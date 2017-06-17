Сучасні дослідження свідчать про те, що найкориснішою для людини є зелень. Для Європи яблука є найдоступнішим фруктом. Мед з маком є головними природними делікатесами, особливо корисними на перехідному етапі від мертвої до живої їжі – і далі до пранаріянства.
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Коментарі
Яблука - чудове живлення для
Яблука - чудове живлення для організму, джерело молодості. Місять багато фруктози, яка в організмі швидко перетворюється на глюкозу. Мають дещо підкислюючу дію, що забеспечує швидке засвоєння.
Яблука добре зберігаються. Аж до червня ласую натуральними (без обробки хімією) яблуками. Дуже цінними є зернятка B17.
Хвала зернятку — цілителю
"An apple a day keeps the doctor away" - "Хто яблуко в день з'їдає, у того лікар не буває" - каже народна англійська приказка.
Сидить козак в кобзу грає, що замислить – то все має.
Фізичне безсмертя - мета
Фізичне безсмертя - мета аріянства.
Практика наближення до безсмертя - релігійна норма.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Гіперборійська традиція
Гіперборійська традиція пропонує ще два важливі компоненти наближення до фізичного безсмертя - співи і танці.
Гіперборійці все робили з піснею, а будь-яка робота (чи в полі, чи в бою) була різновидом танцю - індивідуального чи колективного.
Тому коли іноземці запитували, чим займаються гіперборійці, то їм відповідали, що вони нічого не роблять - лише співають і танцюють.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Пісня - то Щедрий Найдорожчий
Пісня - то Щедрий Найдорожчий Дар Творця - Україні!
У статті Із життя української народної пісні "Плаття твоє із ситцю" (інтернет-розвідка) сформульовано висновок - "Це, звичайно ж, не привід для "задирання носа", а усвідомлення великої відповідальності за плекання пісенного Дару від Творця!"
Хто шукає - той знаходить, бо: 1. Завжди стається те, чого ми хочемо. 2. Ми ніколи не знаємо шляхів реалізації наших задумів.
У гіперборійській четвірці
У гіперборійській четвірці "зелень, яблука, мак, мед" яблука символізують їстивні плоди в цілому (в тому числі ягоди і коренеплоди), а мак символізує їстивне насіння.
Взагалі-то є ще й третій Спас - хлібний, або горіховий, але він менш відомий і має вторинне значення, адже злаки і горіхи належать до насіння, отже символізуються маком.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Слово страва містить слово
Слово страва містить слово трава.Також слово отрава містить слово трава.Можливо наші північні сусіди слов'яни розуміли це як трава приготовлена на вогні (огні).Тобто варену їжу (траву) вони вважали отравою...
Вірю в те, що розумію.
У кацапів усе навпаки :) У
У кацапів усе навпаки :) У нас "вродливий" (гарний, красивий), а у них "уродливый" (потворний).
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Все індивідуальне і залежить
Все індивідуальне і залежить від стану організму.
ВС
Якщо людина неспроможна
Якщо людина неспроможна вживати живу їжу, значить їй ще зарано думати про безсмертя. Для початку варто просто оздоровитися.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Хтось уже пробував їсти
Хтось уже пробував їсти подорожник? Дайте відгук.
Твори!
Подорожник, листя кульбаби,
Подорожник, листя кульбаби, кропиву додаю до салатів.
Петрушка, кріп, шпинат та інша зелень, цибуля, часник - щоденно.
Сидить козак в кобзу грає, що замислить – то все має.
Хімічний склад. Листя містить
Подорожник великий. Хімічний склад.. Листя містить глікозид аукубін, флавоноїди (гомоплантагінін, плантагінін, похідні байкалеїну і скутеляреїну тощо), гіркі, дубильні й пектинові речови́ни, слиз, оксикоричні кисло́ти (хлорогенова і неохлорогенова), фактор Т (бере участь у процесі зсідання крові), вітамін С і К, каротин, холін, аденін, сапоніни та сліди алкалоїдів. У насінні є значна кількість слизу, жирна олія, аукубін, олеанолова кислота, стероїдні сапоніни та вуглеводи.
Лiкарськi рослини. Гродзінський
Сидить козак в кобзу грає, що замислить – то все має.
Їм листки подорожника вже
Їм листки подорожника вже пару років. Смак хороший, оригінальний.
Також пробував їсти листя вишні, виногладу, листя лободи їм з дитинства :)
#ВсеБудеДобре!
Бойовик, з'їдаючи в кущах смажену яєшню, вгледів профіль ґрунтознавця.
Хочу відзначити ще один
Хочу відзначити ще один продукт, користь якого важко переоцінити - це абрикоси.
ВС
Крім абрикос дуже корисні їх
Крім абрикос дуже корисні їх кісточки...
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!