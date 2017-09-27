Немавасі (Nemawashi) - найважливіший елемент японського менеджменту, майже не відомий на Заході. Цікаве походження терміна. Дослівний переклад - «йти навколо коренів», «розривання землі навколо коренів для підготовки дерева до пересадки».
Розсилка новинРанкова пошта
Підписатися
Коментарі
Робота на нашому сайті
Робота на нашому сайті відбувається саме у стилі немавасі. У принципово важливих питаннях ми прагнемо досягти консенсусу. Життя показало, що це продуктивно.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Невже на сайті нема жодного
Невже на сайті нема жодного Васі? Конче має бути хтось з іменем Василь. ))
Ну може й васі нема (немавасі
Ну може й васі нема (немавасі), а здоровий глузд - є! :)
Напевне, це найефективніший
Напевне, це найефективніший метод формування згуртованої здорової сильної спільноти. Процес обговорення ідеї дає чудову можливість для кращого взаєморозуміння і пізнання одне одного, а також спонукає до особистого розвитку всіх учасників. Адже кожен має нагоду вчитися і вдосконалювати головні навички конструктивної взаємодії: чітко і ясно висловлювати свої думки та ідеї, висувати адекватні аргументи на їх захист, а ще важливіше - з повагою вислуховувати і враховувати зауваження, заперечення та застороги інших. Усе це сприяє формуванню цілісного світогляду і, безперечно, поступовому піднесенню у вищі простори буття.
Гарний підхід до прийняття
Гарний підхід до прийняття рішень. З поширенням соціальних мереж багато українців почали влаштовувати там публічні сварки. Замість того щоб зустрічатись та обговорювати, занадто багато людей виносять "сміття" з хати напоказ усім бажаючим. Бачу в цьому одне зі слабких місць української нації, тому створення та розвиток спільнот та організацій, заснованих на правильних принципах - одне з найважливіших завдань.