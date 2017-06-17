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    Священна їжа Гіперборійської традиції безсмертя: зелень, яблука, мак, мед
    17.06.2017 - 22:49

    Сучасні дослідження свідчать про те, що найкориснішою для людини є зелень. Для Європи яблука є найдоступнішим фруктом. Мед з маком є головними природними делікатесами, особливо корисними на перехідному етапі від мертвої до живої їжі – і далі до пранаріянства.

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    Жива їжа - їжа життя
    Жива їжа - їжа життя

    Гіперборією називалась післяпотопна Україна, тобто Оу-країна – країна яйце, країна зародок, серцевинна земля, Гартленд. Гіперборійська (Арійська, Трипільська) цивілізація була заснована святим Ноєм (він же – Тот, Гермес, Ману, Рама, Їма, Зіасудра). Згідно з античними авторами, гіперборійці були святими і безсмертними.

    З української землі походить традиція досягнення фізичного безсмертя, яка є найважливішим компонентом Гіперборійської (Арійської) традиції. Саме тому Гермес Трісмегіст, даючи настанови з досягнення безсмертя, закликав: «Шукай спочатку таємниці Серця Землі!»  

    Оскільки людина є триєдиною істотою (має дух, душу і плоть), то для досягнення фізичного безсмертя треба здійснити перетворення усіх цих трьох компонентів. Необхідною умовою перетворення плоті та підвищення її рівня вібрацій є споживання високо вібраційної їжі.

    Найвищими вібраціями володіє жива рослинна їжа. Гіперборійська традиція особливо виокремлює зелень (кріп, петрушка, м’ята, капуста, шпинат, щавель, кропива, кульбаба, подорожник та багато іншого), мак, яблука, а також мед.

    На першому місці стоїть зелень: їй присвячене найбільше свято – Зелена Неділя (Трійця) – і цілий тиждень Зелених свят.

    Можливо, зелень така корисна тому, що містить хлорофіл – особливий пігмент, що надає рослинам зелене забарвлення і є найважливішим елементом у процесі фотосинтезу. Тому хлорофіл ще називають «рідким сонцем» – за унікальну здатність вбирати енергію сонячного світла. Хімічний склад хлорофілу являє собою атом магнію, оточений атомами водню, азоту, кисню і вуглецю. Хлорофіл подібний до гемоглобіну, який надає крові червоне забарвлення, тільки тут з’єднання будується не навколо атома магнію, а навколо заліза. Зелений пігмент ще називають «кров'ю рослин». «Зелена кров» і «червона кров» – головні символи життя.

    Отже, зелень у Гіперборійській традиції є головною стравою. Прадавнє слово «страва», можливо, походить від «з трави» – їжа, приготована з зелені.

    Особливе значення маку, меду і яблук в Гіперборійській традиції зафіксоване у святкуванні Маковія, Медового Спаса і Яблуневого Спаса.

    Слово «спас» має два значення:

    1) те, що веде до спасіння, тобто досягнення боголюдського стану – стану фізичного безсмертя;

    2) той, хто вже досягнув боголюдського стану, відповідно, своїм прикладом вказує шлях до спасіння.

    У першому випадку йдеться про головні священні страви, вживання яких сприяє руху до безсмертя: мак, мед, яблука.

    У другому випадку слово «спас» є синонімом  термінів «боголюдина», «хрестос», «безсмертний», «мамай». Тому в Гіперборійській традиції Ісуса називають Спасом. У давнину чимало аріянських храмів присвячувалося Святому Спасу – Ісусу Хресту, наприклад, базиліка Хреста Спаса в Равенні (Північна Італія, 6 ст.), церква Святого Спаса у Чернігові (11 ст.)

    Мед не є рослиною, проте збирається з рослин і вважається корисним продуктом, що веде до спасіння. Як відомо з Євангелія, святий Іван Хреститель харчувався тільки плодами ріжкового дерева і диким медом. Також знаємо, що воскреслому Ісусу апостоли дали стільника медового (Лука 24.42): вважалося, що найкращий делікатес для боголюдини – свіжий мед.  

    Сучасні дослідження свідчать про те, що найкориснішою для людини є зелень. Для Європи яблука, будучи дуже корисними, є найдоступнішим фруктом. Мед з маком є головними природними делікатесами; вони особливо корисні на перехідному етапі від мертвої до живої їжі – і далі до пранаріянства.

    Оскільки Гіперборійська традиція фізичного безсмертя приділяє особливу увагу описаним вище продуктам, доцільно активніше їх застосовувати для оздоровлення, омолодження, досягнення активного довголіття з перспективою досягнення фізичного безсмертя – головної релігійної мети аріянства.   

    Наші інтереси: 

    Рухаємось до активного довголіття! 

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    блоґ Ігор Каганець
    Гравець: 
    Ігор Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Ігор Гайдар.

    Яблука - чудове живлення для організму, джерело молодості. Місять багато фруктози, яка в організмі швидко перетворюється на глюкозу. Мають дещо підкислюючу дію, що забеспечує швидке засвоєння.
    Яблука добре зберігаються. Аж до червня ласую натуральними (без обробки хімією) яблуками. Дуже цінними є зернятка B17.
    Хвала зернятку — цілителю

    "An apple a day keeps the doctor away" - "Хто яблуко в день з'їдає, у того лікар не буває" - каже народна англійська приказка.

    Сидить козак в кобзу грає, що замислить – то все має.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Фізичне безсмертя - мета аріянства.

    Практика наближення до безсмертя - релігійна норма.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    Гіперборійська традиція пропонує ще два важливі компоненти наближення до фізичного безсмертя - співи і танці.

    Гіперборійці все робили з піснею, а будь-яка робота (чи в полі, чи в бою) була різновидом танцю - індивідуального чи колективного.

    Тому коли іноземці запитували, чим займаються гіперборійці, то їм відповідали, що вони нічого не роблять - лише співають і танцюють.

    Все, що робиться з власної волі, - добро!

    Зображення користувача Володимир Майборода.

    Пісня - то Щедрий Найдорожчий Дар Творця - Україні!

    У статті Із життя української народної пісні "Плаття твоє із ситцю" (інтернет-розвідка) сформульовано висновок - "Це, звичайно ж, не привід для "задирання носа", а усвідомлення великої відповідальності за плекання пісенного Дару від Творця!"

    Ігор Каганець каже:
    Гіперборійська традиція пропонує ще два важливі компоненти наближення до фізичного безсмертя - співи і танці.
    Гіперборійці все робили з піснею, а будь-яка робота (чи в полі, чи в бою) була різновидом танцю - індивідуального чи колективного.
    Тому коли іноземці запитували, чим займаються гіперборійці, то їм відповідали, що вони нічого не роблять - лише співають і танцюють.

    Хто шукає - той знаходить, бо: 1. Завжди стається те, чого ми хочемо. 2. Ми ніколи не знаємо шляхів реалізації наших задумів.

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    У гіперборійській четвірці "зелень, яблука, мак, мед" яблука символізують їстивні плоди в цілому (в тому числі ягоди і коренеплоди), а мак символізує їстивне насіння.

    Взагалі-то є ще й третій Спас - хлібний, або горіховий, але він менш відомий і має вторинне значення, адже злаки і горіхи належать до насіння, отже символізуються маком.

    Все, що робиться з власної волі, - добро!

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Слово страва містить слово трава.Також слово отрава містить слово трава.Можливо наші північні сусіди слов'яни розуміли це як трава приготовлена на вогні (огні).Тобто варену їжу (траву) вони вважали отравою...

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Миро Продум.

    У кацапів усе навпаки :) У нас "вродливий" (гарний, красивий), а у них "уродливый" (потворний).

    Явсе Світ каже:
    Слово страва містить слово трава.Також слово отрава містить слово трава.Можливо наші північні сусіди слов'яни розуміли це як трава приготовлена на вогні (огні).Тобто варену їжу (траву) вони вважали отравою...

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Самотий.

    Все індивідуальне і залежить від стану організму.

    ВС

    Зображення користувача Миро Продум.

    Якщо людина неспроможна вживати живу їжу, значить їй ще зарано думати про безсмертя. Для початку варто просто оздоровитися.

    Володимир Самотий каже:
    Все індивідуальне і залежить від стану організму.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Леонід Українець.

    Хтось уже пробував їсти подорожник? Дайте відгук.

    Твори!

    Зображення користувача Ігор Гайдар.

    Подорожник, листя кульбаби, кропиву додаю до салатів.
    Петрушка, кріп, шпинат та інша зелень, цибуля, часник - щоденно.

    Сидить козак в кобзу грає, що замислить – то все має.

    Зображення користувача Ігор Гайдар.

    Подорожник великий. Хімічний склад.. Листя містить глікозид аукубін, флавоноїди (гомоплантагінін, плантагінін, похідні байкалеїну і скутеляреїну тощо), гіркі, дубильні й пектинові речови́ни, слиз, оксикоричні кисло́ти (хлорогенова і неохлорогенова), фактор Т (бере участь у процесі зсідання крові), вітамін С і К, каротин, холін, аденін, сапоніни та сліди алкалоїдів. У насінні є значна кількість слизу, жирна олія, аукубін, олеанолова кислота, стероїдні сапоніни та вуглеводи.
    Лiкарськi рослини. Гродзінський

    Сидить козак в кобзу грає, що замислить – то все має.

    Зображення користувача Світ Зелений.

    Їм листки подорожника вже пару років. Смак хороший, оригінальний.

    Також пробував їсти листя вишні, виногладу, листя лободи їм з дитинства :)

    #ВсеБудеДобре!
    Бойовик, з'їдаючи в кущах смажену яєшню, вгледів профіль ґрунтознавця.

    Зображення користувача Володимир Самотий.

    Хочу відзначити ще один продукт, користь якого важко переоцінити - це абрикоси.

    ВС

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Крім абрикос дуже корисні їх кісточки...

    Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

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