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    Джарвіс – сервіс для підбору фільмів з українською озвучкою, який можна інтегрувати з Толокою
    09.10.2017 - 08:30

    Чи знайоме вам відчуття, коли хочеться подивитися якійсь фільм, але не знаєте що саме хочеться? Тоді починаєте перебирати безліч фільмів у пошуках того, що вам може сподобатися. І поки знайдете щось дійсно цікаве, то бажання чи часу на перегляд вже нема. Чи є вихід? Тепер є! Адже запущено новий проект – сайт-порадник «Джарвіс».

    Як це працює?

    Заходите на сайт та обираєте: під який фільм у вас настрій: легкий, цікавий, напружений чи драма. Це все!

    Також можете накласти додаткові параметри, такі як: смішний, фентезі, страшний, про кохання тощо. Натискаєте “Джарвісе, порадь”, і він вам радить фільми. Якщо сподобалось кілька фільмів одночасно, то можна “відкласти на потім”, щоб не наступного разу не шукати знову.

    Серед мінусів варто зазначити, що на сервісі нема інформації про свіжі фільми, які з’явилися нещодавно в інтернеті. Але сподіваємося, що з часом ця проблема буде вирішена.

    Інтеграція з Толокою

    Під кожним фільмом є кнопка “Знайти де подивитися”, яка за замовчуванням відправляє на пошук у гуглі.

    Для зареєстрованих користувачів, є можливість налаштувати цю кнопку для пошуку на толоці. Треба зайти в свій профіль, далі в налаштування. Там є підрозділ “Налаштування кнопки “Знайти де подивитися””. Далі прописуємо:

    Посилання: https://toloka.to/tracker.php?nm=:query:
    Запит: :name_en: :year:

    Зберігаємо налаштування і все готово! Тепер обрані фільми можна шукати одразу на Толоці.

    Сайт: https://jarvis.net.ua

    Джерело

    Наші інтереси: 

    Дуже корисно для заощадження часу і пошуку українського кіно.

    В тему: 
    Українське кіно – цікаве, це потрібно доводити аудиторії
    Наша мова - це зброя у боротьбі за Українську державу
    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

    Теги:

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    Коментарі

    Зображення користувача Оксана Колосовська.

    Це сервіс для мене! Одразу ж поставила на закладочки, бо буває, справді шукаю-шукаю, потім плюю на все і вимикаю комп.

    Зображення користувача Зірка Вітошинська.

    Спробувала завантажити на телефон: запитує, чи справді хочу, бо "додаток - небезпечний" !?

    Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !

    Зображення користувача Оксана Колосовська.

    Думаю, що це стандартне запитання.

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