто що думає?
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
Друкуватимемо на тому папері,
Друкуватимемо на тому папері, на якому пропонують друкарні для забезпечення пристойної якості.
Елекронні версії поширюватимемо безкоштовно. Весь наш проект працює на економіці дарування. Кому сподобається наша справа, підтримуватиме її щедрими дарами.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Ясно! Але стежити за паперово
Ясно! Але стежити за паперово-екологічними змінами - не заборонено :) !
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
Готовий купувати паперовий
Готовий купувати паперовий варіянт.
Твори!
Дуже гарна ідея, формат,
Дуже гарна ідея, формат, підтримую і готовий долучитися до роботи. Підписка цікавить 100%, буду замовляти 2-3 примірники.
Що до пропозиції Зірки, робити статті платними, це звичайно гарна ідея, загалом я її підтримую, але чи готові наші люди платити за це. Теж саме і з музикою та фільмами. Тоді як до музики вже трішки звикаємо, 60 грн. заплатив і слухай на своєму смартфоні скільки хочеш і що тобі заманеться, то за кіно взагалі не готові, навіщо плати якщо є Торренти та файлообмінники.
Я думаю захочуть платити за статті люди які живуть за кордоном, а наші ні.
Інформація - це те, що приховується.
Все інше - реклама.
Плата може бути символічною.
Плата може бути символічною. Я швидше думала про самий принцип...
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
Віктор Макаренко мене
Віктор Макаренко мене випередив на годину! Він зробив публікацію 2 жовтня в 00:09. А мені назва ГАРТЛЕНД відкрилася сьогодні після 1 години ночі - я зробив запис у блокнот о 01:09.
Це ще сильніше, ніж Міжмор’я.
Див.: Війна за Гартленд
Отже, до війни за Гартленд долучається партія ельфів Міжмор’я! :)
Все, що робиться з власної волі, - добро!
ГАРТЛЕНД
ГАРТЛЕНД
Орган АНСДП - партії ельфів Міжмор’я
Гасло: Все, що робиться з власної волі, - добро!
Доменне ім’я: гартленд.укр
Ну як вам такий варіант?
Все, що робиться з власної волі, - добро!
«Гартленд»— ще краще і
«Гартленд»— ще краще і коротше від «Міжмор’я», і вірне нашому світоглядові.
Крім того, відразу поставить крапку на всі «географічні» спекуляції :)
А ще, воно зрозуміле різними мовами!
Браво, Вікторе й Ігоре!!!
Я — за!
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
Мені також подобається назва
Мені також подобається назва Гартленд.
Інформація - це те, що приховується.
Все інше - реклама.
ГАРТЛЕНД
ГАРТЛЕНД
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
Наберіть у браузері гартленд
Наберіть у браузері гартленд.укр
Яка сторінка відкрилася?
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Сторінка цієї статті.
Сторінка цієї статті.
Інформація - це те, що приховується.
Все інше - реклама.
Мені теж відчиняється
Мені теж відчиняється сторінка цієї статті :) !
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
Ра-діємо! або Ра-діймо!
Ра-діємо! або Ра-діймо!
Це не зовсім моя пропозиція. Колись таку форму запису нашого привітання застосовував гравець, що долучив мене до читання журналу "Перехід IV".
Також пропоную дотримуватись правил однієі з технік креативності мозкового штурму
#ВсеБудеДобре!
Бойовик, з'їдаючи в кущах смажену яєшню, вгледів профіль ґрунтознавця.
Цілком підтримую назву
Цілком підтримую назву ГАРТЛЕНД. Лаконічно і гарно звучить. Водночас, попередні назви не дуже подобалися через надмірну прив'язку до географії. А тут ГАРТЛЕНД можна розуміти перш за все як інформаційний простір, де зароджується паросток нового світу, який вже на другому етапі буде втілений і в географічний гартленд. Прекрасно!
Якось слухав передачу про
Якось слухав передачу про Трипілля,і там говорилося,що наші предки під словом "ленд" чи то "ланд" розуміли очищену від каміння землю і придатну до обробітку...
ҐАРТЛЕНД чи то ҐАРТЛАНД гарна назва для носія інформації,яка допомагатиме людям у розвитку...
Вірю в те, що розумію.
Насправді таку землю називали
Насправді таку землю називали лан!
Хай буде!
Прекрасно : то означає, що
Прекрасно : то означає, що "Гартленд" походить від нашого ЛАНУ!!!
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
LAND (англ.) - земля, країна,
LAND (англ.) - земля, країна, суша, грунт, держава, земельна власність.
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
Теж радо підпишуь на такий
Теж радо підпишуь на такий журнал.
Назва "Гартленд" подобається.
Критикуєш - пропонуй, пропонуєш - дій, дієш - відповідай за наслідки.
Гартленд назва знакова. Проте
Гартленд назва знакова. Проте це територіальна назва. Мені спало на думку Сокіл. Бо це є символом Святого Духу. Партія та її часопис повинні бути світоглядно атакуючими як сокіл. На обкладинці зобразити атакуючого сокола.
Можна також назвати Свіча, але це менш вдалий варіант.
ВС
Атакуючий сокіл вже був
Атакуючий сокіл вже був емблемою за часів журналу "Перехід-IV" ще у 2002 році. Також цю емблему я використав для "Читацького клубу "Перехід-IV" в тому ж році.
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
В 2013 роц яі спробував свої
В 2013 роц яі спробував свої сили в якості відповідального за випуск газети Віче Борислава.
На початку я нічого такого не вмів. Але "Очі бояться, а руки роблять…"
ось що з того вийшло: Газета Віче Борислава, серпень 2013 року
gazeta_viche_boryslava_sergen_2013_6.pdf_1.pdf
Це не остаточна версія, десь існує доопрацьований варіант...
Коли для нашого журналу буде достатньо матеріалу можу спробувати зробити верстку електронного варіанту
#ВсеБудеДобре!
Бойовик, з'їдаючи в кущах смажену яєшню, вгледів профіль ґрунтознавця.
За останні 20 років я брав
За останні 20 років я брав участь у декількох сторонніх видавничих проектах і здійснив чотири свої, в тому числі випуск журналів: "Техніка спеціального призначення", "Фаворит ЇЇ Величності Удачі", "Новая медицина тысячелетия" та альманаху "Військово-історичний вісник "НАША СПАДЩИНА". З версткою журналу проблем нема. Головне - мати з чого верстати!
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
Чи існують ці журнали в
Чи існують ці журнали в електронном вигляді, хочу наних подивитись, почитати
Я маю на увазі верстати самим, без залучення друкарні, сторонніх видавництв. З метою економії тих невеликих коштів які в нас є.
Мені сподобалась стаття "Економіка самодостатності"
Економіка самодостатності. Світовий досвід опори на власні сили.
#ВсеБудеДобре!
Бойовик, з'їдаючи в кущах смажену яєшню, вгледів профіль ґрунтознавця.
Всі названі журнали
Друже Світ Зелений, всі названі журнали спеціальні, тобто для фахівців (спецпризначенців, лікарів, військових істориків), а не для широкого загалу. Тому електронна версія для розповсюдження не передбачалася.
Журнали версталися в програмі "QuarkXPress" з переводом у PDF-файл для типографії.
Якщо тобі цікаво, то створи на Google спільний диск і я тобі скину для перегляду PDF-версії.
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
З назвою визначилися. Тепер
З назвою визначилися. Тепер треба придумати логотип журналу і "шапку" для обкладинки, підібрати шрифт для напису "Гартленд".
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Логотип у вигляді графічного
Логотип у вигляді графічного зображення фонтану,який б'є із "Гартленд"...
Вірю в те, що розумію.
Ігор Каганець каже:З назвою
Оформлення назви журналу
Також треба уточнити правильне слово (в коментарях я зустрічав три слова:
)
#ВсеБудеДобре!
Бойовик, з'їдаючи в кущах смажену яєшню, вгледів профіль ґрунтознавця.
"Гартленд" має той самий
"Гартленд" має той самий корінь, що й слово "гарт" ("міцний", звідси "гартувати" - зміцнювати), тому пишеться з м’якої букви Г і відповідає англійському Heartland.
Все, що робиться з власної волі, - добро!