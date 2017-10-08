Одним з питань, на які сучасні історики не хочуть давати відповідь, є питання участі поляків в бойових діях на стороні Третього Райху. Якщо ж розглянути історію Другої Світової війни, то виявиться, що поляки воювали на трьох фронтах – на боці СРСР, на боці союзників (Англії, США) і на боці Німеччини. Чисельність поляків, які брали участь у війні на перших двох фронтах відома. Але третій фронт на стороні Третього Райху утаємничений.
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Коментарі
До речі, в культовій книжці
До речі, в культовій книжці (і телефільмі) Януша Пшимановського «Чотири танкісти і пес» є персонаж Густав Єлень (Густлік) з Сілезії. Він поляк, має польське прізвище, але німецьке ім'я. По книжці він був призваний до Вермахту на Східний фронт, але дезертував і перейшов на бік Червоної армії з метою вступити у Військо Польське.
Пшимановський, який сам пройшов війну, був чесним письменником, тому навіть у 1960-ті роки у своїй книжці хоч і мигцем, але показав оцю історичну реальність.
Між іншим, Францішек Печка, який зіграв Густліка, також сілезець. І якби він був на 4-5 років старше - він так само був би призваний до Вермахту.
Творю, отже існую.
Важлива стаття. Ще один пазл
Важлива стаття. Ще один пазл до правдивої картини Другої світової війни.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Дякую, друзі, за цінні
Дякую, друзі, за цінні коментарі :-)
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!