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    Внутрішні й зовнішні молитви: різновиди, призначення, ефективність
    07.10.2017 - 21:56

    Проявом переходу людства до постіндустріальної формації є все більше застосування внутрішніх молитов, спрямованих на розкриття людиною власного божественного Я.

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    Люби господа бога твого!
    Люби господа бога твого!

    Слово «молитва» (від «мовлення», «молва») буквально означає «говоріння». Зазвичай йдеться про звертання людини до безтілесних сутностей: Творця Всесвіту, духовних істот, святих, ангелів, егрегорів тощо. Це все зовнішні молитви, адже звертаємось до чогось такого, що є поза нами.

    Зовнішні молитви використовуються усіма релігіями і віровченнями. Ці молитви виконуються індивідуально або колективно, голосом чи подумки. Три основні різновиди зовнішньої молитви: подяка, славлення, прохання.

    Найдієвішими є ранкові і вечірні молитви-подяки, в яких ми дякуємо Богу-Творцю за ВСЕ, що з нами відбулося – як успішне, так і неуспішне.

    Дякуємо за перемоги, тому що вони наближають нас до мети, додають віри, підносять вгору – до Простору волі.

    Дякуємо за тимчасові поразки, тому що вони допомагають нам оцінити власні сили, побачити помилки, розірвати зачароване коло рутини і шкідливих звичок.

    Внутрішні молитви практикуються тільки релігіями, тобто такими системами, які визнають існування в людині внутрішнього бога. Внутрішні молитви розглядають людину як втілену божественну сутність.

    Нагадаємо, що «релігія» (від ре-лига – «відновлення зв’язку») – це теорія і практика відновлення зв’язку між людським і божественним складниками людини. Людський складник – це плоть, душа (психіка) і дух. Божественний складник – це індивідуальна божественна істота, яка є частинкою соборної істоти Творця Всесвіту, якого ще називаємо Бог-Отець, Вишній Батько, Брахма («Бог-Неба-і-Землі»), Сварог.

    Внутрішні молитви передусім спрямовані на поступове подолання (розчищення) перешкод між людським і божественним з поступовим набуттям людиною боголюдської свідомості. Це перший тип внутрішніх молитов.

    Внутрішні молитви другого типу спрямовані на практичну реалізацію боголюдського потенціалу і досягнення конкретних земних цілей. Прикладом є Молитва за Україну

    Внутрішні молитви докорінно відрізняються від зовнішніх молитов: вони реалізуються за допомогою системи Живе Слово. Якщо у зовнішніх молитвах  для формулювання думок використовується звичайна абетка, то у внутрішніх молитвах абеткою є цифрони, звукони, інформосоти, енергосоти, реальсоти, джерела та вогняні полотна Живого Слова. Їхня сила в тому, що це та мова, яку розуміє наша божественна сутність.

    У внутрішніх молитвах нема прохань, майже нема славлень і подяк. Той, хто молиться, виступає в ролі співтворця Всесвіту, члена колективної особистості Бога-Творця. Тому він нічого у себе не просить, не славить себе і не дякує собі – він констатує свій божественний статус і незламну волю досягнути ясно визначені цілі, які, звісно, відповідають загальним задумам Творця Всесвіту. Наприклад:

    Джерело Повноти
    Від Думки – до Матерії,
    Від бажання – до Реалізації,
    Від Віри – до Події,
    Від Прагнення – до Здійснення.
    Визначаю Формування
    Прекрасних Світів!                 

    Очевидно, що внутрішні молитви незвичні для більшості людей, проте завдяки своїй ефективності в питаннях самозцілення і досягнення земних цілей вони набувають все більшої популярності.

    Внутрішні молитви дають людині волю, тобто спроможність до відповідальної творчості. Тому вони є головним магічним інструментарієм переходу до постіндустріальної формації, адже її головний сенс – звільнення людей і народів, досягнення ними самодостатності, просвітлення і розквіту.  

    Wardruna - Algir - Stien Klarnar

    Наші інтереси: 

    Стаємо мудрими, сильними і самодостатніми! 

    В тему: 
    Не «що?», а «як?»: істинне розуміння двох найбільших заповідей аріянства
    «Ви, що пішли за мною», або Мотивація до фізичного безсмертя
    Пошук чудесного і Перехрестя світів (реконструкція первинного світогляду)
    Як стати людиною, або Згадуючи Рене Декарта
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    блоґ Ігор Каганець
    Гравець: 
    Ігор Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Василь Глод.

    Я вважав,що Дух людини є частиною соборної істоти Творця Всесвіту,а не окреме "індивідуальна божественна істота".

    Радіймо!

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    Творець Всесвіту є цілком гармонійною, цілісною істотою.

    Натомість на рівні духовних сутностей (у світі духів) нема повної гармонії, адже там є як світлі духовні сутності, так і темні.

    Більшість духовних сутностей перебуває на проміжному рівні - між раєм і пеклом. Саме з цього проміжного рівня найчастіше відбуваються втілення у фізичний світ.

    Василь Глод каже:
    Я вважав,що Дух людини є частиною соборної істоти Творця Всесвіту,а не окреме "індивідуальна божественна істота".

    Все, що робиться з власної волі, - добро!

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Цитата:
    "Три основні різновиди зовнішньої молитви: подяка, славлення, прохання."

    У нижніх просторах буття люди завжди щось просять...
    У просторі пригод:Воїни Славлять...
    У Просторі Волі всеохоплююча Подяка за ВСЕ...

    Вірю в те, що розумію.

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