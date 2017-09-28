«Нагваль ніколи нікому не дозволяє дізнатися, що він напоготові. Нагваль приходить і уходить, не залишаючи слідів: воля – це те, що робить його нагвалем» (Карлос Кастанеда).
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«Нагваль ніколи нікому не дозволяє дізнатися, що він напоготові. Нагваль приходить і уходить, не залишаючи слідів: воля – це те, що робить його нагвалем» (Карлос Кастанеда).
Простір волі – це чудесний простір позитивних подій. Це простір високих вібрацій, тому в ньому справи робляться легко і швидко. Тут досить часу і ресурсів. Все, що відбувається, – на краще. Тут ніхто не заважає творити. Тут цілком безпечно.
– Тоді навіщо потрібні закони безпеки?
Для того, щоб утриматися в цьому просторі, не провалитися вниз.
– А що може потягнути донизу?
Передусім, взаємодія з людьми, які перебувають у просторі негативних подій. Проте опускає вниз не будь-яка взаємодія, а лише така, яка призводить до негативних думок і знижує рівень вібрацій.
– Як виникає небезпечна взаємодія?
Вниз може опустити як власна негативна думка, так і дія з боку тих, хто знаходиться нижче. Проте ініціатива, свідома чи несвідома, завжди йде від того, хто знаходиться у вищому просторі.
– Як захиститися від негативних думок?
Головний індикатор – негативні емоції. Як тільки виникає негативна емоція, одразу ж треба усвідомити її причину і виправити ситуацію.
– Чи можна тоді якось вирішувати проблеми, адже вони пов’язані з негативом?
Можна, якщо ними не перейматися. Здійснювати будь-яку роботу з позитивними емоціями або беземоційно. Зберігати бадьорість і впевненість у будь-якому конфлікті, який взявся виправити.
– А як уникнути негативної дії з боку тих, хто перебуває в просторах боротьби чи страждань?
Найголовніше – не привертати їхню увагу. Якщо тебе «не бачать», то й не чіпають.
Уявімо собі, що живемо в багатоповерховому будинку. На нашому поверсі все тихо і гармонійно, але під нами живуть агресивні сусіди. Вони взагалі не знають про існування нашого поверху. Але тільки доти, доки ми їм про це самі не дамо знати занадто гучною поведінкою. Тому перший закон безпеки – «Не гупай!». Він означає:
Цей закон безпеки знаходимо в Євангелії. Добра Новина писалася без огляду на «політкоректність», тому згаданий закон сформульовано максимально відверто:
«Не давайте святого псам, і не кидайте перли ваші перед свинями, щоб не потоптали їх ногами і, обернувшись, не роздерли вас».
У трактаті «Дао Де Дзин» безпечна поведінка у Просторі волі подається на прикладі стародавніх даосів – «шляхетних», «тих, які дотримувалися Дао»:
У стародавній Європі арійські брахмани (друвіди – «знавці сили») діяли тихо і обережно, наче вепри, тому їхнім тотемом був Білий вепр, а вони самі називали себе «вепрами» (гелленське слово «монос» означає і монах, і вепр). Для порівняння, воїни-кшатрії називали себе «турами», «буй-турами» або «яр-турами», адже тур діє грізно і демонстративно, а коли він йде – під ним дрижить земля.
– Як же тоді мають поводитися кшатрії в демосах АНСДП?
Справді, у демосах серед 5 ролей старшини є кшатрійська роль захисника, шерифа, осавула. Проте тут вона виконується у стилі розвідника, пластуна, «таємного агента», працівника спецслужби, тобто по-брахманськи, згідно з архетипом вепра.
Обережність і самодисципліна потрібні на всіх рівнях – у думках, словах і діях, у сні й наяву, в реальному світі й у віртуальному:
Поводимося так, наче постійно перебуваємо перед відеокамерами з прямою трансляцією на весь світ. Найкращий аргумент нашої філософії – позитивний особистий приклад.
«Ви – світло світу. Не може сховатись місто, що лежить на верху гори. І не запалюють світла і не ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так хай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачачи ваші добрі вчинки, прославляли вашого Батька, що на небесах». Це про нас – аріїв.
Додатково:
Щасливі лагідні, бо вони успадкують землю.
Опановуємо Простір волі.
Коментарі
Хотілося б "не гупати"... та
Хотілося б "не гупати"... та арії мають бути послідовними.
Купа статей є на НО про цю частку "не":
Програмування майбутнього і роль частки "не"
Чому підсвідомість ігнорує частку «не», або Коли починається паніка?
Хай чи нехай? Вживання заперечної частки «не»
«Десять заповідей божих»: походження, сенс, дія
Підсумовуємо:Висловлюємось без "не"
Отже, Перше правило безпеки "Гупай обережно!" (Як Гупало Василь - ТойЩоГупавЇхУсіх (Гупало-Купало-Гопало-Гатило....) )
"Гупати обережно" - означає:
"давати про себе знати";
"давати знати про те, що є арії";
"виконувати роль просвітлення".
Хай тойЩоНижчеПоверхом і не здогадується про наше існування, і попиває собі "горілочку медову", але арій "обережно гупаючи", показує власним прикладом, що можна гарно жити і без "горілочки". ;-)
Гупаймо обережно і послідовно (без "не")! )
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Згоден. Треба придумати якесь
Згоден. Треба придумати якесь яскраве слово, щоб воно було не забороною, а настановою.
Заборона - це закон (що не можна робити).
Правило - це настанова (що бажано робити).
Оскільки йдеться про правило безпеки, то має бути настанова у формі ствердження.
Інший варіант - подати цю настанову як закон, тобто обмеження ("за-кон" означає "за-межею").
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Що тихіше йдеш, то далі
Що тихіше йдеш, то далі дійдеш.
Хай буде!
А якщо взагалі, то думки
А якщо взагалі, то думки правильні і цікаві. ))
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Тепер я відразу зауважую, що
Ігор Каганець:
«– Як захиститися від негативних думок?
Головний індикатор – негативні емоції. Як тільки виникає негативна емоція, одразу ж треба усвідомити її причину і виправити ситуацію».
Тепер я відразу зауважую, коли спускаюся вниз, бо «підказують» мені потребу звідти піднятися негативні емоції (мені стає неприємно, задушливо, починаю пітніти...).
У такому випадку — міняю або думку, або тему розмови, або співрозмовника, або переміщуюся до приємнішого місця.
Тобто, я стала активнішою і миттєво вирішую знову піднятися у простір волі.
Але частіше, коли слухаю якусь радіопередачу, конференцію, дивлюся на якийсь фільм, які «тягнуть униз» — пробую спокійно аналізувати зміст і віднайти «протиотруту»...
А якщо маю можливість, після «спускання у нижчий простір», тоді читаю якусь Матрицю Живого Слова, і вислід — миттєвий!!! Інколи навіть вистачає прочитати її частину, ба навіть тільки загаловок...
А от до цього: «сни мають бути цікавими і приємними»
— ще не дійшла!
Взагалі не пригадую снів... !
Чи хтось знає, як їх запам’ятовувати??
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
Значить, у Тебе ця опція
Значить, у Тебе ця опція вимкнена з метою безпеки, Зірко ).
Адже у снів, цих безкоштовних відеофільмів, є одна "чудова" річ - вплив на підсвідомість.
Вплив може бути внутрішнім (підказки від самого себе ("бога твого")), і зовнішнім.
Зовнішній бік сновидінь має дві сторони:
одна - виконує попереджувальну або просвітницьку ("пророчу") функцію - сни позитивно забарвлені, емоції позитивні;
інша - звести на манівці спробою залякати - сни негативно забарвлені, емоції негативні.
З негативними снами поступаємо весело, за козацькою народною приказкою - "Куди ніч, туди й сон". Ось цей запобіжник у Тебе ввімкнений "за замовчуванням", Зірко! :-)
Українська традиція навчає придивитися до снів, які повторюються кілька разів (не менше трьох) - вони можуть бути однією із форм передачі настанов, або пересторог, або пророцтв (те, що слід зробити) від "бога твого".
Чи вмикати цю опцію (пам’ятання снів) - вирішувати лише Тобі, Зірко. Хоча, думаю, у Тебе є інші, більш безпечні опції (для Тебе). Бо, врешті решт, Ти її чогось таки та й вимкнула! ))))
РаДіймо, Зірко! ))
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Щоб краще запам’ятати
Щоб краще запам’ятати сновидіння, треба записувати його одразу після пробудження. Для цього можна тримати блокнотик біля ліжка або диктофон. Також це залежить від того, в які фазі сну настало пробудження. Відсутність пам’яті про сновидіння може бути пов’язане з міцними нервами. Але деякі дослідники вважають, що здатність пригадувати сни може допомогти людині вдосконалюватись в процесі палінґенезії.
Хай буде!
Років 20 користуюся цим
Років 20 користуюся цим правилом :-)
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
Якщо є речі, які в жодному
Якщо є речі, які в жодному разі не можна робити, то це закон, тобто пряма заборона.
Оскільки в нашому випадку йдеться про діяльність організації, то "провалювання вниз" когось одного може потягнути за собою інших її членів і завдати шкоди всій спільноті. Відтак краще застосувати форму закону, а не правила.
Правила ведуть до перемоги. Закони захищають від поразки.
Тому "Не гупай!" - це закон АНСДП. Якщо член партії його порушує, то він підставляє не лише себе, а й усю організацію.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Як на мене, це питання можна
Як на мене, це питання можна вирішити досить просто.
З одного боку, закон "Не гупай" з його тлумаченням із 9-ти пунктів, кожен з яких є запереченням із часткою "не" є надзвичайно доречним, актуальним і об"ємним. Бувають речі, вчинки, яких дійсно варто уникати для власної безпеки й користі загальної справи. (Приклад з Євангелія) Ну і як тут обійтися без заперечення?!
Тому пропоную об"єднати закон із правилом:
Не гупай, а ступай, наче по кризі через потік.
Тоді, після розуміння, чого не варто робити, ми одночасно усвідомлюємо те, як слід чинити,
У цьому питанні найкраще
У цьому питанні найкраще звертатися до "Євангелія Ісуса Хреста".
Читаємо, шукаємо і знаходимо гарну настанову правило-закон з вуст Ісуса Хреста.
Ось же це слово! ))
"Бережіться"
Ісус сказав їм: Глядіть, бережіться закваски фарисейської.
Хочете підтвердження від козацької мудрості (яка є продовженням арійської традиції)? ;)
"Бережено й бог береже!"
І маємо:
Бережіться! – перший закон безпеки у Просторі волі для АНСДП.
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Настанова "Бережіться!" має
Настанова "Бережіться!" має загальний характер і означає "Дотримуйтесь законів і правил безпеки".
У даному ж випадку йдеться конкретно про один, але найважливіший аспект безпеки - інформаційно-енергетичний: не дай ворогу побачити себе.
Звідси:
Податливі, наче весняний сніг,
вони були неосяжними, наче провалля.
Непроглядні, як потік каламутної води,
вони, залишаючись незбагненними самі,
здатні були все пояснити.
Слово "Бережіться!" може описувати весь кодекс законів безпеки АНСДП.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Як уникати негативної дії з
Як уникати негативної дії з боку тих, хто перебуває в просторах боротьби чи страждань? Можна добавити, не підживлювати їх своєю енергією думок, слів і вчинків.
Радіймо!
Мені, відверто кажучи, не
Мені, відверто кажучи, не подобається поділ на "чистих" ("простір волі") та "нечистих" ("простір боротьби") та заклики не спілкуватися з "нечистими".
Кому дано право вирішувати, хто "чистий", а хто "нечистий"?
Арієць, який бореться з несправедливістю, з ворогами - є Воїном Світла!
Він одночасно знаходиться у двох вимірах: у "просторі волі" - оскільки вступити у боротьбу є виявом його Волі; і у "просторі боротьби" - оскільки він практично веде боротьбу з несправедливістю і ворогами!
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
Пане Володимире, ми вживаємо
Пане Володимире, ми вживаємо "Простір волі", "Простір пригод", "Простір боротьби" і "Простір страждань" не як поетичні метафори, а як точні терміни.
Базова стаття про простори подій: Здоров’я людини і простори буття
Додаткові пояснення у статті: Як перемагати у Просторі пригод
Одночасно перебувати у двох просторах неможливо, подібно як не можна одночасно фізично перебувати на другому і четвертому поверхах.
Для кращого розуміння сенсу просторів подій корисно подивитися фільм "Частоти" (2013).
Багато хто з гравців нашого сайту має досвід свідомого переміщення між просторами подій. Можеш їх розпитати.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Погоджуюся з Вами повністю,
Погоджуюся з Вами повністю, Володимире, щодо "поділу на "чистих" і "не чистих". Мені теж не подобається! І кому про це судити?
Та, як на мене, тут мова йде про інше. Саме по собі перебування людини в певному просторі не характеризує її як "хорошу" чи "погану", "чисту" чи "нечисту". Уявіть, що перед нами зовсім "зелений" рядовий і бувалий досвідчений полковник. Чи можна лише по званню судити, хто з них "чистий", а хто ні?
Простір відповідає ступеню розвитку душі і духу , відображає пройдений шлях і набутий досвід. В нижчих просторах страждань і боротьби достатньо порядних людей. Та, на превеликий жаль, вони сплять ("колективне сновидіння" за Карлосом Кастанедою), хоча зовні можуть проявляти неабияку активність. Так як муха, яка б"ється об шибку зачиненого вікна, коли зовсім поруч - відкриті навстіж двері. І причина лиш одна: див. homo simplex i homo duplex.
І, звичайно, піднесення у вищі простори свідчить про підвищення наших вібрацій, тобто про внутрішнє очищення. Очищення тіла, душі і духу. В нашому контексті "чистота" - це частота коливань, частота вібрацій. Можна бути чесною порядною людиною і при цьому погрузнути з головою в безконечній боротьбі з ворогами. А це, як не прикро, доволі низька частота вібрацій, Результат - простір боротьби з усіма відповідними наслідками. (відтинання голів у гідри).
Те, що Ви обрали шлях Воїна Світла, безперечно заслуговує поваги! А яка Ваша істинна мета на цьому шляху?
Боротися чи перемогти?
Стратегія буде відрізнятися.
Можна все життя боротися з темрявою = залишатися в просторі боротьби.
А можна запалити свічку = зупинитися, взяти паузу і скерувати всю свою енергію на себе, підвищити частоту власних вібрацій.
Адже виграші окремих битв глобально нічого не вирішують. Для повної перемоги над ворогом необхідно піднятися у вищий простір буття! ЧИСТОТА = ЧАСТОТА :)))
Перемога неможлива без
Перемога неможлива без боротьби!
Так, можна заглибитися в себе... бути праведним... і нічого не робити, щоб світ став кращим.
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!
Для нас перемогою є
Для нас перемогою є можливість вільно творити нову систему. Для цього треба піднятися у вільний простір подій, де нам ніхто не заважає.
Але щоб у нього потрапити, потрібно подолати свої слабкості, помилкові стереотипи, незнання. Спочатку це внутрішня боротьба, а потім - постійна робота над собою.
Якщо когось цікавить зовнішня боротьба - це нормально, проте у цьому просторі нема перемоги.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Але ж боротьба може бути
Але ж боротьба може бути різною. Погодьтеся, карате і айкідо доволі сильно відрізняються по своїй суті.
Що до "щось робити, щоб світ став кращий" - як на мене, тут якраз і не треба нічого робити! :))) Світ є досконалий такий, який є. Хвала і дяка за це Творцю! А от що потребує вдосконалення, так це наша реальність. І в кожного вона своя. Власний шар своєї реальності з відповідним простором буття. Ось у цій царині якраз усе в наших руках. "Врятуйся сам, і тисяча врятується навколо тебе". А для того, щоб не втягуватися в безперспективну боротьбу з маятниками, що неминуче опускає нас в нижчі негативні простори, і служить нам пересторога "Не гупай" - не втягуйся в конфлікт і всі наступні 8 пунктів. Надзвичайно влучно і доречно!
Василь Глод каже:Як уникати
Найкраще - це піднятися у вищий простір самому. Та поки цього ще не досягнув, практикувати техніку психологічного айкідо (М. Литвак) або провалу маятника (В. Зеланд).
Назви законів треба
Назви законів треба формулювати так, щоб вони гарно запам’ятовувалися. Для цього використовуємо правила мнемотехніки. Одна з технік - прив’язка до анекдоту.
Ось один старий анекдот:
Чоловік просинається після бурхливої нічної гулянки. Голова розколюється, кожен найменший звук викликає нестерпний біль. І тут до кімнати заходить котик. Чоловік затуляє вуха і благає котика: "Ну не гупай! Не гупай!"
Так от, ми маємо бути настільки легкими, щоб рухатися тихіше, ніж цей котик.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Якщо не гупати,тоді де взяти
Якщо не гупати,тоді де взяти нових інвесторів...:)
Вірю в те, що розумію.
Інвестори реагують не на
Інвестори реагують не на гупання, а на світло, яке дає надію.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Зрозуміло...Дивно,та із "не
Зрозуміло...Дивно,та із "не гупай" я прийшов на НО...Як приємно час іде у гарній компанії...
Тиха мудрість
Вірю в те, що розумію.
Миро Продум каже:Інвестори
До таких настанов-дороговказів маю звертатися. Дякую.
Радіймо! Тільки шляхом творення сьогодення, майбутнє вітаємо чистотою, світлом перемагаємо!
Щасливі лагідні, бо вони
Щасливі лагідні, бо вони успадкують землю.
Все, що робиться з власної волі, - добро!